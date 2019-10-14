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 Зеленский побывал на передовой. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент "ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", - сказано в сообщении.

Кроме того, он по собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина", - добавили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/p3153791
 
 
 Топ комментарии
 
А міг же і ось так прийти...
Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 4281

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Маю надію ще цього року побачити говнокомандующєго Моніку на передку в бікіні та в шльопках на босу ногу 😁
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Можно было и в Киеве с людьми поговорить с ветеранами АТО.
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народ, а кто в курсе, а горячий шоколад вставляет? не я просто, с травой и грибами знаком, а сладкое с детства не любил
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ух он гребёт так что даже вовку посоле коса так не штырит
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давайте называть всё своими именами, НЕ НА ПЕРЕДОВОЙ...а на 3-4 линии...на передовой в БЕЛОЙ РУБАШКЕ НЕ ХОДЯТ....или ходят секунд 15...приехало попиарится...
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Только не понятно почему Зештанмаер на последнем фото смотрит в периском. Ведь перемирие же да и тамженашилюди. Почему не выглянуть в полный рост в окно?
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Тим паче що до передка кілометрів з десять...
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На последнем фото показано как Зештанмаер который храбро наблюдает как на дамбасе проходят выборы под наблюдением ОБСЕ и по украинскому законодательству. Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 1159
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Главнокомандующий мог бы одеть полный комплект - неужели ткань так сильно щиплет ?
Бронежилет на белой рубашонке смотрится как памперс.
Но главное, он таки добрался до передовой - не прошло и полгода.
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Подскажите, кто на фото рядом с ним второй в белой рубашке, высокий?
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Назва для нового фільму -"моника на війні" , або "а її чекали в Києві" . путін , дай йому грошей , тільки залиш в себе .
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Назва для нового фільму -"моника на війні" , або "а її чекали в Києві" . путін , дай йому грошей , тільки залиш в себе .
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Дякую за додаткові фотки. ЦЕ територія колишнього господарського двору колишнього колгоспу імені Карла Маркса кілометрів сорок від Києва ... До передка Вофкє ще бігти і бігти 😁😁😁😁😁
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Нє, ну наряд Наполеона краще підходив. А тут - каска і чорні офісні штани поверх бронежилета. Теж як клоуна, але ж не так амбіціозно. От що значить Лєнки з лисим поряд немає.
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а який там півень хомчак-іловайський ходе да на камеру майже лізе... хенерал млять!!
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чекисткое руководство olx.ua, которое поселило у своего сайта чекистов должно быть подписано как пособник ватных терросристов с запретом выезжать по безвизу.Сайт olx.ua национализирован.
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