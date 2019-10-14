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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (590) Гончарук_Алексей (164) Коляда Оксана (5)

 "Ломаем стереотипы": Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением "Сокиры Перуна". ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда (Гаврилюк) на своей странице в Facebook.

"День защитника – это крутая вечеринка. Ломаем стереотипы. Ветераны – крутые! День защитника – это крутая вечеринка. Это крутые рок-исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук – премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" – написала она.

Ломаем стереотипы: Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением Сокиры Перуна 01

Фото: Коляда (Гаврилюк)/Facebook

Как пишет "Новинарня", по словам присутствующих на вечеринке, Гончарук  вышел на сцену во время выступления группы "Сокира Перуна" (известно, что музыканты группы "Сокира Перуна" известны ультраправыми взглядами, а стиль своей музыки позиционировали как украинский white power rock).

Ломаем стереотипы: Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением Сокиры Перуна 02
Фото: Сергій Бондар/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский

Отметим, Veterans Strong PARTY стала заключительным аккордом фестиваля "Дни защитников Украины", инициированного и организованного самими ветеранами войны с Россией накануне 14 октября.

В Docker Pub на Богатырской выступили группы "Сокира Перуна", "Кому вниз" и FRAM.

Ломаем стереотипы: Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением Сокиры Перуна 03

Благотворительный концерт проводился при поддержке "Движения ветеранов Украины" и патриотического движения "Достоинство нации". Входной билет стоил 100 гривен, все собранные средства будут переданы на Главный киевский военный госпиталь.

Ломаем стереотипы: Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением Сокиры Перуна 04
Фото: Гаврилюк/Facebook

Алексей Гончарук известен как активный участник Евромайдана и Революции Достоинства. 29 августа он возглавил правительство.

Ломаем стереотипы: Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением Сокиры Перуна 05

Источник: https://censor.net.ua/p3153744
 
   
 Топ комментарии
 
На зраду - ні. На долбо**ізм - так. Такий піар, коли хлопці під обстрілами нормальна людина не зрозуміє. Ветерани можуть собі дозволити - їхнє св'ято. А це там яким боком?
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В якій бригаді Гончарук воював?
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Не нада, Зєбєня після цього демонстративного відвідання, наче вср.вся. І оголосив догану Гончаруку.
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З місяць назад на одному із шоу депутатка від СН божилася "Та ми, та ми.... Невже ви думаєте, що ми, мажиротарники від Львова, зрадимо УКраїну?" І вся Україна встала на дибки, патгіоти із СН мовчать у тряпочку.
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на Зраду потянет?
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На зраду - ні. На долбо**ізм - так. Такий піар, коли хлопці під обстрілами нормальна людина не зрозуміє. Ветерани можуть собі дозволити - їхнє св'ято. А це там яким боком?
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И не говори. Лучше б на Мальдивы слетал.
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Краще в Туреччину, на Квартал. До речі, це для нього більш природньо.
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Так його місце не з тої сторони, де глядачі, аьз тої де паяци і ккомедіанти.😊
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"Хлопцi пiд обстрiлами" - а петики сегодня после митинга зразу на фронт? Посмотрим.
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Кацапе, нині свято Покрови. Не ваш день. 😊 Вас нині будуть щемити всюди - вона двох Маршах, і ра фронті, і у соцмережах. Нечисть нині безсила. 😊
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Петики, а все остальные дни для кацапов хороши? Ну, вы и сволочи!
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Ти - дурень. І це - твоє покарання. Як на мене, хоч жорстоке, але справедливе. Пецик. 😁
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Це не стереотипи ламають, а мізками розкидаються. "Класно, круто, вєчєрінка". Воно хоч стосунок якийсь має до цього? У бюджеті намутило і не стидно після цього до ветеранів потикатися. Це напевне ті ветерани, які Арахамії про тисячу гривень розповідали. Він би не на "вєчєрінки" являвся, а у Золоте б поїхав. Не на свято, а в такий день. Коли обстріли, коли вбити можуть.
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Окрема бригада втікачів від призову. Во!
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там пара армій, а не одна бригада(бросається слушать чи не йде комісар)
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Ну побывал, отдохнул и что с того? Зачем же из этого пиар делать то...
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Ну побував, відпочив і що з того? Навіщо через те на гімно спливати?
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Ламаєте стереотипи? Ламаєте. По всіх каналах напередодні Дня Захисника Вітчизни жодного фільму, чи передачі, на трему боротьби українців проти імперських посягань північного сусіда. Зате повно фільмів на тему пабєдабєсія.
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Канали ж приватні і їм пофігу це свято.
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сейчас надрывно заволают псевдолибералы в унисон с "антихвашистами"..
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на "Азов" уже бочку катили..гамериканские друзья..
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якісь семіти з конгресу чи з сенату..точно не памятаю..
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Крутой кокс таки повлиял на крутую лексику.
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Вибачте, Україна дуже велика, з багатьма народами: українці, гагаузи, молдовани, угорці, євреї, росіяни, грузини, ітд.

