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 Медик военкомата на Житомирщине вымогал 12 тыс. с непригодного к службе призывника. ФОТО

Служба безопасности Украины поймала на горячем медика военно-врачебной комиссии Малинского объединенного городского военного комиссариата Житомирской области, который требовал деньги с непригодного к службе призывника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что врач-невропатолог военно-врачебной комиссии требовал от призывника 12 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал парню выдать справку о непригодности к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья, хотя такие выводы уже были подтверждены соответствующими медицинскими обследованиями.

Правоохранители задержали фигуранта дела в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Медик военкомата на Житомирщине вымогал 12 тыс. с непригодного к службе призывника 01
Медик военкомата на Житомирщине вымогал 12 тыс. с непригодного к службе призывника 02

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности задержанного.

Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры. 

Источник: https://censor.net.ua/p3153936
 
   
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12 000 грн ровно 500 баксов ...совпадение ? только врач лохонулся ..если б вояке он дал группу то солдат получил бы от госсударства страховку 200 минималок ..помножте там полляма около будет ...так что там минимум 25 000 грн просят особенно с силовиков всех рангов
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\\\\\\\\\\\\\с непригодного к службе призывника\\\\\\\\\\\\\
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Медику, навпаки подяка! Можете уявити, що вас могло «прикривати» от таке сцикло.
Так, не всі, кому в пологовому будинку записали у графі стать «чоловіча», дійсно чоловіки-воїни. І таких ганьбити не треба. Які є, такі й є.
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вы не разобрались в вопросе - парень непригоден, а не сцикло, как вы написали, а типо врач - барига и сволочь...
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Ти єврей?
призивник був непридатний.
Йди, блін, сиди в окопі з ним, а під час бою він здохне (по здоров.ю), а ти підеш у/в полон.
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Ну, дальше будет только хуже--деньги то идут за пациентом....Осупрунили до немогу медиков...
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в 1974 году со мной служил армянин Погосян
третий раз за 10000 руб. за срок
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понимаю. в сериале парашном "сцолдаты" был такой. вроде Вахуртдинов - приперли к стенке - че ты так умело "подшиваешь подроботничок"? - ээээ, мужики, это, второй раз служу то. Медик военкомата на Житомирщине вымогал 12 тыс. с непригодного к службе призывника - Цензор.НЕТ 4929
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