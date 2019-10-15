 Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки в Днепре, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителя областного центра. За неправомерную выгоду госслужащий обещал мужчине реализовать решение суда о снятии ареста с его квартиры.
Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении взятки. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Разоблачение противоправной деятельности чиновника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области".
Причем не под пытками, а просто по сути компромата.
Достаточно оценить их "будинки".
Как была новость шо типо гранату бросили к такому деятелю - там хатка такая что зарплату он должен был собирать 500 лет, не жрать, не пить кофе и даже сигареты не покупать, вот тогда бы возможно и купил...
Ах да, там у них все тещи - сплошь "бизнесвумэн", все на джипах, как попы прям
(когда ж они уже нажрутся)