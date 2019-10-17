 Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет "Киев Оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что трое военных распивали алкоголь у входа в магазин. В какой-то момент один из них решил сходить по нужде, зашел во двор и присмотрел место возле детской площадки. В это время мимо проходили двое мужчин и женщина. Один из них обратил внимание на аморальное поведение мужчины и сделал замечание.
Далее словесный конфликт перерос в драку, которую пьяный военный решил закончить с помощью пистолета, выстрелив оппоненту обе ноги. К счастью, пули были резиновыми.
Пострадавшего это не остановило и он побил стрелявшего, а после – сломал ногу его другу, который пытался заступиться.
На место прибыли патрульные и скорая. Стрелка отправили в отделение полиции, а второго нападавшего - в больницу лечить ногу.
Патроны резиновые - вот это эрудиция
А что вас так насмешило?
Если не знаешь мову, то это не значит что все такие.
Скрин можешь перевести Гуглом, или нет?
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
Кроме рук и ног надо и над другими частями тела поработать...