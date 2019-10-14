 "Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на "Українські Новини" сообщает Цензор.НЕТ.

Около 15:30 участники марша УПА приблизились к Офису Президента на ул. Банковой, после чего члены "Правого сектора" достали портреты погибших воинов АТО и обклеили ими вход в здание.

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Непосредственно вход в здание Офиса Президента охраняли всего лишь 6 полицейских.







