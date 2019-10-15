 Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что между жителями хостела на улице Преображенской происходит драка. На вызов немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, трое из которых - с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку.
В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом. Затем фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота.
С места происшествия изъяли нож для проведения соответствующей экспертизы. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник - 31-летний уроженец другой страны, который в последнее время проживал в столице и в поле зрения правоохранителей не попадал.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.
горячий испанец, наверное.... или японец... раз на харакири пошел
И только Украина - проходной двор для всякой швали
И даже если где-то сканируют - в ЕС действует закон о защите персональных данных, в полицию их дают исключительно по запросу.
Они на оскорбления отвечают не словами. И я их в этом хорошо понимаю. Быдла - навалом. Отвечать никто не хочет.
Жаль, что его посадят, а быдло останется ходить по нашим улицам и дальше быковать...
Слово Бобу что у нас правослабные не такие буйные(как Гиркин) - максимум повоняют и затаят обиду на потом.
Он бы так не смог на открытой площади, если не "Рэмбо". Палки-копалки и доски быстро бы его успокоили резуна(в руках мужиков). Хотя, может "ром" хотел мужикам поворожить, но не сошлись в цене?
какого вам хрена надо? письками меряться?
жесть.