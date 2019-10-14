EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  4373  100
Все про:Луценко (7634) День защитника Украины (81)

 Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет". ФОТО

Экс-генпрокурор Юрий Луценко решил оригинально поздравить украинцев с Днем защитника Украины, опубликовав фото себя с саблей на фоне образа козака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на страницу Луценко в фейсбуке.

"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - написал он под снимком.

Луценко с саблей на фоне козака пообещал защищать Родину как сможет 01

Напомним, 29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором был назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.

После этого Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Данный выговор подписал новый генпрокурор Рябошапка. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.

Луценко с саблей на фоне козака пообещал защищать Родину как сможет 02

Источник: https://censor.net.ua/p3153766
 
 
 Топ комментарии
 
это ж сколько вискаря они с пэтром и леркой в ландоне шмальнули?? Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет" - Цензор.НЕТ 194
дбл блд
 показать весь комментарий
 
Заберіть в нього шаблю, щоб він нею не поранився. Зброя не для ідіотів.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зависть к этому картавому клоуну? чем он там прославился в аэропорту Германии?
 показать весь комментарий
 
 
Заберіть в нього шаблю, щоб він нею не поранився. Зброя не для ідіотів.
 показать весь комментарий
 
 
хай харакири себе сделает, Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 6435 жалко что ли? на одного мудака мир чище станет Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 8836
 показать весь комментарий
 
 
Да пусть ранится и трвмируется.Желательео начинать с головы.И так что бы наверняка с отсечением оной от бренного тела.И пусть похоронят его на чужбине,не будет своим грязным помелом во рту, портить язык,на котором говорил и писал великий Шекспир.
 показать весь комментарий
 
 
таки если бы он её вытянул полностью то и надпись под фото была бы другая . что то типа идиот себе саблей отрезал нос
 показать весь комментарий
 
 
завість - то як справєдлівость, токо на другом конце палкі
 показать весь комментарий
 
Для него вся Украина это барыга любимый,которого он защищал от закона
 показать весь комментарий
 
 
это ж сколько вискаря они с пэтром и леркой в ландоне шмальнули?? Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет" - Цензор.НЕТ 194
дбл блд
 показать весь комментарий
 
 
Столько сколько эти гниды украли позволит им жрать вискарь сделанный и доставленный с Альфа Центавра ... Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет" - Цензор.НЕТ 2838
 показать весь комментарий
 
 
Зате на відміну від нового гаранта, вживають легальний продукт.)
 показать весь комментарий
 
А шо ж это он с Пэтей и Лерой в Лондоне Украину защищает?
 показать весь комментарий
 
 
Да втекли, злякавшись Бені Безкористного.)
 показать весь комментарий
 
 
хіба що бруківкою... шмайсера дома тримати не дозволяють...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зё оказалось скатиной в которой душка что-то не поддается процессу гниения, хотя были все ожидания что сгниет.Через это такие большие проблемы у украины, через то что у ****** душка негниющая. Путло например уничтожил своего коломойского-березовского. А с этим чтото непонятно.
Его подставляет суперскатина колёмойша с супергнилой подобием его говнодушки, но зе ему служит как епаный пёс.Причем ****** гниль коломоцца пользуется жалостью к зе в свою пользу, потому его нельзя жалеть. Больше гнили чем говноколомойша и говнотимошенко в мире не существует. Потому поймать и не убивать пока, отмыть, хорошенько *********, и подправить ******, а там смотреть дальше самим.
К остальным тварям никакой жалости - валить со всех стволов.
 показать весь комментарий
 
fekaлій, як тебе торкнуло... Напевно ЗЕлені чоловічки тобі уві сні вже ввижаються. Лікуйся, лікуйся.
 показать весь комментарий
 
Есть, сэр! Разрешите выполнять?(одевает штаны)
 показать весь комментарий
 
зебот ферма и ее тролли кормятся и финасируются коломойским. стыдно работать на жида.Получать по 10 грн за пост а потом платить за жратву в разы больше.
Ты дурак?
 показать весь комментарий
 
а Югика цього взагалі ніхто не любить Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет" - Цензор.НЕТ 7208
 показать весь комментарий
 
 
Чиновник с оружием такой вояка как судья с иконами святой и праведный. Украл саблю из музея и нажрался на радостях.
 показать весь комментарий
 
 
Читаю коменты и удивляюсь. Вас жаба давит? Он уже не гос. служащий и может бухать хоть до белки, хоть до бурундучка. Вы что все трезвенники?
 показать весь комментарий
 
он профессиональный жополиз, это навсегда


а не госслужащий - это временно
 показать весь комментарий
 
 
Лизнуть в нужном месте и в нужное время не простая задача. У нас большинство всю жизнь лижут, а толку ноль!
 показать весь комментарий
 
Олеже, ніхто і не сумнівається, що у більшості порохотягів мрія всього життя без черги лизнути дупу вождя.
 показать весь комментарий
 
