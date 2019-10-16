 Зеленский встретился с президентом Латвии Левитсом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Официальная церемония встречи состоялась у Рижского замка - резиденции Президента Латвийской Республики.

Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Латвийской Республики.

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После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов двух стран.

По результатам встречи запланировано общение Владимира Зеленского и Егилса Левитса с представителями средств массовой информации.







Фото: Офис Президента