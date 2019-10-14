 "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед тем как выдвинуться к Офису президента участники марша провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко.
"Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию т.н. "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - отмечают организаторы на странице мероприятия в соцсети.
Фото/видео - Олег Богачук
а в парке Шевченко ЗЕбилки собрались ?
Ну тогда ясно
Просили же приходить только с национальной символикой Украины и... США !
https://www.youtube.com/watch?v=ef3MZEp1ULk
6 жовтня ці єдині підняли на Вічі партєйний прапор
Слава Україні !!!
СБ завжди казали хто вони
Два раза не ходили.
И вообще, где это чмо барыжное? Взял паспорт корина и на мальдивы умотал?
Покрова. День козацтва. День УПА. День захисника України. Це і є тяглість.
Втім кажуть, що Богородиця покрила Константинополь омофором від війська наших Аскольда і Діра, і ті, вражені, прийняли християнство. Отакої. А тепер наше державне свято.
Вітаю всіх, навіть варягів.