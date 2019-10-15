 Верховный суд РФ оставил без изменений приговор украинским политзаключенным Дудке и Бессарабову. ФОТО

Об этом сообщает в Facebook журналитска Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.
"4 состав коллегии Верховного суда России в составе судей Сабурова, Таратуты и Горностаевой оставил без изменения приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову - по 14 лет колонии", - говорится в сообщении.
По словам Ивлевой, совещалась коллегия почти час.
"Приговор оставили без изменения. 14 лет колоний строгого режима и штрафы. Веры в правосудие нет. Вот она, цена непризнания вины и не сотрудничества со следствием.... цена этому- жизнь", - написал сын Дудки Илья.
Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. 4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.
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По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.
БЕЙТЕ С НОГИ ПО ********* !
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ибо они захотят , что бы микробы , инфузории туфельки и т д СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ..
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И только НА ГНУССКОМ ЯЗЫКЕ ! .
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