 Луценко с саблей на фоне козака пообещал "защищать Родину как сможет". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на страницу Луценко в фейсбуке.
"Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником!" - написал он под снимком.
Напомним, 29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором был назначен Руслан Рябошапка.
Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.
После этого Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Данный выговор подписал новый генпрокурор Рябошапка. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.
дбл блд
Его подставляет суперскатина колёмойша с супергнилой подобием его говнодушки, но зе ему служит как епаный пёс.Причем ****** гниль коломоцца пользуется жалостью к зе в свою пользу, потому его нельзя жалеть. Больше гнили чем говноколомойша и говнотимошенко в мире не существует. Потому поймать и не убивать пока, отмыть, хорошенько *********, и подправить ******, а там смотреть дальше самим.
К остальным тварям никакой жалости - валить со всех стволов.
Ты дурак?
а не госслужащий - это временно
Киевляне, вы собираетесь на марш "Нет капитуляции"? Пора!
Или с тюремной кружкой(у него есть) на фоне банки-трехлитровки с традиционным крепким напитком.)
Чтобы в украине все наладилось нужно избавиться от парашки.
Почему в украине суперкорупциократия? Потому что не из чего выбирать, всех нормальных парашка и ее стратегические институты и их профессора отдали приказы на уничтожение черновола, кирпы, и тд. А других менее заметных держат в невезучих отстойниках(которым просто не везет нигде и никак по причине работы этих институтов, круг них сидит круг агентов). И к кормушке допускают самые отъявленные питарасы и проститутки типа тимошенко и коломойского.Это еще кроме закидывания всяких змей по карпатам, которые смогут прижиться и всяких страшных растений и прочего дерьма, которое идет с парашки.
Потому в украине не возможна нормальная власть? За кого бы не голосовали они уже прошли путинский отбор и допущены к власти как предатели по состоянию души или дураки типа зе или юща. Например тимошенко что-то там за украину в 2004м была, разокрала на десятки млрдов кредитов на что обещала мвф земли распродать.А в 2018 держала ватных курс на москву на выборах. Потому что убожество высшего полета.
Вместо предателя и коллаборанта коломойщины зе, президентом сегодня должен быть кузьма. НО ГДЕ ОН? А он убит путиным.А вместо него клоун.
Потому без уничтожения парашки не возможно украине стать нормальной страной, а быть таким коррупционным уродцем. А с такими мирными планами зе и его дурью украину ждет скорее всего новый голодомор с зачистками как в 33м, где-то в от 23го после новых выборов ватника до 2050г.Зе будет убит путиным как и кузьма. Потому только тактика спартанцев и полное наступление. Если нет, то предатель и коллаборант должен сдохнуть.
90% чого? Яким боком до села мінімалка?
Лікарі? Ти занєш лікарів у яких не має таких серьг? Я знаю іх дох.ра і більше (правда усі вони потужні фахівці, що і не дивно, бо у моєму віці просто ганьба вже їм не стати) і усі вони мають і брюліки, і хижі, і шуби і картини і багато чого іншого. Медсестра? А з якого буя вона має так жити, вона хто? ПОтрібно було вчитись на лікаря.
Батальйон "калясочників-камікадзе "за Україну " вже сформований.
Источник: Интервью отца Екатерины Виктора Гандзюка изданию "Зеркало недели"
Прямая речь Виктора Гандзюка: "На заседании ТСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков: Мангер. Рыщук. Гордеев. Но, к сожалению, Гордеев и Рыщук оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области. ... После моих заявлений в отношении этих людей даже были проведены некоторые следственные действия и обыски. ... Эти люди исчезли из моей жизни, но вскорости появился Петр Алексеевич, который захотел со мной встретиться. И наша встреча произошла в Одессе, в феврале".
"Мы говорили около часа. Я напомнил ему, что он презентует себя как проевропейский президент, поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рыщука - в этой истории, что необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А если только они появятся, то он обязательно очистит свою партию".
Детали: При этом, по словам Гандзюка, "доказательства есть на всех".
"И на Мангера, и на Гордеева, и на Рыщука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не разработанной", - заявил Виктор Гандзюк.
Ну пьє людина, ну пі..бол, но не того рівня, як молодий дар бенін.)
пьянь подзаборная
когда уже на нарах окажется??