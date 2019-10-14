EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  116  2
Материалы по теме:
Все про:баннер (39) Нацполиция (10226) Национальная гвардия (1269) Маркив (76)

 Баннер Free Markiv вывесили на здании главного управления Нацполиции. ФОТО

В Киеве на здании главного управления Национальной полиции появился баннер с надписью Free Markiv.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

Баннер Free Markiv вывесили на здании главного управления Нацполиции 01

Читайте также: "Мы не оставим своего солдата", - жена нацгвардейца Маркива, несправедливо осужденного в Италии, получила квартиру от МВД

Такой же баннер в ближайшие дни повесят на здании Министерства внутренних дел Украины.

По словам Шевченко, это своего рода психологическая поддержка для родных Виталия.

"Мы будем поддерживать его семью, поддерживаем всех единомышленников, поэтому присоединились к своего рода психологической поддержке, разместив баннер на центральных управлениях полиции и МВД. Также мы будем помогать стороне защиты в обосновании мотивационной части приговора и привлечении свидетелей, если нужно, с нашей стороны", - сказал Шевченко и добавил, что надеется на то, что суд апелляционной инстанции будет более логичным и взвешенным.

14 октября в Киеве активисты, друзья и родные нацгвардейца Виталия Маркива собрались на акцию поддержки.

Источник: https://censor.net.ua/p3153790
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нацтітушки групами розділяють колону, по команді стають та затримують рух. На Майдані стають плотно по центру та не пускають інших.

сАбаков думає, що зможе перехопити протест проти Зеленського.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх