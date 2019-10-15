 Грабитель сбежал из-под стражи в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.
"Им оказался 27-летний Николай Смолинский, житель села Кожанка, что на Фастовщине. Мужчина год назад был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за совершение кражи и незаконное завладение автомобилем", - говорится в сообщении.
По факту ограбления следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж) и объявили подозрение в совершении преступления гражданину.
"Осознавая то, что ему снова грозит наказание в виде лишения свободы, мужчине удалось бежать из-под стражи", - сообщили в Нацполиции.
Приметы злоумышленника: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, говорит на "суржике". Был одет в кофту зеленого цвета, сине-светлые джинсы, кроссовки без шнурков.
По факту побега из-под стражи полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до 5 лет. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию беглеца.
прозреет дурымар
Наверное парень, вна зоне был..... саксофонистом
На воле ему скучно стало, ибо натура музыкальная, вот и решил - быстро, решительно, вернуться к репетициям, готовясь к концерту Черного Пластилина.....
(это "мэм", кто в курсе - поддерж*д)))