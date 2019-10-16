 Суд разрешил мостостроителю Беккеру выехать на лечение за границу, - адвокат Глоба. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 16 октября, стало известно, что подрядчику реконструкции Михаилу Беккеру разрешили покинуть Украину. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook адвокат компании "Barristers" Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня готов анонсировать очередную победу в деле мостостроителя Беккера. Путем обращения в Европейский суд по правам человека по правилу 39, по которому уже начата коммуникация с правительством Украины и обращения с ходатайством в порядке ст. 201 УПК Украины сторона защиты доказала отсутствие ряда рисков, на которых настаивала Прокуратура и необходимость предоставления надлежащей медицинской помощи. Сейчас получено Постановление суда, позволяет Беккеру выехать на лечение. Мост стоит, а дело постепенно "разваливается", - рассказал он.

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Ранее сообщалось, что днепровский Апелляционный суд частично принял аргументы защиты, и снизил залог за освобождение с 40 миллионов гривен до 2 миллионов 7 тысяч гривен. При этом сторона защиты заявляла, что их подзащитному необходимо будет покинуть страну, так как у него была заранее запланирована операция в Израиле.