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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Предложение билетов на "Квартал", "отрицательная волна против нач сбу" и опасение выпускать "сырых" депутатов на "сложные эфиры", - день работы ВР 16 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 октября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Рада сегодня приняла законопроект Зеленского о судебной реформе.

Также парламентарии поддержали во втором чтении законопроект о наказании нардепов за прогулы.

День работы Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 16 октября.

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 02

Вадим Ивченко ("Батькивщина", крайний слева) развлекает коллег из СН увлекательным рассказом.

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 03

Перекус в зале от Ланы Булах из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 04

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 05


Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 06

Валерий Божик из "СН" ведет переписку на своем телефоне - "у нас отрицательная волна против нового нач сбу"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 07

Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.

 
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 08

Виктор Медведчук и Юрий Бойко


Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 09

Первій вице-спикер в Руслан Стефанчук в окружении коллег

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 10

Спикер Дмитрий Разумков с коллегой

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 11
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 12
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 13

Спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Ирина Венедиктова

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 14

Совещание фракции "Европейской солидарности"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 15

Жан Беленюк из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 16
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 17
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 18

Консультации в президиуме

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 19
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 20

Михаил Радуцкий и Богдан Яременко из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 21
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 22

Ирина Венедиктова из "СН " и Александр Фельдман из ОПЗЖ

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 23

Приветствие Юлии Тимошенко и Ивана Кириленко 

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 24

Ирина Венедиктова и Давид Арахамия

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 25

Сергей Соболев из "Батькивщины"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 26
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 27

Предложение билетов на "Квартал"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 28
Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 29

Галина Янченко и Сергей Бабак из "СН"

Предложение билетов на Квартал, отрицательная волна против нач сбу и опасение выпускать сырых депутатов на сложные эфиры, - день работы ВР 16 октября 30

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3154225
 
 
 Топ комментарии
 
Так дебилов теперь называют "сырыми депутатами"? Класс!!!!
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Совет форумчанПравила форума
 
а чого без значків депутатських.
Памятаю їх комуністи
ігнорували, ігнорували,
ігнорували, ігнорували
і якось пропали з олімпа Предложение билетов на "Квартал", "отрицательная волна против нач сбу" и опасение выпускать "сырых" депутатов на "сложные эфиры", - день работы ВР 16 октября - Цензор.НЕТ 621
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Тем более что была новость тут же на Цензоре что депутаты от СЛуги УРода сделали себе эти значки за счёт бюджета за какие то просто фантастические деньги. ВОры и корупционеры слуги УРода.
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Неужели всю эту мразоту в 450 негодяев выбрали мы с вами?? И самое страшное..неужели вот эта погань мерзостная это наше с вами отражение в зеркале???
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це ви і вибрали їх. Нічого інших до свого вибору примазувати
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Ты точно не выбирал, не знаешь даже сколько депутатов в ВР, лахта рулит.
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Не знаю за кого ти голосував, але ти у мене зафіксований з іншого приводу. Коли буде вода на Кримі? Інфа сотка?

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Мля я даже не сразу допёр в чём хохма) так органично наш шептунчик мафиозя бабломойская вписался в картину.
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Понабирали идитов в зеленое стадо...теперь на люди выпустить боятся...
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Так дебилов теперь называют "сырыми депутатами"? Класс!!!!
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Може їх відварити трішки або підтушити🤪?
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Все-таки хорошо, что есть смартфоны. Я думал, это безусловное зло. Но благодаря этому злу, можно читать не уместившиеся в головах слуг мысли. От такого чтива можно рехнуться, так что выкладывайте скрины дозировано.
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А це таки була грандіозна афера- і Зеленський, і слуги....
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Галина Янченко так прижалась грудью к Сергею, что у него бабак встал...)))
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А у Люли резинка от панталон, как всегда на всю опу .
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Фракция Петра совещается без Петра... Пропозиція квитків на "Квартал", "негативна хвиля проти нач сбу" і побоювання випускати "сирих" депутатів на "складні ефіри", - день роботи ВР 16 жовтня - Цензор.НЕТ 1169 Тренируются...
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шабаш українців єврейського походження
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