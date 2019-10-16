 22-летний киевлянин хранил дома семь миллионов фальшивых гривен, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.
Как установили правоохранители, молодой человек разместил на сайте "miniaylo.finance.ua" объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший.
Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15 000 долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривни, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. В связи с чем обмен не состоялся, а афериста задержали по горячим следам.
В результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли около 7 миллионов фальшивых денег и оборудования для их изготовления.
Фото: сайт прокуратуры г.Киева
По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные участники преступления и аналогичные эпизоды в других районах столицы.
случай из городской жизни - в маршрутке прилично одетая женщина протягивает водиле 500 грн.. тот уже наученный горьким опытом, говорит - ищите по-мельче! женщина доводит историю до общего психоза и вся на нервах обращается к пассажирам (на удачу) может кто-то сможет разбить.. и такой кто-то в образе не менее прилично одетой женщины разменивает ей купюру... купюра естественно говно, но об этом женщина узнала уже в АТБ (так неплохо выглядела денежка, но...)
(это рассказ из местных газет, где обманутая женщина предостерегает от таких манипуляций)
"Увы, желание помочь обернулось для меня вот таким. Впредь буду внимательнее, хотя в маршрутке, в полумраке, сложно было отличить подделку..."
"В маршрутку зашла женщина и хотела заплатить за проезд купюрой в 500 гривен. Водитель отказался принимать, мотивируя, что у него с утра нет сдачи. Женщина начала кричать, возмущаться и ругаться. Я не выдержала и предложила (сама!!!) ей поменять эту купюру. Дабы унять эти крики и спокойно доехать на работу", - рассказывает Наталья.