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 Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко. ФОТО

Нардеп Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявил, что нынешняя столичная власть не просто игнорирует хаотичную и незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько дней киевляне возмущены незаконной надстройкой, которая появилась на историческом здании по ул. Софиевская ½. Это действительно - "ж-па", к которой киевская власть даже премьера пытается приобщить. К борьбе с балконом (!), Хотя настоящая беда находится всего в нескольких кварталах от этой горе-мансарды. Один из самых известных видов Киева уничтожают прямо сейчас. Очередной дом - чудовище возводят именно благодаря бездеятельности Кличко. Представьте себе такой зашквар где-то в Европе? Там это невозможно - это стыд, и повод для отставки", - написал он.

Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко 01
Фото: Ткаченко/Facebook

По словам Ткаченко, столичная власть делает вид, будто не знает об этом ужасном строительстве, хотя оно находится под самым носом чиновников - на расстоянии нескольких сот метров от Администрации города.

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"При наличии всех возможностей остановить это строительство они в который раз пытаются спустить это по-тихому. А сам Кличко даже не комментирует ситуацию - прячется за спинами советников и перекладывает ответственность на всех, кроме себя. Пять лет он имел абсолютную власть в столице, но так и не навел порядок в Киеве. И уже не наведет, потому что не способен", - отметил он.

Ткаченко уверен, что во многих случаях Кличко просто переводит стрелки на ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция. - Ред.): "Если же следить за законностью строительства в Киеве обязанность исключительно ГАСИ, тогда логичный вопрос: зачем Киеву целый Департамент градостроительства и архитектуры, зачем Главный архитектор, зачем Департамент культуры и Департамент охраны культурного наследия? Зачем тогда Киеву вообще такая КГГА и такой мэр, если они банально не справляются со своими обязанностями и только перекладывают ответственность на других?"

Он добавил, что в составе ГАСИ в Киеве действительно функционирует отдел по надзору за Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, но ключевое слово здесь надзор: "Этот отдел не обязан самостоятельно выявлять и пресекать незаконное строительство. Это - работа профильного департамента, которому именно для этого на основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и совершенствования градостроительного законодательства" от 09.04.2015 было передано максимальное количество функций по вопросам архитектурно строительного контроля.

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Впрочем, от этого эффективность борьбы КГГА и Кличко с незаконным строительством - только ухудшилась. С 2017 по 2019 год в Киеве было выдано около 134 разрешений на строительство с нарушением градостроительных условий и ограничений, по состоянию на сейчас в городе находится более 100 незаконных строительных объектов. Неужели за 5 лет невозможно разработать механизмы учета общественных интересов? Чтобы не закладывать фундамент будущих конфликтов с интересами общества. Остается только догадываться сколько подобных объектов согласовано, но они до сих пор остаются непубличными..."

"Нынешняя столичная власть не просто игнорирует хаотичную и незаконную застройку города, она - способствует и покрывает ее. Здесь нужно не искать крайнего или делать замечания, а менять власть и лично руководителя столицы, который несет персональную ответственность за последние 5 лет позорного искажения нашего города!" - резюмировал Ткаченко.

Как известно, ранее в центре Киева на Майдане Независимости на крыше одного жилого дома по адресу улица Софиевская 1/2 появилась возведенная стена из белых газобетонных блоков.

Здание 1952 года выполнено в одном стиле с соседними, а нововозведенное строение на его верхушке очень бросается в глаза, так как портит архитектурную эстетику.

Граждане уверены, что подобные строительные работы могут привести к разрушению фасада здания. Судя по всему, такое действительно может произойти, так как проект жилого дома не совсем обычный и помимо того, что надстройка портит эстетическую сторону, она может вызвать и другие негативные последствия.


Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко 02
Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3153777
 
