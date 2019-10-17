 Украинско-британские учения "Warrior Watcher-2019" стартовали в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

Основная цель мероприятия - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных Сил Украины и подразделениями охраны Королевских ВВС Великобритании.

Украинские военнослужащие в составе подразделений морской пехоты, морской авиации и подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины под руководством британских инструкторов будут перенимать опыт ведущих стран мира, по внедрению стандартов Североатлантического альянса.

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Учения продлятся в течение девяти дней и будут включать теоретическую и практическую части, во время которых участников ознакомят с организацией охраны и обороны аэродромов, а также проведут практические занятия на базе военного аэродрома на Николаевщине.

Важно отметить, что украинские-британское учения "Warrior Watcher - 2019" проводятся в первый раз, а его формат разработан с учетом современных вызовов и угроз в безопасности.





Фото: сайт Минобороны