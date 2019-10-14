 Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Работа в комитете ПА НАТО закончилась символично для меня, потому что прием был в старинном Ланкастер Хаус - именно там, где два года назад проходила первая конференция в поддержку реформ в Украине...", - написала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что "было приятно общаться и с друзьями Украины, и было важно провести беседы с темы коллегами, кто пока еще нацелен на другой лад".

"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской Ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины.

Верю, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением. Впереди пленарное заседание Ассамблеи - работа продолжается", - добавила она.

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Как сообщалось ранее, на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса приняли доклад по Украине.













Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook