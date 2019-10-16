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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2889) корабль (1230) МВД (7965) Франция (2133) водительские права (90) Джеббари (1)

 Министры Украины и Франции обсудили реализацию совместных проектов и возможность взаимного признания водительских удостоверений, - МВД. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари 15 октября обсудил состояние реализации совместных проектов, а также возможность взаимного признания водительских удостоверений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Украина и Францию ​​связывают многие программы и я хочу отметить высокую компетенцию наших французских коллег. Приятно отметить, что один из крупнейших действующих проектов с французской компанией Airbus - по поставке вертолетов для авиационной системы МВД, успешно развивается", - сказал Аваков.

Министры Украины и Франции обсудили реализацию совместных проектов и возможность взаимного признания водительских удостоверений, - МВД 01

Стороны также обсудили сотрудничество по совместному производству патрульных катеров для пограничников.

"Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров", - сказал Аваков.

Министры Украины и Франции обсудили реализацию совместных проектов и возможность взаимного признания водительских удостоверений, - МВД 02

Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.

"Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте", - сказал Жан-Батист Джеббари.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из которых будут построены в Украине, - Аваков. ФОТО

Аваков также подчеркнул важность скорейшего рассмотрения вопроса о взаимном признании водительских удостоверений.

"Мы хотели бы подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Есть такие соглашения с рядом стран ЕС, в частности с Италией и Испанией. И в следующем месяце подпишем с Великобританией, поэтому считаю, что такое соглашение с Францией будет актуальным", - сказал министр внутренних дел Украины.

Министры Украины и Франции обсудили реализацию совместных проектов и возможность взаимного признания водительских удостоверений, - МВД 03

В свою очередь, французская сторона отметила конструктивную атмосферу сотрудничества с Украиной и заверила, что сделает все возможное для эффективной работы по всем транспортным программам.

Министры Украины и Франции обсудили реализацию совместных проектов и возможность взаимного признания водительских удостоверений, - МВД 04
Фото: сайт МВД

Напомним, Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников.

Кроме того, в 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов.

Также Украина и Франция договорятся о взаимном обмене водительских удостоверений.

Источник: https://censor.net.ua/p3154087
 
 
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Ещё чего ни буть купит у Франции за государственный счёт, но за откаты. Пока эти у власти по другому не будет, поэтому подъёма украинской промышленности при этих и не ждите - всё купят за бугром, бо им же потом на Западе и жить, вот и налаживают свои связи за государственный счёт, но за народные деньги.
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Хіба французькі вертольоти купували ні при Порошенке?
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Рюкзакову явно сподобалось тиснути руки французьким міністрам,відчуває себе вірменським царьком мабуть
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ну хоть так . французы получат свои деньги . Аваков откат . пограничники катера а судостроители рабочие места и опыт
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Свіжі новини з мінську: Україна запропонувала відмовитися від російських рублів в лугандоні на що відповили орки категорично ні та залишили перемови) шах і мат зебобікам мирооюбивим.
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сейчас зеленая команда придумает что нибудь гениальное . например откажется от гривни и введет в Украине рубли . любые уступки для " таких же граждан " Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС - Цензор.НЕТ 762
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це нагадує: агресивний бомж у валенках та вушанці з балалайкою вдерся у хату, а господар пропонує щоб він ще харчувався з його посуду, на що бомж заперечує у нього своя тара) нагадує Шарікова.,' як він грав на балалайці в хаті Преображенського.
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