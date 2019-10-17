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Все про:Киев (18033) пьянство (709) стрельба (2521) военнослужащие (4330)

 Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 17 октября на столичном Виноградаре произошла драка со стрельбой, в которой участвовали военнослужащие. Новость не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой.

Об этом пишет "Киев Оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трое военных распивали алкоголь у входа в магазин. В какой-то момент один из них решил сходить по нужде, зашел во двор и присмотрел место возле детской площадки. В это время мимо проходили двое мужчин и женщина. Один из них обратил внимание на аморальное поведение мужчины и сделал замечание.

Далее словесный конфликт перерос в драку, которую пьяный военный решил закончить с помощью пистолета, выстрелив оппоненту обе ноги. К счастью, пули были резиновыми.

Пострадавшего это не остановило и он побил стрелявшего, а после – сломал ногу его другу, который пытался заступиться.

На место прибыли патрульные и скорая. Стрелка отправили в отделение полиции, а второго нападавшего - в больницу лечить ногу.

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Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 01
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 02
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 03
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 04
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 05
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 06
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 07

Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте 08

Источник: https://censor.net.ua/p3154373
 
 
 Топ комментарии
 
Обычно пьяные замечаний не понимают,проще сразу бить в голову,сохраните себе нервы.
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Мужик решил эту проблему. Только уважение.
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Обычно пьяные замечаний не понимают,проще сразу бить в голову,сохраните себе нервы.
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спецсвязь - вийськови...??= не позорились бы...
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Ковтнули хлопці лишку та рЄшілі Шо вони не спцзв'яківці, а спЄцназівці Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте - Цензор.НЕТ 7380
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Че нелогично то? Моралфаг решил что раз в форме, то нельзя быть злым и ссать нужно прямо в штаны - так видать больше "чести мундира" будет, чем если ссать там где это делают все.
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Описание конечно писал сын Петросяна.... во время прочтения лучше сидеть на унитазе - мало ли что - настолько смешно и с юмором напечатано то)

Патроны резиновые - вот это эрудиция Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте - Цензор.НЕТ 6018
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Там написано не патроны, а пули резиновые.
А что вас так насмешило?
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Ты еврей?
Если не знаешь мову, то это не значит что все такие.
Скрин можешь перевести Гуглом, или нет?
Пьяный военный устроил стрельбу в Киеве после замечания не мочиться в общественном месте - Цензор.НЕТ 3764
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Уменье пить не всем дано,
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
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военный писал на детской площадке....., вот он, избиратель Зе!
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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Если военнослужащие, ветераны АТО - понять и простить. Пострадавшего на "Миротворец".... Так мыслю!
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неадекваты военные почему то имеют оружие, а адекватные гражданские - нет. как защититься от неадекватов?
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Уроды. Устроили пикник на обочине, у детской площадки, романтики. Правильно, таким надо руки и ноги переломать.
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У стрелявшего теперь справлялка нужды будет болеть.
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Правильно, таким надо руки и ноги переломать.

Кроме рук и ног надо и над другими частями тела поработать...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
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