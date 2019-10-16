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 22-летний киевлянин хранил дома семь миллионов фальшивых гривен, - прокуратура. ФОТО

Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 22-летнему киевлянину, который совершил покушение на завладение чужим имуществом в крупных размерах мошенническим путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

Как установили правоохранители, молодой человек разместил на сайте "miniaylo.finance.ua" объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший.

Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15 000 долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривни, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. В связи с чем обмен не состоялся, а афериста задержали по горячим следам.

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В результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли около 7 миллионов фальшивых денег и оборудования для их изготовления.

22-летний киевлянин хранил дома семь миллионов фальшивых гривен, - прокуратура 01
Фото: сайт прокуратуры г.Киева

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные участники преступления и аналогичные эпизоды в других районах столицы.

Источник: https://censor.net.ua/p3154109
 
 
 Топ комментарии
 
А теперь очередь государства хранить его, пока он не станет 32-летним киевлянином.
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А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
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Пацан к успеху шел
Решил не вкалывать в Польше, как многие, а просто начал печатать на принтере себе зарплату и стал миллионером
Вот только потратить всё не успел, кто-то спалил миллионера
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А теперь очередь государства хранить его, пока он не станет 32-летним киевлянином.
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А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
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Сначала надо было научиться делать качественные фальшивки ,потом потренироваться на рынках ,маршрутках ,разливайках и Т.Д. а потом уже набив руку и проверив качество переходить на подобного рода операции ,ведь ещё хорошо отделался а ведь могли и завалить ...
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не подсказывайте!
случай из городской жизни - в маршрутке прилично одетая женщина протягивает водиле 500 грн.. тот уже наученный горьким опытом, говорит - ищите по-мельче! женщина доводит историю до общего психоза и вся на нервах обращается к пассажирам (на удачу) может кто-то сможет разбить.. и такой кто-то в образе не менее прилично одетой женщины разменивает ей купюру... купюра естественно говно, но об этом женщина узнала уже в АТБ (так неплохо выглядела денежка, но...)
(это рассказ из местных газет, где обманутая женщина предостерегает от таких манипуляций)
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Женщина в маршрутке могла оказаться такой же жертвой, как и та, что попалась в АТБ. А ещё, была ли вообще женщина в маршрутке или это просто легенда?..
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22-річний киянин зберігав удома сім мільйонів фальшивих гривень, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9608

"Увы, желание помочь обернулось для меня вот таким. Впредь буду внимательнее, хотя в маршрутке, в полумраке, сложно было отличить подделку..."

"В маршрутку зашла женщина и хотела заплатить за проезд купюрой в 500 гривен. Водитель отказался принимать, мотивируя, что у него с утра нет сдачи. Женщина начала кричать, возмущаться и ругаться. Я не выдержала и предложила (сама!!!) ей поменять эту купюру. Дабы унять эти крики и спокойно доехать на работу", - рассказывает Наталья.
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Я просто рассуждаю над вариантами событий. Привычка такая, не верить на слово, как в обвинения, так и в оправдания. Супруга часто детективы смотрит ))
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На купюрах написано "це приколи" на лицевой части. Надо быть дебилом или слепым чтобы этого не заметить
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похоже мусора неплохо поработали ...
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Дача взятки фальшивыми деньгами не подпадает ни под статью о даче взятки, ни под сбыт фальшивых денег!!!
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Вы конечно меня извините, но на фото на купюрах написано "Це приколы". Какие это б...ь фальшивые деньги?!!
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