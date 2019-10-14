 "Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?", - фанаты вывесили баннер на матче Украина-Португалия. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала активистка Ольга Решетилова.

Она отметила:" В День защитника Украины. Когда красивый футбол. Даже когда хочется праздника. Тысячи украинский интересует вопрос: Кто заказал Катю Гандзюк?"



