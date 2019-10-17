 Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Супруга Президента осмотрела классы, пообщалась с учениками и педагогами и расписалась в Книге почетных гостей.

После посещения Рижской украинской школы первая леди присоединилась к Президенту Украины и приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и встрече с представителями украинской общины Латвии.

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Владимир и Елена Зеленские также посетили Музей оккупации Латвии и вместе с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и первой леди Латвии Андрой Левитой почтили память погибших за независимость этой страны, возложив цветы к Монументу Свободы.





Фото: Офис Президента