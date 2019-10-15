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Все про:Киевская область (1769) ограбление (1230) побег (295) Нацполиция (10232)

 Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Киевской области разыскивает грабителя, который сбежал из-под стражи в селе Трилесы Фастовского района Киевской области. Мужчина был задержан за открытое похищение мобильного телефона у своего знакомого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Им оказался 27-летний Николай Смолинский, житель села Кожанка, что на Фастовщине. Мужчина год назад был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за совершение кражи и незаконное завладение автомобилем", - говорится в сообщении.

По факту ограбления следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж) и объявили подозрение в совершении преступления гражданину.

"Осознавая то, что ему снова грозит наказание в виде лишения свободы, мужчине удалось бежать из-под стражи", - сообщили в Нацполиции.

Приметы злоумышленника: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, говорит на "суржике". Был одет в кофту зеленого цвета, сине-светлые джинсы, кроссовки без шнурков.

По факту побега из-под стражи полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до 5 лет. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию беглеца.

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Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3153889
 
 
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он или везунок рембо или бетмен терминатор.прыг и в кусты огородами напольшу.....а копы так жрали пончик шо заляпались ну прямо таки сериал симпсоны.. Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5726
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житель села Кожанка\\\\\\\\\\

Наверное парень, вна зоне был..... саксофонистом Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5066
На воле ему скучно стало, ибо натура музыкальная, вот и решил - быстро, решительно, вернуться к репетициям, готовясь к концерту Черного Пластилина.....
(это "мэм", кто в курсе - поддерж*д)))
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Конкурент на чью то руку вернулся, вот и решили прибрать , дав телефон, а потом обвинив в воровстве! У знакомого, открыто....
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Украл миллиард- под домашний ночной арест. Украл мобилку- вся палюция области за тобой гоняется Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8556
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Кстати ворованными мобилками торгуют мусора. Неоднократно мне ППС-ники предлагали купить ворованную мобилку. Так что поищите в своем отделении или у карманах начальника караула или у его дома.
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