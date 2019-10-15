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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:драка (1744) Киев (18024) Нацполиция (10232)

 Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве между жителями хостела произошла драка из-за перестановки мебели. Мужчина нанес несколько ударов ножом оппонентам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что между жителями хостела на улице Преображенской происходит драка. На вызов немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, трое из которых - с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку.

В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом. Затем фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота.

С места происшествия изъяли нож для проведения соответствующей экспертизы. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник - 31-летний уроженец другой страны, который в последнее время проживал в столице и в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция 01
Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3153930
 
 
 Топ комментарии
 
гарячий афрокавказский японец. харакири не удалось.
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уроженец другой страны.. это какой? Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3330
горячий испанец, наверное.... или японец... раз на харакири пошел
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Зато теперь всё по фэн-шую, наверное..
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Зато теперь всё по фэн-шую, наверное..
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гарячий афрокавказский японец. харакири не удалось.
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уроженец другой страны.. это какой? Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3330
горячий испанец, наверное.... или японец... раз на харакири пошел
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)) нормально, архетипичная ситуация. и так часто бывает, шо на доли секунды кто то опаздывает ))
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Теряюсь в догадках, какая это "другая" страна?
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Пора вводить обязательную регистрацию клиентов гостиниц и хостелов. Во всей ЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО скандируют паспорта и инфа уходит в полицию. Жто нормально для безопасности страны
И только Украина - проходной двор для всякой швали
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В Польше не сканируют паспорта.
И даже если где-то сканируют - в ЕС действует закон о защите персональных данных, в полицию их дают исключительно по запросу.
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а па тілівізару паказивалі, шта в хостєлах класниє тьолачкі живут...
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Если уроженец другой страны это грузин или армян,только почему не назвать? Почему дискриминация,помню давно задержали немца за развращение детей та так и сказали немец,почему нельзя имено с кавказа?заметил если другой страны так это кавказцы
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Хватит пускать чурбанье в страну. Каждй день они преступления совершают. Накой они нам надо, зверье
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Дизайн интерьера вещь серьезная. На этой почве даже муж с женой могут слиться в неравной схватке )
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как в старой поговорке - хотите перед свадьбой проверить друг друга на совместимость - сделайте ремонт, хотя бы коридора))))
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Тут два варіянта з виконавцем: чі невідомий герой кавказського спротиву, що тимчасово проживає в столиці, чі стерненко ночував. Обидва варіянти не треба відкидати. Я б ставив на стерненка (характерне легке харакірі) але не було стріму, а раз не було стріму то був стрём а це вже в бік героя кавказьського спротиву плюс, я думаю що це якись "лічний ворог *****" був не в захваті від концептуальної зміни інтерьєру, в якому мабуть вже прижився і почав трошки розмножуватися. Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1085
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возможно кавказец которого оскорбили.

Они на оскорбления отвечают не словами. И я их в этом хорошо понимаю. Быдла - навалом. Отвечать никто не хочет.

Жаль, что его посадят, а быдло останется ходить по нашим улицам и дальше быковать...
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Коврик для намаза кто-то украл?
Слово Бобу что у нас правослабные не такие буйные(как Гиркин) - максимум повоняют и затаят обиду на потом.

Он бы так не смог на открытой площади, если не "Рэмбо". Палки-копалки и доски быстро бы его успокоили резуна(в руках мужиков). Хотя, может "ром" хотел мужикам поворожить, но не сошлись в цене? Мужчина устроил резню из-за перестановки мебели в столичном хостеле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6613
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что интересно - на фото - аккуратный ремонт, новые деревянные кровати.

какого вам хрена надо? письками меряться?

жесть.
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