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 "Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?", - фанаты вывесили баннер на матче Украина-Португалия. ФОТО

На матче футбольных сборных по футболу Украины и Потругалии фанаты вывесили баннер с требованием наказания для убийц Катерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала активистка Ольга Решетилова. 

Она отметила:" В День защитника Украины. Когда красивый футбол. Даже когда хочется праздника. Тысячи украинский интересует вопрос: Кто заказал Катю Гандзюк?"

Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?, - фанаты вывесили баннер на матче Украина-Португалия 01
Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?, - фанаты вывесили баннер на матче Украина-Португалия 02

Источник: https://censor.net.ua/p3153822
 
   
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"Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?" - фанати вивісили банер на матчі Україна-Португалія - Цензор.НЕТ 3825
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День прошел и тишина.
пусть соевым приснится всякая х#йня.
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