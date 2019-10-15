 Депутат горсовета на Кировоградщине вымогал деньги у предпринимательницы, отключив ее магазин от энергоснабжения, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что депутат, возглавляющий одно из коммунальных предприятий районного центра требовал деньги от предпринимательницы, которая занимается торговлей промышленными товарами.

За 35 тыс. грн фигурант дела предлагал владелице бизнеса восстановить в ее магазине свето- и водоснабжение, которое предварительно он безосновательно распорядился отключить. Также за указанную сумму депутат горсовета обещал предпринимательнице в дальнейшем не создавать искусственных препятствий в ее коммерческой деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном помещении, возглавляемого им коммунального предприятия после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов незаконной деятельности задержанного.

Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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