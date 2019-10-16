 Суд разрешил мостостроителю Беккеру выехать на лечение за границу, - адвокат Глоба. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 16 октября, стало известно, что подрядчику реконструкции Михаилу Беккеру разрешили покинуть Украину. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook адвокат компании "Barristers" Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня готов анонсировать очередную победу в деле мостостроителя Беккера. Путем обращения в Европейский суд по правам человека по правилу 39, по которому уже начата коммуникация с правительством Украины и обращения с ходатайством в порядке ст. 201 УПК Украины сторона защиты доказала отсутствие ряда рисков, на которых настаивала Прокуратура и необходимость предоставления надлежащей медицинской помощи. Сейчас получено Постановление суда, позволяет Беккеру выехать на лечение. Мост стоит, а дело постепенно "разваливается", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что днепровский Апелляционный суд частично принял аргументы защиты, и снизил залог за освобождение с 40 миллионов гривен до 2 миллионов 7 тысяч гривен. При этом сторона защиты заявляла, что их подзащитному необходимо будет покинуть страну, так как у него была заранее запланирована операция в Израиле.
почтительные внуки приехали, что организовать лечение любимого дедушки Миши в медицинской клинике высшего мирового класса.
дуже шкода що ми його вже не побачимо в сінагоге Дніпра)
И лечится обязательно за границей!!!!!!!
- алло! молчи и слушай...меня только что какие-то отморозки отдубасили... впихнули в багажник красного жигуля и куда-то везут...ты уже вызываешь копов? молоток! они забрали мой новый айфон, но старый для работы не увидели...звоню по нему...может полиция как-то запеленгует что-ли...ну чтоб понять куда меня...ой...погоди-погоди!..бум-бум...бум-бум...бум-бум! ага! так это мы по Новому мосту едем...пусть на съезде эти ср*ные жигули и ловят!!!