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 За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов. ФОТО

Всего за две недели месячника добровольной сдачи оружия по всей стране люди выдали правоохранителям 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов. Таким образом от уголовной ответственности освобождены 392 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Только за две недели месячника граждане добровольно сдали в подразделения Национальной полиции Украины 3273 единицы оружия. В частности, это нарезное оружие армейских образцов (552 единицы), нарезное охотничье (189), гладкоствольное охотничье (2019), холодное (335) и самодельное (118). В то же время из общего количества сданного огнестрельного оружия более тысячи единиц находились в незаконном обороте", - сообщили в полиции.

В частности, в Донецкой области житель с. Верхнеторецкое выдал Авдеевским полицейским 7 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, гранаты Ф-1 и 45 патронов, которые нашел в оставленном соседском доме в прифронтовой зоне.

"Кроме того, граждане сдали 204,3 тыс. единиц боеприпасов к различному оружию, а также взрывчатых материалов и устройств. Среди сданных взрывоопасных предметов - 255 гранат, 373 снарядов, 43 запала, 56 мин и 11 взрывных устройств", - добавили в полиции.

В результате от уголовной ответственности освобождены 392 человека.

Напомним, 1 октября стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

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За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов 01
За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3153993
 
 
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Аваков раскрутил имидж вчерашено марша ло 12 тыс нациокв - вот так под Мацкву посчитал
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Блогер на сайте гордона оправдывает Пристайкини спускался штанов перед Путиным "Или становимся раком и подписываем позорный кабальный мир с Россией, или направляем все ресурсы на оборону и армию и готовимся к большой зарубе. А это значит - нищета, трудодни и все для фронта. Спросите у бабушек-дедушек, как было, если они помнят времена Второй мировой. "
`Как нам такой вариант приползая к путину на коленях? От ЗЕслуг и их журналистов Т е нашли формулу Зеленского как ДО сааммита показать на что готовы - ******
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Не удивительно...
С таким % дебилов в стране))))
Оно вам мешало идиоты?
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Раньше народ готовился к войне, но теперь оружие нам ни к чему. Слава Народному Президенту, впереди нас ждет мир никаких конфликтов с соседями. Ну, разве что Китай или там Сирия...
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самое главное в этом деле - побольше дарить отличившимся наградное оружие
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Вон две тысячи дедушкиных стволов только перепуганные бабушки сдали (из них 1000 незаконных).
Значит на руках у людей де-то миллиона два стволов, из них миллион незарегистрированных.
Зброя канєшно поки шо не на часі, но у всех шо-то та имеется.
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Не удивительно...
С таким % дебилов в стране))))
Оно вам мешало идиоты?
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США здали Росії сирійське місто Манбідж, куди зайшла армія Асада.....
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