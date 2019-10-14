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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что работа украинской делегации в комитете Парламентской ассамблеи НАТО подошла к концу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Работа в комитете ПА НАТО закончилась символично для меня, потому что прием был в старинном Ланкастер Хаус - именно там, где два года назад проходила первая конференция в поддержку реформ в Украине...", - написала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что "было приятно общаться и с друзьями Украины, и было важно провести беседы с темы коллегами, кто пока еще нацелен на другой лад".

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 01

"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской Ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины.

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 02

Верю, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением. Впереди пленарное заседание Ассамблеи - работа продолжается", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть четкое ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 03

Как сообщалось ранее, на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса приняли доклад по Украине.

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 04
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 05
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 06
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 07
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 08
Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 09
Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook

Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе 10

Источник: https://censor.net.ua/p3153760
 
   
 Топ комментарии
 
кацапсины боятся Порошенко, они в нем видят реальную угрозу для себя.
Слава Украине!
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8% якраз найактивніщі навіть більше вони рулять майданом 73% ніколи не вийдут на майдан вони навіть не віийдуть на мітинг за підтримку Зе такий собі антимайдан якщо такий буде а в відправлять твоего Зебіла до тюрми якраз за зраду України або якщо вдасться до Ростова
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Зелебобики, поймите простую вещь.
Ваш клоун - это "пересидент".
А Порошенко - Гетьман Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6413
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Совой стайл- Наши заграницей.. Че вы с шоколадником сделали, написать забыла .А канадцы написали доклад по Украине .
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Порохосрань и порохоскот. Вашему мародеру никакое президентское кресло больше не светит. Тупых, таких как вы, долбанной так называемой малообразованной илиты, чтобы за него голосовать, в Украине менее десяти процентов. Так что узбогойтесь все время его рекламировать. Пустая трата времени.
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Смешной ты дурачок, ты хоть на несколько лет назад в историю загляни.
В Греции на волне популизма пришёл к власти свой "Зеленский", по фамилии Ципрас. Тоже обещал всех уделать разом. И где теперь тот Ципрас ? Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3123
Все западные лидеры, прежде чем разговаривать с залётными клоунами, временно оккупировавшими Банковую, сначала встречаются с настоящим Гетьманом. Который сейчас, кстати, также и остался государственным деятелем: он возглавляет европейски-ориентированную политическую партию и её парламентскую фракцию в Верховной Раде.
Просто он сейчас в отпуске с поста Президента.
Но он как был, так и остался Гетьманом.
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Є інші аналогії..

Суд Сеула у четвер, 22 березня 2018, за запитом генеральної прокуратури Південної Кореї видав ордер на арешт екс-президента країни Лі Мен Бака, підозрюваного в корупції.

Зазначається, що ордер на арешт 76-річного колишнього лідера країни є превентивним заходом, щоб політик, перебуваючи на волі, не знищив докази у справі. Разом з Лі Мен Баком у фінансових зловживаннях підозрюються його родичі, колишній радник та співробітники групи компаній Samsung Group.
Лі Мен Бак очолював Південну Корею у 2008-2013 роках

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/eks-prezidenta-pivdennoji-koreji-zaareshtuvali-za-korupciyu-483404.html
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Мил человек, власть - реальная - всегда у того за кем пойдёт армия. Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8375
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Свин, своим лицом алкоголизм пропагандирует в Европе. Какой то пьяный, мятый бомжара представляет Украину.
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Зекловун наркоман, своим лицом анаркоманию пропагандирует в Европе. Какой то обколотый, мятый бомжара представляет Украину.
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офуеть... безгрудая цицкидзе пропагандирует вора-клептомана...
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безьяйцевый ольгинец, приебываеться к размеру груди, ничего более жалкого в жизни не видел ))
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ЗЕбил то ты за своего клоуна из за сисек голосовал. Боже какой скот эти ЗЕбилы...
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нормальні селфі з досить відомою публічною особою.. чому би не сфоткатись ))

тнма взагалі-то н едля Цензора,а для Інстаграму Петра і Климпуш -Цинцадзе )))
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Хряк панически боится 1 января,могут одеть наручники в три минуты первого.Вот и мечется в панике,что бы такое придумать,переворотец или путч...
Но Свято наближається!Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6569
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только у винторогой мрази может так пригорать от новости о том что порошенко в составе украинской делигации поработал в комитете парламентской асамблеи НАТО. только их это может так больно ипать, что они не способны просто эту новость проигнорировать, и никакой вазелин им не помогает
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Они до сих пор не могут понять что глава парламентской фракции - это влиятельный государственный деятель, и что его авторитет обеспечивается не названием его должности, а реальным политическим весом в стране.
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Народ Украины принял другое решение! Это основной итог деятельности барыги !! Надо быть неадекватом или кацапом чтоб это оспаривать
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Народ принял на грудь алкогольный сериал про "слуги народа".
Перепутал реальную жизнь с Голобородькой. Тем суровее будет похмелье.
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..Не бережёт Цензор мозги зебилов .! Ой не бережёт ,, совсем .. То Рыбникова напечатает , то карикатуры ,, теперь ещё эти и фотки Пороха .!! Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6460 .
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