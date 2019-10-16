EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  162  5
Все про:контрабанда (1836) налоговая милиция (1758) ГФС (3441) Белан (114)

 Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве разоблачили схему импорта ветеринарных препаратов по заниженной таможенной стоимости с их последующей незаконной реализацией и изъяли крупную партию некачественной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева были установлены должностные лица ряда предприятий, которые осуществляли импорт некачественных ветеринарных средств по заниженной таможенной стоимости, не платя при этом таможенные платежи в полном размере.

В дальнейшем незаконно импортируемые препараты поставляли предприятиям реального сектора экономики по рыночной стоимости. При этом с целью уклонения от уплаты налогов и завышения расходов подконтрольных предприятий фигуранты документально оформляли бестоварные операции по покупке товаров/услуг у фиктивных компаний, в результате чего занизили НДС на сумму более 5,2 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу. ФОТОрепортаж

В связи с тем, что указанные препараты не соответствовали требованиям качества, поставки в адрес одного известного клиента было прекращено. Однако фигуранты нашли других соучастников, которым реализовали неликвидный товар без документального оформления. Последние его перепаковывали и реализовывали в адрес упомянутого клиента как свою продукцию.

На основании постановления суда проведен обыск на территории Киевской области в помещении, которое фигуранты использовали в качестве склада. По результатам обыска из незаконного оборота изъято около 1 тыс. литров ветеринарных средств, около 810 литров добавок в корма для птиц, оборудование, с помощью которого осуществлялось переупаковка, поддельные этикетки на бутылки с продукцией, поддельную фасовочную тару, пищевые красители, измерительные стаканы.
Изъятые ТМЦ общей стоимостью около 3 млн гривен переданы на хранение.
Продолжается следствие.

Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 01
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 02
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 03
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 04
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 05
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 06
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 07
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 08
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 09
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 10
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 11
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 12
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 13
Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты 14

Источник: https://censor.net.ua/p3154227
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какая разница как называть главное что бы работали
 показать весь комментарий
 
Я чув щє при Кроліку податкова міліція була розформована
 показать весь комментарий
 
Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 14 ч.14 часов назад



Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RTНалоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты - Цензор.НЕТ 5038
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899


Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты - Цензор.НЕТ 51
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх