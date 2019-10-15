 Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителя областного центра. За неправомерную выгоду госслужащий обещал мужчине реализовать решение суда о снятии ареста с его квартиры.

Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении взятки. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Разоблачение противоправной деятельности чиновника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области".



