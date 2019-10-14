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Все про:вор в законе (204) Киев (18013) Аброськин (565)

 Одним вором в законе меньше: в Киеве "раскоронован" криминальный авторитет Неделя, - Аброськин. ФОТО

В Киеве лишили "титула" известного вора в законе Андрея Неделю/Львовского.

Об этом сообщил бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на торжествах по случаю свадьбы в семье криминального авторитета Олега Бакинского три вора в законе лишили статуса "вор в законе" Андрея, известного по кличке Неделя, он же Львовский, после чего его сильно избили и выбросили за пределы территории.

"У воров в законе можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни. Вообще, это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше. Невозможно подняться на гору, не пройдя весь путь, обязательно будет падение. Этот фрукт его не проходил, так было и будет всегда, эта закономерность точно для всех", - написал Аброськин.

Одним вором в законе меньше: в Киеве раскоронован криминальный авторитет Неделя, - Аброськин 01

По данным издания "Преступный мир Украины", "раскоронацию" провели: Сергей Олейник по кличке Умка, Давид Озманов (Дато Краснодарский) и Нодар Асоян (Нодар Руставский), которые были приглашены в качестве гостей на свадьбу.

Одним вором в законе меньше: в Киеве раскоронован криминальный авторитет Неделя, - Аброськин 02

Смотрите также: Вор в законе Тенго Гальский снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны. ФОТО

Андрей Недзельский (Неделя, Андрей Львовский) - влиятельный украинский криминальный авторитет, вор в законе (хотя на момент получения "титула" не отбывал срок наказания в местах лишения свободы, что противоречит старым понятиям). Имел широкие связи среди славянских и кавказских воров из клана Деда Хасана, являлся "смотрящим" по Украине и Киеву, а также держателем украинского воровского общака.

Одним вором в законе меньше: в Киеве раскоронован криминальный авторитет Неделя, - Аброськин 03

Источник: https://censor.net.ua/p3153776
 
   
 Топ комментарии
 
А как быть с императорами криминала - ахметовым,фирташем,каламойским и т.д. ?
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Хоч би помовчав. Перемога поліції. Злочинці розкоронували злочинця.
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я понимаю так, что вас беспокоит присутствие крымчаков в Раде, ибо они не украинцы ?
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Почесні гості від МВС гідності на весільній церемонії були?
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Интересно - на Аль Капоне тоже писали что он бандит, или стыдились, так как вна суд могли быть вызваны? Вон, даже "Нарик" судился с Бутусовым.

А тут - мент, шо должен садить этих "воров", если известно что они бандюки, радостно пишет что они между собой посрались. Так или с(а)уди, или не пиши что они такие-сякие, но и пальцем их не трогаешь, Абсьоркин.
Обосрался вы, тов. мент.
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тю...коронують когось іншого...чи й не радість...от якби вислали всіх українофобів з держави!-ото була б радість! порвали б всі баяни! та олігархи стали звичайними бізнесменами та повернули своїоффшори в державу...думаю, що і війна б скінчилася тоді...
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то хтось з них в нас підвал почистив,всі огірки винесли і гриби
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А когда раскоронуют сепара атброськина?????
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Поговаривают что пашинского тоже раскороновали миномет в задницу задвинули...
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Говорят,Моню Бубочку с Бурятом-"короновать под шконкой" уже готовятся.Сразу-же после "любви на дючке".
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В чем радость то?
Одни ушлепки смели другого ушлепка и переделили сферы влияния.
Кака была, кака есть. На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4413
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что-то я не припомню, чтоб воров сажали на долгие сроки. все в шоколаде. в лучшем случае депортация.
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Ого какие важные события происходят - зеки набили морду бандитскую таварисчу и теперь косо на него смотрят... На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 292 Все затаили дыхание и следят за развитием событий...
А что там на зоне группировка "Лысого" пришла к консенсусу с группировкой "Лохматого"?
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Пока что власть в Украине как и в РФ не может существовать без "воров в законе","смотрящих" и других "уголовных авторитетов". Власть имущие по своему образу жизни, владении правами и свободами,решении экономических,политических и социальных вопросов и вообще в отношениях "государство" - "общество" неотъемлемо связаны с лидерами уголовных элементов ибо это очень выгодно самому государству. Ну например,бизнеса Порошенко или творческой деятельности Зеленского, как актера, не было бы без соответствующих договоренностей с криминальным миром. Ничего не изменится еще не один десяток лет!, хотя все можно было бы изменить с пользой для общества за очень короткий промежуток времени.
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Как сказал клован-" хорошо когда два олигарха деруться, потому что останется один" Так и с бандосами, останется один Аваков.
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позорище-днище.....= полицейська чинуша радие успихам бандытив... шок............................
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Этот предурь Амброськин-выдаёт эту "дичь" как "прогресс в борьбе с бандитизмом".Они там все спятили,что-ли?
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Все не мог понять фильмы про убийства этих воров в законе, как милиция доблестно находит их заказчиков. Теперь зная о ТС, цель ясна- прикрыть воровство государственного/народного .имущества и бюджета .
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Аброськину почетную грамоту, выдать квартиру в Киеве и наградить! Грандиозный успех полиции!
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Свято место пусто не бывает.Одного раскороновали,другого коронуют.Идиот Аброскин об этом тоже напишет?
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Так,а может гнусавая Моня Бубочка,по данному поводу завтра общенациональный праздник объявит и дополнительный выходной день?
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