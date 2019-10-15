 10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Так, в Светловодском районе сотрудник одного из государственных лесных хозяйств решил подзаработать. Пользуясь служебным положением, злоумышленник систематически вырубывал насаждения на вверенном ему участке для продажи местному населению. Правоохранители задержали мужчину во время транспортировки очередной партии леса общей стоимостью почти 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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"Еще две группы "черных лесорубов" по 4 и 5 человек в каждой разоблачили правоохранители в Голованевском районе области. Дельцы действовали по аналогичной схеме, а деревья вырубывали в лесополосах вблизи населенных пунктов. Задержали злоумышленников во время отгрузки очередных партий древесины. По предварительным оценкам, в результате их противоправных действий государству нанесены убытки на более чем 300 тысяч гривен", - добавили в ведомстве.







Сейчас в рамках начатых уголовных производств продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины. СБУ продолжает системную работу по документированию и привлечению к ответственности виновных за незаконные вырубки государственных лесов в разных регионах страны.