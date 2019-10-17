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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками. ФОТОрепортаж

Два дома в прифронтовой Авдеевке повреждены в результате обстрела со стороны оккупантов РФ 16 октября.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел с применением запрещенных Минскими договоренностями минометами калибра 82-мм.

Наблюдательной группой "Авдеевка" украинской стороны СЦКК по факту обстрела города Авдеевки осуществлена фотофиксация домов 1 и 22 на улице Лесная.

Зафиксировано, что в доме №1 от разрыва минометных мин калибра 82 мм была повреждена крыша сарая, забор дома и счетчик электроэнергии, а в доме №22 - крыша гаража, выбиты взрывной волной окна в жилом здании и сарае, а в 30-ти метрах от гаража обнаружена воронка от мины калибра 82 мм.

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СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 01
СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 02
СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 03
СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 04


СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками 05

Источник: https://censor.net.ua/p3154334
 
 
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НАдА простА прЄкратіть стрЄлять, мляТЬ...
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Кто же ето там все время стреляет? Кого наши не словят так в суде оказывается все просто стояли на блокпосту и бабушек через дорогу переводили. Срочно дать боевикам амнистию и провести выборы. Всех боевиков принять в ВР и они перестанут стрелять.
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