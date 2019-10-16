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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2846) мост (555) Беккер (1)

 Суд разрешил мостостроителю Беккеру выехать на лечение за границу, - адвокат Глоба. ДОКУМЕНТ

В Днепре продолжается разбирательство с делом по реконструкции центрального автомобильного моста через одноименную реку.

 Сегодня, 16 октября, стало известно, что подрядчику реконструкции Михаилу Беккеру разрешили покинуть Украину. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook адвокат компании "Barristers" Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня готов анонсировать очередную победу в деле мостостроителя Беккера. Путем обращения в Европейский суд по правам человека по правилу 39, по которому уже начата коммуникация с правительством Украины и обращения с ходатайством в порядке ст. 201 УПК Украины сторона защиты доказала отсутствие ряда рисков, на которых настаивала Прокуратура и необходимость предоставления надлежащей медицинской помощи. Сейчас получено Постановление суда, позволяет Беккеру выехать на лечение. Мост стоит, а дело постепенно "разваливается", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Апелляционный суд освободил мостостроителя Беккера из СИЗО. ФОТО

Суд разрешил мостостроителю Беккеру выехать на лечение за границу, - адвокат Глоба 01
Суд разрешил мостостроителю Беккеру выехать на лечение за границу, - адвокат Глоба 02
Суд разрешил мостостроителю Беккеру выехать на лечение за границу, - адвокат Глоба 03
Суд разрешил мостостроителю Беккеру выехать на лечение за границу, - адвокат Глоба 04

Ранее сообщалось, что днепровский Апелляционный суд частично принял аргументы защиты, и снизил залог за освобождение с 40 миллионов гривен до 2 миллионов 7 тысяч гривен. При этом сторона защиты заявляла, что их подзащитному необходимо будет покинуть страну, так как у него была заранее запланирована операция в Израиле.

Источник: https://censor.net.ua/p3154189
 
 
 Топ комментарии
 
Мишко Лисенко, заступник Борі - десь на чужині у довготривалому відрядженні поневіряється.. Хворий підрядник ремонту мосту- теж на чужину лікуватися.. Залишився тільки Боря..
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***
- алло! молчи и слушай...меня только что какие-то отморозки отдубасили... впихнули в багажник красного жигуля и куда-то везут...ты уже вызываешь копов? молоток! они забрали мой новый айфон, но старый для работы не увидели...звоню по нему...может полиция как-то запеленгует что-ли...ну чтоб понять куда меня...ой...погоди-погоди!..бум-бум...бум-бум...бум-бум! ага! так это мы по Новому мосту едем...пусть на съезде эти ср*ные жигули и ловят!!!
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фотография М.Беккера с адвокатами похожа на фото из семейного альбома:

почтительные внуки приехали, что организовать лечение любимого дедушки Миши в медицинской клинике высшего мирового класса.
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В останню путь.... Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба - Цензор.НЕТ 5774
дуже шкода що ми його вже не побачимо в сінагоге Дніпра)
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Пздц справам Майдану в ДБР ім.Портнова буде. Натомість ловіть справи проти Парубія, Порошенка, та інших згодом.Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба - Цензор.НЕТ 4267
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пєтін генплокулол сказав , що портнов невинний . Але ж пєтя не відповідає за свого генплокулола , за свої слова та справи !
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ви ж не думаєте , що він повернеться до закінчення процесу ?
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Какие все "больные" сразу как дело до суда......
И лечится обязательно за границей!!!!!!!
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Мишко Лисенко, заступник Борі - десь на чужині у довготривалому відрядженні поневіряється.. Хворий підрядник ремонту мосту- теж на чужину лікуватися.. Залишився тільки Боря..
 показать весь комментарий
 
 
***
- алло! молчи и слушай...меня только что какие-то отморозки отдубасили... впихнули в багажник красного жигуля и куда-то везут...ты уже вызываешь копов? молоток! они забрали мой новый айфон, но старый для работы не увидели...звоню по нему...может полиция как-то запеленгует что-ли...ну чтоб понять куда меня...ой...погоди-погоди!..бум-бум...бум-бум...бум-бум! ага! так это мы по Новому мосту едем...пусть на съезде эти ср*ные жигули и ловят!!!
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