 
Так вот куда подевались вещдоки из подвала Пшонки
 показать весь комментарий
 
 
Це настільки тупо, що навіть не смішно Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет" - Цензор.НЕТ 671
 показать весь комментарий
 
 
даже страшно за него - как бы не поранился. к оружию еще голова нужна и тренировка.
 показать весь комментарий
 
 
какой позор, это поросенковское не просыхающее наследие))
 показать весь комментарий
 
 
Яке ж воно гидотне ... ще і на глиста подібний .
 показать весь комментарий
 
 
Расклад такой. - Тех кто реально опасен для кремля - мочат без раговоров. Это и кавказец Гусейнов ,Амина Окуева и даже по ошибке недотепа ющенко попал. Все остальное дерьмо типа луценко,турчинова,парашенко и даром никому не нужны. Они наоборот тормозят развитие страны ,и прикрываясь патриотизмом,просто воруют.
 показать весь комментарий
 
 
Бутылок пустых у югика много. Будет хоть "коктейль Молотова" мастырить,если что. И то польза.
 показать весь комментарий
 
 
Настоящий патриот!

Киевляне, вы собираетесь на марш "Нет капитуляции"? Пора!
 показать весь комментарий
 
Антон, пізно ти роздуплився, адже твій вождь капітулював ще декілька років тому у Мінску.
 показать весь комментарий
 
 
"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть " не поспоришь . но судя по фотке Луцык предпочитает защищать Родину в комфорте с бокалом чего нибудь двенадцатилетнего Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 1903
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы с "Гатлингом" на фоне "Апача" Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 3260
Или с тюремной кружкой(у него есть) на фоне банки-трехлитровки с традиционным крепким напитком.)
 показать весь комментарий
 
 
Причина пистеца в украине это существование парашки.
Чтобы в украине все наладилось нужно избавиться от парашки.

Почему в украине суперкорупциократия? Потому что не из чего выбирать, всех нормальных парашка и ее стратегические институты и их профессора отдали приказы на уничтожение черновола, кирпы, и тд. А других менее заметных держат в невезучих отстойниках(которым просто не везет нигде и никак по причине работы этих институтов, круг них сидит круг агентов). И к кормушке допускают самые отъявленные питарасы и проститутки типа тимошенко и коломойского.Это еще кроме закидывания всяких змей по карпатам, которые смогут прижиться и всяких страшных растений и прочего дерьма, которое идет с парашки.
Потому в украине не возможна нормальная власть? За кого бы не голосовали они уже прошли путинский отбор и допущены к власти как предатели по состоянию души или дураки типа зе или юща. Например тимошенко что-то там за украину в 2004м была, разокрала на десятки млрдов кредитов на что обещала мвф земли распродать.А в 2018 держала ватных курс на москву на выборах. Потому что убожество высшего полета.

Вместо предателя и коллаборанта коломойщины зе, президентом сегодня должен быть кузьма. НО ГДЕ ОН? А он убит путиным.А вместо него клоун.

Потому без уничтожения парашки не возможно украине стать нормальной страной, а быть таким коррупционным уродцем. А с такими мирными планами зе и его дурью украину ждет скорее всего новый голодомор с зачистками как в 33м, где-то в от 23го после новых выборов ватника до 2050г.Зе будет убит путиным как и кузьма. Потому только тактика спартанцев и полное наступление. Если нет, то предатель и коллаборант должен сдохнуть.
 показать весь комментарий
 
а у чому прикол? Це хіба дорогі кульчики?
 показать весь комментарий
 
 
ну для свинарей это на скрепки - а людям да это дорого
 показать весь комментарий
 
 
а хіба людям усе має бути доступне? Хіба дружина свинопаса має мати такі ж кульчики як і Генпрокурора або провідного хірурга із світовим ім'ям? Добряче ж Совок вам лайна у бошки напхав...
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно знищити класову нерівність. Розкуркулити цих буржуїв та відправити їх шити капці на благо батьківщини. Все передати народу! Геть проклятих капіталістів!
 показать весь комментарий
 
ну да 40 минимальных зарплат, которые эти два персонажа (будучи у Власти) и придумали.
 показать весь комментарий
 
Ти знаєш дебілів які реально працюють за мінімальну? А хто вони?
 показать весь комментарий
 
От минимально зарплаты расчитываются все остальное... какие Порохо_боты глупые...
 показать весь комментарий
 
ааа, а скажи мені "розумний" Зебіл, а де окрім держсектору, когось іпе мінімальна зарплата? 90% працюючих, особливо такі як ти, отримують її у конверті, з мінімалки ти лишень податки платиш.
 показать весь комментарий
 
например 2/3 гос служащих. например работники ВСУ. например 90 % жителей сельской местности, где нет работы. например 2/3 врачей и медсестер, учителей и т.д. все они по твоему дебилы?
 показать весь комментарий
 
