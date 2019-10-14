 Герои не умирают: в Харькове открыли монумент защитникам Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

В мероприятии по случаю Дня Защитника Украины вместе с украинскими военными, ветеранами АТО и ООС, семьями погибших героев, волонтерами и представителями общественности приняла участие глава ХОГА Юлия Светличная.

"Сегодня - святой день. И не только потому, что верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, которая всегда оберегала наших защитников. Но и потому, что сегодня мы отмечаем подвиги всех тех, у кого Украина - в сердце, в душе, кто каждый день реальными делами защищает Украину", - сказала руководитель области, обращаясь к присутствующим на мероприятии.

Юлия Светличная поблагодарила всех военных и ветеранов, которые собрались на площади Защитников Украины 14 октября, и всех тех, кто прямо сейчас находится на востоке страны. Память погибших защитников Украины почтили минутой молчания.

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Объявляя об открытии монумента защитникам Украины, глава ХОГА подчеркнула: "Этот монумент свидетельствует о большой благодарности всем, кто защищал и защищает - с оружием или без оружия - Украину. Кто живет Украиной. Давайте пожелаем всем защитникам Украины всегда возвращаться домой живыми. Мы вместе с вашими семьями и близкими каждый день верим в вас и поддерживаем. Знайте это! Вы нас вдохновляете, даете нам силы. Спасибо защитникам Украины. Слава Украине!".

Окончательный вид монумента защитникам Украины утвердили во время общественных слушаний, которые состоялись в 2018 году в областном военкомате. Тогда в обсуждении приняли участие представители военных комиссариатов, участники АТО (ООС) и боевые офицеры. Строительные работы начались в июне этого года. Над идеей монумента архитекторы и скульпторы работали совместно с представителями общественных организаций, объединяющих ветеранов АТО и ООС.

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"На эту сложную работу ушло почти 3 года, - отмечает заместитель председателя Совета ОО "Союз ветеранов АТО" Юрий Корсунов. - Состоялись общественные обсуждения, конкурсы. Благодаря поддержке главы ХОГА Юлии Светличной были найдены средства на создание монумента. Все это делалось для того, чтобы увековечить память защитников Украины, показать несокрушимость боевого духа украинского народа. Мы сделали место, где чествуют память погибших героев, выражают благодарность живым, передают вдохновение следующим защитникам Украины".



Фото: сайт Харьковской ОГА

Основной элемент монумента - это куб, самая крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину – целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери - и об этих потерях нам говорит отсутствующая часть куба. Это утраченные жизни и временно утраченные территории. Но эти части все же остались рядом и вынесены на плац в виде 14 металлических стел. Такое количество символизирует 2014 год, когда началась АТО.

Имен погибших на монументе нет. Однако на железных колоннах все же есть текст - строки произведения Владимира Сосюры "Любіть Україну", а на самом кубе - надпись "Герої не вмирають!".