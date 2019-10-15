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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Кировоградщина (311) лес (427) СБУ (13915)

 10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Десять человек, которые занимались незаконной вырубкой деревьев, задержала Служба безопасности Украины в Кировоградской области. Убытки государства оцениваются в более чем 600 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Так, в Светловодском районе сотрудник одного из государственных лесных хозяйств решил подзаработать. Пользуясь служебным положением, злоумышленник систематически вырубывал насаждения на вверенном ему участке для продажи местному населению. Правоохранители задержали мужчину во время транспортировки очередной партии леса общей стоимостью почти 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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"Еще две группы "черных лесорубов" по 4 и 5 человек в каждой разоблачили правоохранители в Голованевском районе области. Дельцы действовали по аналогичной схеме, а деревья вырубывали в лесополосах вблизи населенных пунктов. Задержали злоумышленников во время отгрузки очередных партий древесины. По предварительным оценкам, в результате их противоправных действий государству нанесены убытки на более чем 300 тысяч гривен", - добавили в ведомстве.

10 черных лесорубов задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ 01
10 черных лесорубов задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ 02
10 черных лесорубов задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ 03

Сейчас в рамках начатых уголовных производств продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины. СБУ продолжает системную работу по документированию и привлечению к ответственности виновных за незаконные вырубки государственных лесов в разных регионах страны.

Источник: https://censor.net.ua/p3153983
 
   
 Топ комментарии
 
СБУ уже функции лесничих выполняют?
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Лучше в Карпаты съездите. Там этих "лесорубов"- вагон и маленькая тележка.
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судя по размерам чурбанов - это тупо на дрова. видимо поймали каких то местных селюков, у которых денег на газовое отопление нету. а раздули так - будто целый железнодорожный состав тормознули
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СБУ уже функции лесничих выполняют?
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Природні ресурси. Вони з таким же завзяттям повинні і нелегальні кар'єри накривати (які стаціонарні, і нікуди не ховаються).
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а ведь , однака, быстро черные козаки превращабтся в черных лесорубов
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госбезопасность страны на высшем уровне, мусора в потолок плюют, а сбушники лесорубов ловят, шпиГУнов и сепаров ведь нету и их ловить не нужно, зачем, если ефремовых наХ... из тюрем выпускают и всякая мразь типа портновых и остального говна в страну спокойно возвращается и топит за ***** и ********* без всякого страха. Ведь зелемойше главное ЛЕС!
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ТАК ОНИ Ж НАЕМНИКИ !!! ХВАТИТ ИХ ГЛАВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ПРИКРЫВАТЬ !!!
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Лучше в Карпаты съездите. Там этих "лесорубов"- вагон и маленькая тележка.
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Село дрова резало. Может посадку. А лес фурами промышленый как ездил так и ездит, дуба уже нету в Харьковских лесах.,
Короче людей под себя ровняют , думают , что простой люд быдло тупое.И будет хавать данное очковтирательство.
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Слово СБУ!

А давай.те посмотрим на хатынки нач. подразделений?
Ну... скажем, если бы они сгорели, то немного бы кто-то обосрался("руболесы" - не знали бы кому теперь "заносить")
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Ох уж эти афро-американские лесорубы...

А наши белые составами вывозят чин-чинарем.
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судя по размерам чурбанов - это тупо на дрова. видимо поймали каких то местных селюков, у которых денег на газовое отопление нету. а раздули так - будто целый железнодорожный состав тормознули
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ахаха оказывается вот так выглядит обещанная пиЗ%аболамина выборах эра борьбы с олигархами и коррупцией в стране Отправить
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Шо..... не заплатили крыше?
Или залезли на чужой участок?
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В лесу грибы собирали или пикник был, и попали на дроворубов.
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придурки, а не СБУ.
який то ліс? дрова срані. сухостій сосновий, та гнилий дуб, що, мабуть, сам упав.
"дебіли, ***..."
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уже даже не смешно. поймали каких то придурков, которые в свои легковые машины по кубу дров напилили. конечно преступники. а в Карпатах лес эшелонами вывозят, а под Киевом в лесах все дубы выпилили те же лесники и тишина...
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