 Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Работа в комитете ПА НАТО закончилась символично для меня, потому что прием был в старинном Ланкастер Хаус - именно там, где два года назад проходила первая конференция в поддержку реформ в Украине...", - написала она.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что "было приятно общаться и с друзьями Украины, и было важно провести беседы с темы коллегами, кто пока еще нацелен на другой лад".
"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской Ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины.
Верю, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением. Впереди пленарное заседание Ассамблеи - работа продолжается", - добавила она.
Как сообщалось ранее, на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса приняли доклад по Украине.
Фото: Климпуш-Цинцадзе/Facebook
Ваш клоун - это "пересидент".
А Порошенко - Гетьман
В Греции на волне популизма пришёл к власти свой "Зеленский", по фамилии Ципрас. Тоже обещал всех уделать разом. И где теперь тот Ципрас ?
Все западные лидеры, прежде чем разговаривать с залётными клоунами, временно оккупировавшими Банковую, сначала встречаются с настоящим Гетьманом. Который сейчас, кстати, также и остался государственным деятелем: он возглавляет европейски-ориентированную политическую партию и её парламентскую фракцию в Верховной Раде.
Просто он сейчас в отпуске с поста Президента.
Но он как был, так и остался Гетьманом.
Суд Сеула у четвер, 22 березня 2018, за запитом генеральної прокуратури Південної Кореї видав ордер на арешт екс-президента країни Лі Мен Бака, підозрюваного в корупції.
Зазначається, що ордер на арешт 76-річного колишнього лідера країни є превентивним заходом, щоб політик, перебуваючи на волі, не знищив докази у справі. Разом з Лі Мен Баком у фінансових зловживаннях підозрюються його родичі, колишній радник та співробітники групи компаній Samsung Group.
Лі Мен Бак очолював Південну Корею у 2008-2013 роках
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/eks-prezidenta-pivdennoji-koreji-zaareshtuvali-za-korupciyu-483404.html
тнма взагалі-то н едля Цензора,а для Інстаграму Петра і Климпуш -Цинцадзе )))
Но Свято наближається!
Перепутал реальную жизнь с Голобородькой. Тем суровее будет похмелье.