 Министры Украины и Франции обсудили реализацию совместных проектов и возможность взаимного признания водительских удостоверений, - МВД. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
"Украина и Францию связывают многие программы и я хочу отметить высокую компетенцию наших французских коллег. Приятно отметить, что один из крупнейших действующих проектов с французской компанией Airbus - по поставке вертолетов для авиационной системы МВД, успешно развивается", - сказал Аваков.
Стороны также обсудили сотрудничество по совместному производству патрульных катеров для пограничников.
"Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров", - сказал Аваков.
Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.
"Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте", - сказал Жан-Батист Джеббари.
Аваков также подчеркнул важность скорейшего рассмотрения вопроса о взаимном признании водительских удостоверений.
"Мы хотели бы подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Есть такие соглашения с рядом стран ЕС, в частности с Италией и Испанией. И в следующем месяце подпишем с Великобританией, поэтому считаю, что такое соглашение с Францией будет актуальным", - сказал министр внутренних дел Украины.
В свою очередь, французская сторона отметила конструктивную атмосферу сотрудничества с Украиной и заверила, что сделает все возможное для эффективной работы по всем транспортным программам.
Напомним, Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников.
Кроме того, в 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов.
Также Украина и Франция договорятся о взаимном обмене водительских удостоверений.