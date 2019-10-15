 Восстановленный в должности главы КС Шевчук пришел на работу и подал заявление. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"(Решение. - Ред.) должно быть выполенено немедленно. Я передал это (заявление. - Ред.) и теперь буду ждать", - сказал он журналистам после того, как вышел из здания суда.

На вопрос, что он будет делать в случае, если решение не будет выполнено, Шевчук сказал: "Я не могу себе представить, что КС не выполнит судебное решение".

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Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного суда.