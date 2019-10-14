 Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на страницу Луценко в фейсбуке.

"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - написал он под снимком.

Напомним, 29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором был назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.

После этого Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Данный выговор подписал новый генпрокурор Рябошапка. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.