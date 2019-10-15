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Все про:контрабанда (1835) таможня (1495) Нефьодов (114)

 "Контрабанда недели": на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками. ФОТО

В пункте пропуска "Краковец" в багажных отделениях легковых автомобилей, перевозимых автовозами, была обнаружена новая одежда различных торговых марок и пищевые добавки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов

"Контрабанда недели... не могу без какой-то еженедельной рубрики. Ну, буду вам скидывать инфу о странных задержаниях, которые происходят. Сразу скажу, что вину, конечно, определит суд, но показываем, что мы поймали", - написал он.

Контрабанда недели: на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками 01

Так, по словам Нефьодова, около 1:00 ночи 10.10.2019 г. на "Краковец" заехали два автовоза "Рено" и "Вольво", которые перевозили б/у легковые автомобили: "Что-то пошло не так, несмотря на ночь, их присмотрели - и в багажных отделениях была обнаружена новая одежда различных торговых марок и пищевые добавки".

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Контрабанда недели: на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками 02

"Креативно, но не прошло. Товар изъят, протокол составлен", - добавил глава Гостаможни.

Контрабанда недели: на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками 03
Фото: Нефьодов/Facebook

Контрабанда недели: на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками 04

Источник: https://censor.net.ua/p3153932
 
 
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Мда.... Потише-потише, а то бюджет треснет! Куда столько доходов в казну?!
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еще и фуры с конфискованным металлоломом в придачу))))
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та шо вы пристали? авто б/у?.. б/у! и откуда водилы могли знать что там бывшие владельцы на "черный день" заныкали????

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теперь эти все машины конфискуют, как средства доставки контрабанды.... кто-то реально попал на бабло....
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Пане Нефёдов!
Пропоную Вам здійснити візит в Обеський порт, я розумію що два десятки баулів з лахами це круто, а ось 300 тон тканини за годину не хотілось сфоткати і сюди покласти? "Контрабанда недели": на границе с Польшей в перевозимых автовозами б/у автомобилях обнаружили мешки с новой одеждой и пищевыми добавками - Цензор.НЕТ 4112
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