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Все про:Одесса (5693) флаг (681) вандализм (441)

 Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы. ФОТО

Около 30 человек, в основном мужчин спортивной наружности, напали на строительный объект на Гагаринском плато в Одессе, среди инвесторов которого - граждане Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом сообщают местные жители. 

С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.

Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы 01
Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3154360
 
 
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Мэр Одессы в раздумьях: Ну кто бы это мог сделать не попросив разрешениия у него?
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Скоріше, ті кого кассабє використовують втемну.
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Флагами прикрыли забор с колючей проволокой. Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы - Цензор.НЕТ 530
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Вопрос к юристам: баннер считается флагом?
И в более широком смысле: если бы это была краска, умышленное повреждение покрашенного в цвета флага забора можно было бы квалифицировать как надругательство над флагом?
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зависит от мотива, если это школьники наелись препаратов - то хулиганка, если какие-то идейные, то хулиганка на почве ненависти т.е. умышленное спланированное деяние, для первых может быть шраф, для вторых долгие годы в колонии.
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Зе спросил Труханова
"Где твоя коррупция?"...
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Этим дебилам было пофиг какие флаги резать.
Тут случай не политический, а дегенератический.
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Хорошо хоть не иконы на забор наклеили. А то бы еще в богохульстве обвинили. Наверное на такое "надругательство" хозяева стройки и расчитывали.
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30 быков - конечно что они спокойно покинули территорию.
из пос-ва Турции в Киеве выбежало два, что-ли, чувака, унизили активистов и спокойно на глазах у ментов, пошли обратно, а тут 30 титушек в Одессе. хорошо что хоть не убили никого, наверное)
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Якщо постійно сприймати інформацію на русском...
Або чому так захищають ізік.Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси - Цензор.НЕТ 1957
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по-перше, це ніякі не флаґі, а банери - рекламні розтяжки з усілякими картінкамі, так шо нє нада політічєску статтю тут підшивати
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на лбу у себя они что то ничего не режут
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Ну почему, можно поинтересоваться какая тварь флаги на забор повесила и не является ли это надругательством над флагом.
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закон говорит обратное, в совокупности можно получить 4,5 года колонии

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Хто ворог одночасно Ізраїля, Одеси і України? Хм.
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Искать надо не тех, кто это сделал, а того кто заказывал и оплачивал это.
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Та я вас умоляю, за простых и неизвестных граждан. Имею вам сказать шо 24 августа сего 2019 года от Рождества Христова и 5780 году от сотворения мира по Ха-иврий (ха-луах), ВСЯ Украина и много других стран стали свидетелями, как один гилрант, пардон, харант, ещё раз пардон, гарант, надругался над Гимном Украины. И ни чего. Сошло с ручёнок. Пока сошло, но йолка всё ближе.
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