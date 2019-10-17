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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: "С "колесами" проблемы. Нужен бойлер". ФОТО

Волонтеры "Мега-Полиграфа" рассказали о своей поездке на передовые позиции украинской армии на Донбассе и отчитались о том, что смогли доставить украинским военным. Также они рассказали о потребностях украинских воинов и попросили украинцев о помощи в подготовке новой поездки в зону ООС.

Об этом говорится в сообщении волонтеров "Мега-Полиграфа", передает Цензор.НЕТ.

"Этот отчет дался тяжело. Казалось, что за прошедшие годы удалось обрасти "шкурой бегемота" и эмоций нет вовсе. Но в этот раз зацепило. Одну из "таблеток" (УАЗ) мы отдали не предупредив заранее, т.е. когда мы приехали, ребята не знали что это машина для них. Комбат решил отдать машину в РВП (рота вогневої підтримки). Ротный примчался очень быстро. Взрослый мужик, +/- мой ровесник. Увидел машину. Заблестели глаза… Было приятно что он рад. Но и чертовски обидно, что у здорового мужика, командира минометки, Воина при виде старенького УАЗика на глаза наворачиваются слезы…" - говорится в сообщении.

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"С "колесами" проблемы везде. Острые. Это сложно понять тем, у кого магазин и новая почта – под домом, начальник "на нараду" - вызывает в соседний кабинет и нет проблем с подвозом продуктов, бк и прочего на воп. Поэтому латаются до бесконечности старенькие уазики, покупаются (ребята сбрасываются) старенькие "Жигули" и мотоциклы/ мопеды, на вес золота ценятся волонтерские внедорожники и микроавтобусы. Если вдруг у кого то есть возможность и желание отдать или купить для ребят какой нибудь транспорт… Хоть с документами, хоть..." - призвали волонтеры.

"Теперь о поездке как таковой. Традиционно – не без приключений. Перед выездом на "ниве" не сделали развал/схождение. В результате – минус ступица и по мелочи (. Машину пришлось оставить по дороге (уже все в порядке, сегодня или завтра пойдет к месту службы своим ходом – ребята сами приехали забрать). Немножко поломалась фура (надеюсь на днях пофиксим). В остальном – все в порядке. Отдали после ремонта автобус эталон и 2 "таблетки". Еще одну таблетку, которая ждала ремонта под Мариуполем, забрали ребята из 131 ОРБ – взялись "довести до ума" сами. Полноприводный "Тэчик" (скорая) перехал туда, где он нужнее – в 56ю, под Донецк. Итого – 5 машин (+ нива)", - отметили волонтеры.

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"Кроме машин передали емкости для воды (еврокубы и прочие), ковролин, банера, холодильник, стиралки, электроплиту, котел, принтеры, картриджы, топоры, лопаты, крики, бензопилы и цепи/шины/масло к ним, скобы, монтажную пену, шуруповерт, кабель, ПЭ трубу, акумуляторы, запчасти для машин (в том числе 2 гбц ЗиЛ), домкраты, бытовая химия + по мелочи.

Начинаем готовить следующий выезд. В ремонте еще одна "таблетка" + в ближайшее время ждем заезда на капремонт еще одной скорой (рено, есть на фото - капремонт двигателя + ходовка)

Из срочного – медикам 58 бригады нужен бойлер (сейчас стоят в Авдеевке); по прежнему висят незакрытыми 3G роутеры", - попросили волонтеры о помощи.


Фото из поездки здесь. Пара видео: выезд, в дороге.

"И еще одна просьба. Завтра, 17.10 нам нужна помощь на складе - переезд. Пару человек. Киев, Марка Вовчка 12/14 к 10-00
Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897", -попросили волонтеры о помощи.

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 01

Где-то под Светлодарском

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 02

Полноприводный тэчик уехал служить в 56-ю

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 03

Ждем в ремонт - капиталка двигателя + ходовка

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 04

Морпехи

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 05
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 06
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 07
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 08
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 09
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 10
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 11
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: С колесами проблемы. Нужен бойлер 12

Источник: https://censor.net.ua/p3154371
 
 
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Зе не хочет от своего бизнеса на крови помочь?
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Непонятно кому помогают эти волонтеры, если согласно докладам начальства ВСУ, армия Украины уже ни в чем не нуждается.
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Украинские военные получили Ford-ы на смену УАЗам и ГАЗам


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Так вот она какая самая сильная армия в Европы Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды воинов ОС: "С "колесами" проблемы. Нужен бойлер" - Цензор.НЕТ 3226
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