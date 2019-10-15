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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18024) поджог (668) прокуратура (3693)

 Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Киевская местная прокуратура №6 совместно со с следователями Печерского УП ГУ ЧП в г. Киеве установила злоумышленников, которые в мае 2019 при помощи "коктейля Молотова" подожгли кафе в центре столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

"Указанные лица в ночь на 14 мая 2019 приехали в центральную часть города Киев и подойдя к кафе, расположенного на ул. Крещатик, разбили стекло входной двери заведения, и швырнули подожженную бутылку с легковоспламеняющимся веществом внутрь помещения, вследствие чего начался пожар. После совершения указанных действий злоумышленники с места совершения преступления скрылись, причинив владельцу заведения материальный ущерб в крупных размерах.", - говорится в сообщении.

По результатам досудебного следствия установлена причастность к данному правонарушению двух 19-летних парней.

Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы совершения ими уголовного преступления устанавливаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура 01
Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура 02
Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура 03
Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/p3154003
 
 
 Топ комментарии
 
Это призраки анижедетей.
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Я помню, как здесь выкладывались рецепты коктейлей и инструкции по их применению.
Дьявольская кухня. Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7465
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У тебя память плохая, дедушка.
Видимо на Запорожстали работал, мозг высох совсем.
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это местный дурачок)))
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Та я его знаю, практически в лицо. Двум 19-летним парням, которые подожгли кафе на Крещатике, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9071
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пиковых надо поинтереснее щемить
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поджог
от 7 до 12
рецепт - проще битами и молоиами разхерачить
и сиатья - хулиганка, если поймают
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Тобто з травня не з`ясували мотиви? Нічого собі працюють!
Адже ж це одна з головних обставин при встановленні факту причетності людини до злочину.
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Два дебіли то виконавці, шукайте замовників!
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