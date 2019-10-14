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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ОГА (1524) памятник (1888) День защитника Украины (81) Светличная (60)

 Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины. ФОТОрепортаж

В Харькове в понедельник состоялось торжественное открытие монумента защитникам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

В мероприятии по случаю Дня Защитника Украины вместе с украинскими военными, ветеранами АТО и ООС, семьями погибших героев, волонтерами и представителями общественности приняла участие глава ХОГА Юлия Светличная.

"Сегодня - святой день. И не только потому, что верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, которая всегда оберегала наших защитников. Но и потому, что сегодня мы отмечаем подвиги всех тех, у кого Украина - в сердце, в душе, кто каждый день реальными делами защищает Украину", - сказала руководитель области, обращаясь к присутствующим на мероприятии.

Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины 01

Юлия Светличная поблагодарила всех военных и ветеранов, которые собрались на площади Защитников Украины 14 октября, и всех тех, кто прямо сейчас находится на востоке страны. Память погибших защитников Украины почтили минутой молчания.

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Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины 02

Объявляя об открытии монумента защитникам Украины, глава ХОГА подчеркнула: "Этот монумент свидетельствует о большой благодарности всем, кто защищал и защищает - с оружием или без оружия - Украину. Кто живет Украиной. Давайте пожелаем всем защитникам Украины всегда возвращаться домой живыми. Мы вместе с вашими семьями и близкими каждый день верим в вас и поддерживаем. Знайте это! Вы нас вдохновляете, даете нам силы. Спасибо защитникам Украины. Слава Украине!".

Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины 03

Окончательный вид монумента защитникам Украины утвердили во время общественных слушаний, которые состоялись в 2018 году в областном военкомате. Тогда в обсуждении приняли участие представители военных комиссариатов, участники АТО (ООС) и боевые офицеры. Строительные работы начались в июне этого года. Над идеей монумента архитекторы и скульпторы работали совместно с представителями общественных организаций, объединяющих ветеранов АТО и ООС.

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Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины 04

"На эту сложную работу ушло почти 3 года, - отмечает заместитель председателя Совета ОО "Союз ветеранов АТО" Юрий Корсунов. - Состоялись общественные обсуждения, конкурсы. Благодаря поддержке главы ХОГА Юлии Светличной были найдены средства на создание монумента. Все это делалось для того, чтобы увековечить память защитников Украины, показать несокрушимость боевого духа украинского народа. Мы сделали место, где чествуют память погибших героев, выражают благодарность живым, передают вдохновение следующим защитникам Украины".

Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины 05
Фото: сайт Харьковской ОГА

Основной элемент монумента - это куб, самая крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину – целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери - и об этих потерях нам говорит отсутствующая часть куба. Это утраченные жизни и временно утраченные территории. Но эти части все же остались рядом и вынесены на плац в виде 14 металлических стел. Такое количество символизирует 2014 год, когда началась АТО.

Имен погибших на монументе нет. Однако на железных колоннах все же есть текст - строки произведения Владимира Сосюры "Любіть Україну", а на самом кубе - надпись "Герої не вмирають!".

Источник: https://censor.net.ua/p3153758
 
   
 Топ комментарии
 
Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 1493Усіх Українців з Днем Захисника Вітчизни!!!
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Олександр Онищенко
4 ч. ·

Той, що багато років тільки тим й займався, що створював принижуючі Україну картинки для російської бидлоаудиторії за російськи ж гроші, які потім ховав в офшорах, тепер просить...
Просити треба на колінах, хіба забув?Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 3853
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Олександр Онищенко
4 ч. ·