Ну давай попитаємо, чи багатьох на цьому сайті колишать проблеми держ.службовців?
90% чого? Яким боком до села мінімалка? Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 2670
Лікарі? Ти занєш лікарів у яких не має таких серьг? Я знаю іх дох.ра і більше (правда усі вони потужні фахівці, що і не дивно, бо у моєму віці просто ганьба вже їм не стати) і усі вони мають і брюліки, і хижі, і шуби і картини і багато чого іншого. Медсестра? А з якого буя вона має так жити, вона хто? ПОтрібно було вчитись на лікаря.
 показать весь комментарий
 
працівники ЗСУ, це хто? Оті пенсіонери що там сидять на умовах вільного найму, чи військовослужбовці? Ти бачив колись дружину генерала при марфеті? Чи то може дівка солдатат строковика повинна такі мати?
 показать весь комментарий
 
виглядають дешево - якесь вугля причепила
 показать весь комментарий
 
так, брюліки такого розміру вартували би мільйони доларів, а тут 160к гривень...
 показать весь комментарий
 
Не дай бог, чтобы такие ушлёпки защищали кого либо.
 показать весь комментарий
 
 
Дебіла шмат. Ось саме цьому покидьку із його курвою і має дякувати Пеця за свій "рейтинг"...
 показать весь комментарий
 
 
Буден захищати Батьківщину англійською мовою,мабуть в нього батьківщина Англія?
 показать весь комментарий
 
 
луцик снова алкогольные подвалы опустошает - саблист)))
 показать весь комментарий
 
 
вор и алкоголик, сын секретаря обкома партии и комсомольский активист - строит из себя козака. сюрреализм какой - то
 показать весь комментарий
 
 
да там таких первопроходимцев полно - особенно среди свинарей ))
 показать весь комментарий
 
 
Перед тем как тролить на это надо иметь право! Отправьте своего сына в АТО/ООС и тогда будете ерничать!!! И не несите бред, что зоне АТО можно создать комфортные условия для своего ребенка!!! Это БРЕД!! Ни кто там возится не будет(тк там другие от вас люди и риск погибнуть большой!!!)!!!! Самый лучшее для политиков скрыть, что это ваши дети!!! ВСЕ!!!
 показать весь комментарий
 
організовується Лондонський "батальйон шабельників -камікадзе ЗА УКРАЇНУ"

Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 8566 Батальйон "калясочників-камікадзе "за Україну " вже сформований.

Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 2080
 показать весь комментарий
 
 
Вечером будет по Лондону бухой с саблей чуму водить и орать "Ні капітуляціїї"!
 показать весь комментарий
 
 
Скажите ему что нужен другой мечь - вакидзаси. Ну и применить по традиции японцев. Вот этим он таки поможет Украине.
 показать весь комментарий
 
Від червоного комсомольця-соціаліста до англомовного козака-патріота-захисника... Воістину вражаючий дрейф особи по кар'єрному фарватеру))
 показать весь комментарий
 
 
Когда йуга молчит, визуально создается подозрение, что он в рот дерьма набрал. Когда рот открывает - все подозрения сразу исчезают
 показать весь комментарий
 
 
Кацап іпаний, не пались. В Україні покидьки у шкірянках (СМЕРШ, ВЧК і т.п.) визивають у сто разів більше зневаги, ніж Соєвий.
 показать весь комментарий
 
В "деле Гандзюк" доказательства в отношении однопартийцев бывшего президента Петра Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рыщука были изъяты не без участия Порошенко и линия Гордеева-Рыщука осталась не разработанной.

Источник: Интервью отца Екатерины Виктора Гандзюка изданию "Зеркало недели"
Прямая речь Виктора Гандзюка: "На заседании ТСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков: Мангер. Рыщук. Гордеев. Но, к сожалению, Гордеев и Рыщук оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области. ... После моих заявлений в отношении этих людей даже были проведены некоторые следственные действия и обыски. ... Эти люди исчезли из моей жизни, но вскорости появился Петр Алексеевич, который захотел со мной встретиться. И наша встреча произошла в Одессе, в феврале".
"Мы говорили около часа. Я напомнил ему, что он презентует себя как проевропейский президент, поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рыщука - в этой истории, что необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А если только они появятся, то он обязательно очистит свою партию".
Детали: При этом, по словам Гандзюка, "доказательства есть на всех".
"И на Мангера, и на Гордеева, и на Рыщука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не разработанной", - заявил Виктор Гандзюк.
 показать весь комментарий
 
В честь Праздника стакан на саблю поменял, молодец)))))
 показать весь комментарий
 
Над Луциком тільки ледачий не стьобався.)
Ну пьє людина, ну пі..бол, но не того рівня, як молодий дар бенін.)
 показать весь комментарий
 
*****
пьянь подзаборная
когда уже на нарах окажется??
 показать весь комментарий
 
Юрік прагне захищати тільки свою ж*пу, а не Батьківщину.
 показать весь комментарий
 
Запроданець, під час війни втік за кордон,замість того щоб захищати Батьківщину від окупанта. Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе" - Цензор.НЕТ 5314
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх