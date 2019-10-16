 Налоговая милиция разоблачила схему, по которой ввозились в Украину и продавались на ее территории некачественные ветеринарные препараты. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева были установлены должностные лица ряда предприятий, которые осуществляли импорт некачественных ветеринарных средств по заниженной таможенной стоимости, не платя при этом таможенные платежи в полном размере.

В дальнейшем незаконно импортируемые препараты поставляли предприятиям реального сектора экономики по рыночной стоимости. При этом с целью уклонения от уплаты налогов и завышения расходов подконтрольных предприятий фигуранты документально оформляли бестоварные операции по покупке товаров/услуг у фиктивных компаний, в результате чего занизили НДС на сумму более 5,2 млн грн.

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В связи с тем, что указанные препараты не соответствовали требованиям качества, поставки в адрес одного известного клиента было прекращено. Однако фигуранты нашли других соучастников, которым реализовали неликвидный товар без документального оформления. Последние его перепаковывали и реализовывали в адрес упомянутого клиента как свою продукцию.

На основании постановления суда проведен обыск на территории Киевской области в помещении, которое фигуранты использовали в качестве склада. По результатам обыска из незаконного оборота изъято около 1 тыс. литров ветеринарных средств, около 810 литров добавок в корма для птиц, оборудование, с помощью которого осуществлялось переупаковка, поддельные этикетки на бутылки с продукцией, поддельную фасовочную тару, пищевые красители, измерительные стаканы.

Изъятые ТМЦ общей стоимостью около 3 млн гривен переданы на хранение.

Продолжается следствие.



























