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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных. ФОТОрепортаж

В понедельник, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными военных, погибших во время боевых действий в зоне проведения АТО / ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Офиса Президента.

Встреча Прзидента Владимира Зеленского с родными воинов, погибших при защите территориальной целостности и независимости Украинского государства в зоне проведения АТО / ООС, состоялась в Кабинете Министров. Во встрече также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

По словам Президента, законопроект относительно добровольцев (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО № 2045-1) должен быть рассмотрен в ВР на следующей пленарной неделе, а изменения в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", направленные на поддержку членов семей погибших участников боевых действий в зоне проведения АТО и ООС, - подготовлены к 15 ноября.

Зеленский поблагодарил присутствующих за то, что дождались его возвращения из поездки в Донбасс, и заверил, что готов выслушать их предложения и присоединиться к инициативам.

Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных 01

Во время встречи обсудили ряд вопросов, которые сейчас стоят перед участниками боевых действий, их родными и близкими, семьями погибших украинских героев. В частности, участники обменялись мнениями относительно изменений в закон о статусе ветеранов и их социальные гарантии. Родственники военных обратились к главе государства с просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством, родными погибших воинов, общественными организациями и активистами.

Среди инициатив, которые озвучивали присутствовавшие, в частности, четкая формулировка понятия "члены семей погибших в АТО / ООС" и социальные гарантии для них. Также обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами и тому подобное.

Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных 02

"Вы - первый Президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, который мы заслуживаем", - обратилась к Президенту жена погибшего Героя Украины Ирина Михнюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: "Самое малое, что я мог сделать для наших защитников"

Участники встречи также высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных 03

Кроме того, родные погибших героев обратили внимание на то, что многие бойцы имеют отличия "Народный герой", и предложили проработать вопрос награждения этих военных государственными наградами, в том числе званием Герой Украины.

Также собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания, реализации различных проектов патриотического направления, изготовление фильмов о героях Украины.

Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных 04

Глава государства отметил, что готов поддержать эти инициативы.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог быстро его рассмотреть и принять", - заверил Президент.

Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных 05

Владимир Зеленский и Оксана Коляда поддержали предложение создать при Министерстве ветеранов Совет семей погибших военнослужащих.

Зеленский встретился с семьями погибших на Донбассе военных 06
Фото: ОП

Источник: https://censor.net.ua/p3153832
 
   
 Топ комментарии
 
Яке воно мале на першому фото.
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Мій лідер вище цього недомірка.
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Твій лідер ще менше, незважаючи на спеціальне взуття.
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Твій лідер ще менше, незважаючи на спеціальне взуття.
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ЗЕмоник росточком с сидячего кота
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Звичайний прийом фотографа вести зйомку знизу, щоб він здавався вищим. ***** теж так фотографують.
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И "великий миротворец" сразу-же объяснил родным погибших, ЗА ЧТО погибли их мужья, отцы и дети...
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А живых почему не поздравил? Хотя и не сильно надо, их все таки Президент Порошенко поздравил. Этого достаточно.
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И сколько времени займет выполнение заявленного не указано. Зе в июне дал 2 недели НАБУ и СБУ, до 1 ноября снова чего то пообещал для борьбы с коррупцией. Украину снова ждет 5 лет заявлений и имитация реформ , совок-стайл.
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Все це чистий фейк так само, як і перебування цього недомірка Вофкі Сцикуна на передовій .
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Может мне кто-нибудь напомнить, когда членограй назвал войну на донбассе войной, а виновником этой войны *********?! Потому что читая заявления с охфиса мандэль-богдана складывается впечатление, что солдаты ВСУ сами по себе стреляют и от этого гибнут
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Он им сказал: "Как я вас понимаю! Ваши семьи получили по одной повестке, а моей прислали целых четыре!" ? А что ж так?
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А ********* палички та рояль чому відсутні... ((пам'ятаю гарно, як оно перед рогатими тішилось...
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"Вы - первый Президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, который мы заслуживаем", - обратилась к Президенту жена погибшего Героя Украины Ирина Михнюк. А Пєтя тільки "атсєкал"Источник: https://censor.net.ua/p3153832
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