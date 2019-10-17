 Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом сообщают местные жители.
С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом сообщают местные жители.
С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.
И в более широком смысле: если бы это была краска, умышленное повреждение покрашенного в цвета флага забора можно было бы квалифицировать как надругательство над флагом?
"Где твоя коррупция?"...
Тут случай не политический, а дегенератический.
из пос-ва Турции в Киеве выбежало два, что-ли, чувака, унизили активистов и спокойно на глазах у ментов, пошли обратно, а тут 30 титушек в Одессе. хорошо что хоть не убили никого, наверное)
русском...
Або чому так захищають ізік.