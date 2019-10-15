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 Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на взятке чиновника одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Днепра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителя областного центра. За неправомерную выгоду госслужащий обещал мужчине реализовать решение суда о снятии ареста с его квартиры.

Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении взятки. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Разоблачение противоправной деятельности чиновника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области".

Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ 01
Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3154026
 
 
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порох и его команда узаконили касту ( элиту ) неприкасаемых ,
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Яким чином ваше твердження до цього конкретного хабаря?
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Мона сказать что "Зеля щемит Днепр", но все знают что в любой ОГА - берешь любого и он при нормальном следователе - рассказывает много интересного.
Причем не под пытками, а просто по сути компромата.
Достаточно оценить их "будинки".
Как была новость шо типо гранату бросили к такому деятелю - там хатка такая что зарплату он должен был собирать 500 лет, не жрать, не пить кофе и даже сигареты не покупать, вот тогда бы возможно и купил...
Ах да, там у них все тещи - сплошь "бизнесвумэн", все на джипах, как попы прям Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 7398
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за взятки при порохе не закрыли ни одного чиновника , при зеле тож никого не посадили , максимум че грозит подобным типам - увольнение , в данное время суды оправдывают всех подряд ( в Днепре ) , слыхал че с нового года чет может изменится
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Опять 25, а как он смог бы реализовать решение суда? Почему таких пешек ловят? Кто он такой, "решала" за 400 долларов? Мэр мост украл на 4 года, а презик к нему на поклон ездил, как прораб работу проверял, несчастного исполнителя за бары взяли, топ коррупционер. Вы на дороги в области посмотрите, они ХУДШИЕ в Украине, не считая Николаевской области, а область ни разу не дотационная, богатая. Цирк да и только, эта "операция" не стоит того времени оперативников, которое они могли бы провести с пользой
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в своем кабинете? взятку брать? от деревня (с))))
(когда ж они уже нажрутся)
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