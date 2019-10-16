 Предложение билетов на "Квартал", "отрицательная волна против нач сбу" и опасение выпускать "сырых" депутатов на "сложные эфиры", - день работы ВР 16 октября. ФОТОрепортаж

Рада сегодня приняла законопроект Зеленского о судебной реформе.
Также парламентарии поддержали во втором чтении законопроект о наказании нардепов за прогулы.
День работы Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 16 октября.
Вадим Ивченко ("Батькивщина", крайний слева) развлекает коллег из СН увлекательным рассказом.
Перекус в зале от Ланы Булах из "СН"
Валерий Божик из "СН" ведет переписку на своем телефоне - "у нас отрицательная волна против нового нач сбу"
Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.
Виктор Медведчук и Юрий Бойко
Первій вице-спикер в Руслан Стефанчук в окружении коллег
Спикер Дмитрий Разумков с коллегой
Спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Ирина Венедиктова
Совещание фракции "Европейской солидарности"
Жан Беленюк из "СН"
Консультации в президиуме
Михаил Радуцкий и Богдан Яременко из "СН"
Ирина Венедиктова из "СН " и Александр Фельдман из ОПЗЖ
Приветствие Юлии Тимошенко и Ивана Кириленко
Ирина Венедиктова и Давид Арахамия
Сергей Соболев из "Батькивщины"
Предложение билетов на "Квартал"
Галина Янченко и Сергей Бабак из "СН"
Фото: Цензор.НЕТ
Памятаю їх комуністи
ігнорували, ігнорували,
ігнорували, ігнорували
і якось пропали з олімпа
Сергей Наумович
@sergonaumovich
Редкий кадр))