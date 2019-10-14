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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18013) памятник (1888) День защитника Украины (81)

 Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника. ФОТОрепортаж

14 октября, в День защитника Украины, маленькие основатели Киева Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили новые тематические костюмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Скульптор Владимир Журавель рассказал, что новые наряды посвящены всем, кто защищает нашу страну и героям, которые погибли за Украину.

Мальчики-князья получили костюмы защитников Украины. А Кий, поднимающий руку вверх, наряд защитника-князя в кольчуге и шапке.

Щека одели в форму солдата Вооруженных сил Украины и шлем танкиста.

Хорива нарядили в одежду казака. Княжна Лыбедь получила наряд Покрова – вышиванку и накидку в тонах синего и золотого цветов.

Традиция украшать памятник на Почтовой площади появилась еще в 2018 году.

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Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника 01
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника 02
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника 03

Источник: https://censor.net.ua/p3153759
 
   
 Топ комментарии
 
Давайдосвіданія. К бєрьозка. Валєнкі нє тєряй.
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника - Цензор.НЕТ 5012
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Там совковатників - провокаторів вистачає.
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Традиция украшать памятник на Почтовой площади появилась еще в 2018 году.

Хорошая традиция.
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Босой танкист... Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника - Цензор.НЕТ 1430
Неужели нельзя было берцы выписать?
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Давайдосвіданія. К бєрьозка. Валєнкі нє тєряй.

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бумажные кораблики..? Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника - Цензор.НЕТ 4067
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Та не, идея не плохая. Но сразу вспомнился запорожский идиотизм.
Щек танкист и Хорив козак: скульптуры на Почтовой площади нарядили в честь праздника - Цензор.НЕТ 5292
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меня смутила историческая достоверность..
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История, написанная политиками, не имеет ничего общего с историей реальной.
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история историей, но бумажный кораблик в руках древнего князя это уже передоз..
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Там совковатників - провокаторів вистачає.
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лучше Лыбедь - стюардесса.
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ці скультури зображають дітей-мігрантів з Африки?
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це афроукраїнці,сподіваюсь ви не расист?
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я то не расист, але те що українці пашуть як негри на плантаціях факт. Може скульптор підсвідомо показує рівень життя в Україні.
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негре, ти ще не в Польщі? Гайда на зростання економічних показників посполитої
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рафинированый рогулизм - портить скульптурные композиции. ещё на Владимира-крестителя натяните какую -нибудь хрень. хотите какую то идею выразить - поставьте плакат.
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переплавить и выплавить унитаз огромный - он принес сюда заразу, которая по вредности - на уровне коммунизма.
а на его месте - снова поставить памятник ему же(правда из Якутии)))
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Покрити плптиною, щоб стали українцями.
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Відверто кажучи, мені таке не подобається.
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