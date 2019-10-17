 Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины, - ОП. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Супруга Президента осмотрела классы, пообщалась с учениками и педагогами и расписалась в Книге почетных гостей.
После посещения Рижской украинской школы первая леди присоединилась к Президенту Украины и приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и встрече с представителями украинской общины Латвии.
Владимир и Елена Зеленские также посетили Музей оккупации Латвии и вместе с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и первой леди Латвии Андрой Левитой почтили память погибших за независимость этой страны, возложив цветы к Монументу Свободы.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
11.10.2019 г.
удя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
17.10.2019 г.
... сегодняшнее заседание Хозяйственного суда Киева по поводу реприватизации ПриватБанка может вылиться в колоссальный международный скандал.
Уехавший в такой серьезный момент, под надуманным поводом с Украины, проводящий пустые, формальные встречи с кем попало в Латвии, Зеленский почти всю ночь созванивался с различными лицами в стране.
Копипастер = вор.
Так порохоботи?
ЖТО ЖЕ НАДО ТАК НЕУВАЖАТЬ УКРАИНУ
Вон в Раде напялят вышиванки, а на деле одни воры.
Має бути так:
В ходе официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Латвию центровая чувиха Елена Зеленская
...
fixed
Це Лєна, жінка Моніки.