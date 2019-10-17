 Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом сообщают местные жители.

С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.





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