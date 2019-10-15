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 Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет. ФОТОрепортаж

Сегодня в Луцке начал свою работу центр реабилитации участников боевых действий.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, центр будет функционировать при КП "Луцкий центр первичной медицинской помощи".

Отмечается, что на строительство медицинского учреждения потрачено около 17 млн гривен, из которых 5 млн - средства городского бюджета. Это единственный центр, основанный на базе городской коммунальной собственности.

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Сейчас в центре подобрано персонал, поэтому есть надежда, что кроме городских властей, его финансово поддерживать и Министерство по делам ветеранов Украины и Национальная служба здоровья Украины.

Сообщается, что в реабилитационный центр участников боевых действий - один из лучших в Украине с современным оборудованием, в нем будет предоставляться физиологическая и психологическая реабилитация, гидромассажные ванны и бассейн для вытяжки позвоночника, циркулярные души, душ Шарко, дневной стационар, различные комнаты для занятий на тренажерах, которые помогут реабилитироваться в случае нарушения опорно-двигательного аппарата, соляная комната и фитобар.

"Чтобы попасть на реабилитацию в центр, ребята должны предъявить удостоверение участника боевых действий, - говорит заведующий отделением-руководитель центра реабилитации участников боевых действий Юрий Дубина. - Участники боевых действий из города Луцка обслуживаются в первую очередь и бесплатно. Другие - за счет территориальных общин, где проживают, или за свой счет".

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Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 01
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 02
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 03
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 04
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 05

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Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 06
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 07
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 08
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 09
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 10
Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 11

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Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет 12
Фото: lutskrada.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3154028
 
   
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В Минске не смогли договориться по поводу разведения сил и обмена пленными15.10.2019, 18:54Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Луцке, - горсовет - Цензор.НЕТ 5439МАРТИН САЙДИК
Cтороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом.



Трехсторонняя контактная группа во вторник, 15 октября, не смогла согласовать новый график разведения сил и средств на Донбассе.
Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, стороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом, но к общему решению не пришли.
Источник агентства на переговорах добавил, что сторонам также не удалось договориться об обмене пленными.


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без попов - никуда.
как всегда эти клоуны в платьях с дурацкими мантрами в свитках, гундосят свои заклинания по памяти житейской.
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