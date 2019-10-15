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Все про:алкоголь (1500) фальсификат (338) ГФС (3439)

 Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили схему незаконной реализации фальсифицированного алкоголя и изъяли крупную партию поддельной продукции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины была установлена жительница г. Мариуполя, которая через специально созданную закрытую группу в одном из мобильных приложений осуществляла продажу алкоголя, фальсифицированного под известные мировые бренды.

По результатам обысков, проведенных в местах хранения фальсификата и в автомобиле, которым его перевозили, из незаконного оборота изъято 915 литров алкоголя, подделанного под известные торговые марки, разлитого в тару bag-in-box, стоимостью около 700 тыс. грн. и автомобиль, который использовался в незаконной деятельности.

Всего по результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято и взято под охрану сотрудников налоговой милиции ТМЦ на сумму около 1 млн. гривен.Продолжается следствие".

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Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 01
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 02
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 03
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 04
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 05
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 06
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 07
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 08
Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС 09

Источник: https://censor.net.ua/p3154052
 
 
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Нафіга знищувати? Продали б, під виглядом краденого конфіскаиу, скрєпному ідіннароту. Там після тормозухи й бояри дана бормотуха нектаром богів покажеться. Можна для міцності ще й трішки метиловим спиртом розбавити.
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Между прочим, это лучше средство на войне, чтобы не слететь с катушек.
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"Партия фальсифицированного алкоголя" - совсем неплохо звучит...
интересно преодолела ли бы 5% барьер в раду?
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