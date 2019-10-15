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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Италия (938) Киев (18024) марш (544) Маркив (79)

 "Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца. ФОТОрепортаж

В Киеве, 14 октября, прошла акция с требованием справедливого суда для украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Юлия Бабич, передает Цензор.НЕТ.

"Шествие в поддержку необоснованно осужденного в Италии нашего воина, нацгвардийця, защитника Украины Виталия Маркива! Маркив - это Украина! Украина - это Маркив! Это неделимо... Мы все единое целое, и должны бороться за каждое свободное несмотря на все решетки сердце, бьющееся вдали в груди безосновательно осужденного украинца, а тем более защитника! Вольному - воля", - рассказала Бабич.

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Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 01
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 02
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 03
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 04
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 05
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 06
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 07
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 08
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 09
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 10
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 11
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 12
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 13
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 14
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 15
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 16
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 17
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 18
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 19
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 20
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 21
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 22
Марків=Україна, Італіє, почуй и Чесний суд Марківу: марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца 23

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/p3153844
 
   
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Ну не на ровном же месте нация исторгает из себя гитлеров, ******, муссолини?
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Итальянцы, как пишут, совсем не потомки римлян. Чет там Муссолини тужился, кричал что он вялик и предсказуемо обосрался.
Великие никогда не кричат о величии, не подлизываются под вонючую биопомойку - Парашу, и тем более не осудят так цинично, когда даже прокуроры просят 17, а сцудьи - накидают еще 7.

Есть анекдот:
Немецкому генералу докладывают:
- К нам двигаются 10 итальянских дивизий.
- Блин, пошли 2 наших дивизии, пусть прогонят их.
- Не, итальянцы теперь наши союзники.
- Г*споди, срочно посылай 5 наших дивизий, шоб помочь им.

И это говно мы просим и умоляем? Хотя..... "Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца - Цензор.НЕТ 7168 , ну да, отпустите пацана, (как там по-ихнему "пожалуйста"?), синьоры.
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нічого і нікого вона не чує та Італія, вона виконала завдання за гроші и все..., кому потрібно те правосуддя, коли стільки платять....
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Свободу Маркиву!

Почему наша сраная власть не взяла за всё это время кучу итальянских заложников? Весь цивилизованный мир этого не гнушается, одна наша сраная правящая быдло-элита жлобья и рагулья интеллегентов из себя строит, задрыпанцы.
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Яркий пример провала во внешней политике. Союзники **********, которые формально наши союзники, судят Маркива за то, что он служил в украинской армии. Где все вышестоящие начальники этого солдата? Что прошлый ,что теперешний главнокомандующие не заступаются за своих подчиненных. Принесли в жертву солдата, чтоб не разругаться с продажной италией. Надо брать в заложники итальянских "журналистов", которые шастают к сепарам и менять на своих. Никто не будет считаться с государством, которое не защищает своих граждан.
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Markiv=italia. Gromadjanin italii Markiv zasudzheniy zgidno viroku italiyskogo pravosuddja. Tupost vishivatnikiv ne mae mezh: voni vtruchajutsja u vnutrishni spravi inshoi derzhavi !
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