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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18013) марш (541) Свобода (2701) УПА (581) Богачук Олег (909)

 "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве. ФОТОрепортаж

Представители "Свободы" и "Правого сектора" собрались сегодня в Киеве, чтобы пройти маршем к Офису президента и передать подписанный рядом государственных и областных администраций меморандум против имплементации особого статуса Донбасса и "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед тем как выдвинуться к Офису президента участники марша провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко.

"Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию т.н. "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - отмечают организаторы на странице мероприятия в соцсети.

Смотрите также: "Маркиву свободу!" - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 03
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 04

Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 05
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 06
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Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 12
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 13
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 14
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 15
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 16
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 17
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 18
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 19
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 20
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 21

Фото/видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3153781
 
   
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Мінські договорняки - це вже була капітуляція. Проснись.
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Путч під Офісом Президента,кількість нікапітулянтів рівна кількості журналістів
"Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5097
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та ты шо?
а в парке Шевченко ЗЕбилки собрались ? "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 2030
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То на Марш УПА зібрались,кацап не плутай педалі якщо не орієнтуєшся,бо з лахти виженуть
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Не. Там собрались националисты и патриоты, к которым барыга-мародер не имеет никакого отношения.
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Извилина не дает понять что собираются в парке Шевченко оттуда майдан а потом Банкова через 1,5,2 часа посмотриш сколько будет
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Знакомые рожи. Все- барыгины прихвостни.
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Почему опять партийные прапора ?

Просили же приходить только с национальной символикой Украины и... США ! "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 1106
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у лєрку-подєльніцу в лондонах провідує. Певно вже обоє під лавкою
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Вернуть Украине ядерный статус - и никакая нечисть не будет лезьть в страну!
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мобілізація в піку Майдану і приватизація символіки 14 жовтня?
6 жовтня ці єдині підняли на Вічі партєйний прапор
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Бандера Наш Герой - Покрова Наше Свято !!!
Слава Україні !!!
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Те кто Украину с бабулиной кухни защищают.
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Не переймайся ватан, тобі представляться ..... "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7154
СБ завжди казали хто вони
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а чего к сыньоносому не ходили?
Два раза не ходили.
И вообще, где это чмо барыжное? Взял паспорт корина и на мальдивы умотал?
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Та кто же его знает куда Зеленский уехал и где он прячется.
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Гасла правильні. В Україні після Майдану і війни будь-яка влада повинна розуміти, що за кожним її кроком спостерігає небайдуже суспільство, яке будь-якої миті може дати чарівного пенделя.
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Katsapische Perdaken wieder brennen und explodieren - und das ist gut so "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7601
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 минуты назад

Покрова. День козацтва. День УПА. День захисника України. Це і є тяглість.
Втім кажуть, що Богородиця покрила Константинополь омофором від війська наших Аскольда і Діра, і ті, вражені, прийняли християнство. Отакої. А тепер наше державне свято.
Вітаю всіх, навіть варягів.
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Да уж... Эта хода совершенно не напоминает постановочный соемайдан прошлых выходных.
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А чого в Києві, а не в Донецьку, наприклад - від кого вони там українську землю захищають? "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 3912
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ДУК правого сектора там з перших днів війни.
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