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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18013) УПА (581) Правый сектор (769) Офис Президента (128)

 "Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов. ФОТОрепортаж

Участники марша УПА, которые побывали сегодня у Офиса Президента, обклеили здание портретами погибших украинских воинов.

Об этом со ссылкой на "Українські Новини" сообщает Цензор.НЕТ.

Около 15:30 участники марша УПА приблизились к Офису Президента на ул. Банковой, после чего члены "Правого сектора" достали портреты погибших воинов АТО и обклеили ими вход в здание.

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Непосредственно вход в здание Офиса Президента охраняли всего лишь 6 полицейских.

Правый сектор обклеил Офис Президента портретами погибших воинов 01
Правый сектор обклеил Офис Президента портретами погибших воинов 02
Правый сектор обклеил Офис Президента портретами погибших воинов 03
Правый сектор обклеил Офис Президента портретами погибших воинов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3153793
 
   
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А ему на них срать. Он тока перед х**лом готов на колени становиться
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Пофарбувати Офіс Президента у червоний колір.Нехай хоча б стіни червоніють за ТАКОГО президента.
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Корисно буде нагадати. Одне питання. А чого ви так до ******* не ходили? А... тоді ж не пускали.
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при пэппо они бы куда хрен подошли..
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Пете дом обклейте, там и домов не хватит.
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Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??.....................
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До " *******" не ходили бо він капітуляції не пропонував
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А як же гідрант миру, не стріляти і відвід важкої артилерії. До того ж сто піїсят три перимирья?
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А шо на банковой не обклеили 24 августа 14 года,когда пэтюня бабло в офшоры переводил?
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А, за перевернутый портрет сыньоносого человек срок получил.
И вообще, тогда гражданских отсекали, АТОвцев в снег на колени ставили, 8200 добровольцев на тюрьме.......
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Не по адресу обратились, Порошенко уже там нет и слава Богу. Главнокомандующий за 5 лет ничего не сделал ни ради Победы, ни ради мира, только языком трепался.
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Обратили внимание, какие посты порохоботов пугают?
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Теперь им осталось обклеить очко оттраханого полукровку Яроша с самострелом в дупу как крутого атамана майдана
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