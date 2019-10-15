 "Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Юлия Бабич, передает Цензор.НЕТ.
"Шествие в поддержку необоснованно осужденного в Италии нашего воина, нацгвардийця, защитника Украины Виталия Маркива! Маркив - это Украина! Украина - это Маркив! Это неделимо... Мы все единое целое, и должны бороться за каждое свободное несмотря на все решетки сердце, бьющееся вдали в груди безосновательно осужденного украинца, а тем более защитника! Вольному - воля", - рассказала Бабич.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Великие никогда не кричат о величии, не подлизываются под вонючую биопомойку - Парашу, и тем более не осудят так цинично, когда даже прокуроры просят 17, а сцудьи - накидают еще 7.
Есть анекдот:
Немецкому генералу докладывают:
- К нам двигаются 10 итальянских дивизий.
- Блин, пошли 2 наших дивизии, пусть прогонят их.
- Не, итальянцы теперь наши союзники.
- Г*споди, срочно посылай 5 наших дивизий, шоб помочь им.
И это говно мы просим и умоляем? Хотя..... , ну да, отпустите пацана, (как там по-ихнему "пожалуйста"?), синьоры.
Почему наша сраная власть не взяла за всё это время кучу итальянских заложников? Весь цивилизованный мир этого не гнушается, одна наша сраная правящая быдло-элита жлобья и рагулья интеллегентов из себя строит, задрыпанцы.