 
 Топ комментарии
 
Уж не твоих ли это, Ткаченко, рук дело? Ась?
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Согласен, Киев испаскудили стройками и вырубкой парков
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Уж не твоих ли это, Ткаченко, рук дело? Ась?
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Конечно, чьих же еще. Ведь именно Ткаченко последние 5 лет является мэром Киева. А до этого боксировал в ринге.
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Кому это выгодно, если не Ткаченко?
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А що твориться в інших містах України - Одесі, Харкові, Діпрі, Львові? Хіба це не загальноукраїнське явище яке має назву - будівельний тероризм? Будемо боротись з будівельним тероризмом тільки в Києві? А в інших містах України хто буде боротись? Цей сутулий сумний Ткаченко навряд чи наведе порядок в Києві. Тут потрібна людина рівня Саакашвілі або Гриценка, бо Ткаченко не того калібру менеджер!
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Не совсем. Это не строительный терроризм, а банальный черный пиар. Скоро местные выборы(через месяц или пол-года, пока непонятно), и "реклама" такого вот сорта будет распространяться в больших количествах. По сути это активизация Коломойского в их преддверии. Не удивлюсь, если через неделю-вторую просто перекопают Хрещатик вдоль и поперек, с воплями, про клятого Кличко. А на фоне - горбатый "освободитель" от строительной мафии - Ткаченко. Тупо, примитивно, но некий эффект это имеет.
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Кличко показав свою повну неспроможність керувати Києвом, нікчемні дії, слабкі рішення, неефективно витрачені гроші, міжнародні скандали з крадіжкою інтелектуальної власності - тобто Кличко своєю роботою продемонстрував тільки управлінську нікчемність та неповагу до закону! Кличко слабкий у всіх напрямках, абсолютно нездалий менеджер та неефективний мер! Але сірий та непомітний Ткаченко точно не той мер який потрібен українській столиці! Тут навіть популярність Зеленського не протащить Ткаченка на посаду мера Києва!
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так это мер застраивает? еще порохоботов приплетите! А если копнуть, то с большой вероятностью (25 к 72) окажется, что это зебуины разпоясались!
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это дело Ткаченко и его строительных дружбанов.

можно подумать. что это Клых за 5 лет испохабил город,
а до него 20 лет Киев упорно озеленяли Позняками-Осокорками Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1098

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фафа, нє лєзь бєз мила в жопу - там ужо своі глісти танцуют
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Ничего! Скоро к власти придет Ткаченко и снесет все постройки в Киеве бульдозером!
Верю ЗЕ!
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новый кандидат в меры?
мне он всегда казался беззубым и меланхоличным... "ведомым" скорее...
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Согласен, Киев испаскудили стройками и вырубкой парков
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Фигня, мы уже доллар по 100 и дефолт пережили и это твое "еще хуже" переживем
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за последние лет двадцать застройка Киева практически утратила признаки контролируемого и цивилизованного процесса..
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тут на Борщаговке новая мутка витальки хороший асфальт срочно меняют на новый
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Пока этот пижон не приобрел в Киеве жилье - застройка была законной. Для остальных, стоящих в очереди - от винта! А потому что Саша хочет порулить. Ему Зеля разрешил
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ЗЕватная шлюха Клоуна уже начинает открывать рот. Номер как с Поповым, которого хряк назначил мэром Киева у ЗЕбилов уже не пройдет
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ткаченко пнется донести до зелектората, что вавриш гораздо зе-ленее и богданистее..
Киевская власть не просто игнорирует незаконную застройку города, она способствует и покрывает ее, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3577
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Это шо ЧМО???? Что там с Коломойским??? Что с Возвратом держави денег украденных у клиентов Приват-банка? Что с темой по тарифам для ферроспавных заводов Бени??? Что с закупкой электики у агрессора России через структуры Бенжамина Коломойского?? Что с банкротством МАУ(опять держава возьмет долги Бени???), что с оффшорным телеканалом Г+Г??? Что с кражей денег у Укрнафты????
?????? После этих ответов всякое ЧМО может задавать вопросы!!!
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Містобудівні умови й обмеження на забудову видає забудовнику саме міське управління архітектури на чолі з головним архітектором міста.. Перед видачею цього документа обов'язково вимагається від забудовника містобудівний розрахунок в котрому вказуються площі забудови, загальна площа та максимальна висота споруди, також в містобудівному розрахунку подаються фасади споруди в ув'язці з існуючою навколишньою забудовою..
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Та то ще фігня порівняно з будівництвом торговельних центрів над метрополітеном (Героїв Дніпра). Думаю, якщо туди глибше копнути, то такі косяки повилазять...
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Нужно писать - ********** пиЗЕдун, а не ткаченка. Или драный в жопу журнашлюх.
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Когда-то Киев был городом-садом. И не Кличко виноват в том, что его перерыли крысы. Рыли все, все хотели обогатиться, потому что столица и все такое. И это чмо тоже хочет обогатиться. И не только он. За ним целая группа стоит олигархическая. Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9096
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