Той, що багато років тільки тим й займався, що створював принижуючі Україну картинки для російської бидлоаудиторії за російськи ж гроші, які потім ховав в офшорах, тепер просить...
Просити треба на колінах, хіба забув?Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 3853
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нижне фото чомусь напрягло... пластуни на ньому усміхнені...а подія ж печальна, горесна...
хіба ж то так чествують загиблих?
(вибачте, що прискіпуюсь....може щось не зрозумів)
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Не докльопуйся до дітей. Там для цього Світлична є.
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Ради их счастливых лиц парни жизнь отдали...
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последняя фотка очень классная!.. это следующее за нами поколение пацанят и девченок, будет еще более проукраинское чем мы.. это гуд!
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Слава Нації!
Слава Героям!
Смерть ворогам!
Амінь.
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Сегодня в Зал памяти пришли сотни людей. Полторак пришел, для него это важное место. Пришла Уляна Супрун, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко. Пришли сотни киевлян и гостей.
А вот от страны были госсекретарь МО и Командующий НГУ. И все...
Про приоритеты, да.
P.S. Хотя он может быть прийдет вечером? Инкогнито?
Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 2744

Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 8142

Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 6880

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14 октября День защитника отечества, в котором вся правящая верхушка не служила в армии Не служили в армии ни президент, ни его глава офиса, ни премьер, ни глава парламента, ни министры, ни депутаты…Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 1300
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А тебе - "Война - мать родна"?
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День Захисника України,а не "отечества"
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У козломордых и свыноподобных один заказчик .
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У него отечество росиянское только на уме.
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і правді - по обличчях видно - ці бовдури не будуть захищати Україну. Якщо щось не так буде - вони знов до кварталу - і сценки розігруати, як воно (тьфу) стоїть на колінах перед ху...лом. Для цих - грощі не пахнуть. да і як їм захищати - у них в медичній картці у всіх (хто на фото) - хронічний енурез, або дебілізм у стадії олігофренії. З такими діагнозами - до лав не беруть. Хто там наш головнокомандувач за ВУСом - щось по типу: секретутка (діловод)..
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
..
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Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины - Цензор.НЕТ 1493Усіх Українців з Днем Захисника Вітчизни!!!
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Пропоную флеш-моб зелібобам! Порох же ху@овим був, що п@здець! Правильно? Так от, поспалюйте свої закордонні паспорти! Бо завдяки зусиллям Пороха Ви маєте безвіз! Покажіть всім, як Ви проти Пороха і непотрібного безвізу!
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Що це за фото, прапор України тільки один, 6 якихось червоних прапорів і один триколор???
ЩО, ЦЕ ТАКЕ ???
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Странная статья, не написали, где в Харькове поставили монумент.
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Старость не радость, не заметил, а на Конячий езжу на метро и не замечал, для меня это по привычке площадь Восстания, когда то была Конная площадь
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Я шокована тим пам"ятником,вчора проходила повз,думала що то щитами закрито сам пам"ятник,а то воно таке і є.
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ну то наверное там будут имена погибших.
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Я з острахом уявляю, яких масштабів буде бійня, коли русня обдурить Зеленського з відводом військ. У Пороха вже є гіркий досвід від Іловайська. Бо якщо хтось думає, що московитів влаштовує зелена влада, він помиляється. Їм потрібен ще один Майдан і руйнація української держави.
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Ти про своє РФ-шне "отечество" із страхом уявляй, про його майбутнє, якого може і не бути, якщо так далі буде воно себе вести.
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Зелених в ліс, порохобаригу на нари, українцям потрібна українська влада.
Слава Захисникам України, які загинули з кацапською нечистю, зметемо орду з української землі.
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Бетонна Україна та окремий бетонний Донбас та Крим.
100% митець.
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Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины. ФОТОрепортаж



открыли бы ракетный завод с фоторепортажем запуска рокеты из харькова в бамбас..

а так только шествия - плач-похороны-славаукраите-....пениегимнов-мобильныефонарики-факелыименибандеры......туфта.....









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На Рассее,
На немытой -
Прохиндеи,
Паразиты.Там горилы,
Скоморохи,
Там дебилы,
Путинлохи.Там шаманы,
Там рашисты,
Истуканы
И фашисты.Террористы
И бандиты,
Там нацисты,
Вахабиты.Люди в стойле,
Нет свободы,
Много пойла
У народа.Жаждут крови
Боты тролли.
Путин Вова
На престоле....................
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