Про яку націю іде мова ? Що це за маячня.
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у них є свої країни!
так що ніхто тобі не зобов.язаний перелічувати 100 націй.
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У гагаузів своєї країни нема... Вони і мови своєї зріклись... Крім старих, по селах, ніхто її не знає... Решта, навіть у Молдові, говорять "язиком межнационального общения"... (Про Крим і Одещину, я вже "мовчу"...).Однак, в 1991-му, такими "державниками" стали, що "ховайся" - і південь Молдови - їх земля, і південний захід Одещини.... "Півтори каліки" - навіть у "місцях компактного проживання", а "смердіжу" було - більше, ніж від "мільйонів"... Самих модован, "відтворювачів "Великої Молдови", "перепльовували"... А потім "бухтіли", що Україна своїх "бандер" не зупинила, коли і тим, і тим, "по голові давать" почали...
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Аааай молодец. Блт. Зы, где видео реакции публики? В стиле "бурные аплодисменты, переходящие в овации".
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стереотипы давно поломаны...всем вашим кодлом

"Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна" - Цензор.НЕТ 3635
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Якась навала всяких ганчірок у владі! Це воно так прилізло на вечірку щоб підлизатись після слів його пілеглої "я вас туда нєпасілала"?
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Порошенко тоже надо будет где-нибудь сплясать.
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бухать не воевать - в чем прикол вот не пойму если честно - он думает если пошел бухать и ему пока морду не набили ,то это круто ,но не факт если бы моника пришла ,также бы закончилось)))))
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Мастерство грязного пиара взлетело на новый уровень,никто не знает что этот клоун сделал как премьер-министр,но все знают что он не стесняется,как подросток,круто кататься на самокате,что он умеет круто обещать 40 процентный рост экономики и теперь все узнали,что он круто вел себя на крутой вечеринке среди крутых рокеров.
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Не, за 40% роста это он не то что в глаза нассал, но и кое-что другое сделал то.
У нас если кризис - полный обвал по металлургии, он типо не знает? Потом скажет: "Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна" - Цензор.НЕТ 3224 , вот чуть не выросли не то что на 40, а на 50%, но кто-то злой(рептилоиды?) сделал криСИС и все обосрались.
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Уайт пауэр это кокаин? "Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна" - Цензор.НЕТ 5588 надо бы поп-робовать(звонит Баканову "Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна" - Цензор.НЕТ 5040 )

шучц, сам люблю RAC(rock against communism) - музыку)
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Ему нужно не вечеринки посещать, а думать как нае......ть МВФ - и Приват Бене вернуть, и кредит от них получить!
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да оно еще дитя)))
сиську небось еще просит на вечер)))
они там все такие)))
и сисько у них одна
и то обрезанная
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Дядя Беня такого не одобрит, - даст пинка под зад ничтожеству и покатится Гончарук на своем самокате в отставку!
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Президент -- Еврей, премьер -- нацист... Ёпаный стыд, возвращаться в Украину мне хочется всё меньше и меньше....
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Сашко, ти не повіриш, але ми не надто перейматимося, якщо такі хохли як ти не повернуться в Україну.
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Не возвращайся... Тебя тут никто не ждёт... После тебя унитаз мыть не хочется - вы же, "лахтинцы", ими пользоваться не умеете...
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Щоб прикинутись патріотом ,треба сходити на "Сокиру Перуна" ? А що треба зробити пану прем'єру,щоб його вважали гетеросексуалом ?
А тут ти диджиталізатор-мегапрогресивний реформатор :
"Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна" - Цензор.НЕТ 183

Їх з Зєлєнскім Бадоєв піарить ???
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лучше налоги уменшил чем лицимерством заниматься
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Есть такая профессия: деревенский дурачок.
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Круто буде коли Гончарук поіде на 0.
Профінансує все, що треба для оборони.
Потім може пити, хоч в pub Doker, хоч у налівайці біля метро.
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Я так и не понял, кто молодец. Ветераны или премьер? Кстати, премьер заплатил за вход?
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В госпиталь сходи, пи.... зебонутые такие зебанутые)
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Если бы один "деревенский дурачок" - то оно бы и ничего, в каждой деревне такой есть, по слухам. Проблема в том, что много их. Очень. Целых 73%.
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В госпиталь Кварталу неловко, Лера.
Неуютно им там будет очень.
Если только лечение за рубежом предлагать, но Кварталу на это денег жалко.
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М-да-а-а... Заработать "костылём по хребту" - это есть "немножко больно"... Лежал в госпитале, на протезировании, три года назад, так одному "русскомирцу", пенсюку, хорошо боец, с контузией, вдоль спины, "вытянул"... Через два часа потребовал выписки, потому что пошёл жаловаться к начальнику отделения, а тот ему в ответ: "А что вы хотели? Думать нужно, ЧТО и КОМУ, говорить... Скажите спасибо, что в окно, головой вниз, не выкинули, с третьего этажа... И "списали"-бы, на "постбоевой синдром"...".
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Не пойдёт - там ему сразу вопрос раненые зададут : "На хрена медиков сократили?!!! Помощь на "передке" некому оказывать!!!..."
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А у шпиталь до поранених чому не пішов? Чи головніше якісь невідомі стереотипи ламати? До речі, у відділенні гнійної хірургії , де лежать найтяжчі пораненні, треба відремонтувати підвал. Персонал давно просить це зробити, щоб самим перебратись туди і звільнити перший поверх під опікове віділення. Може, туди Гончару хоч раз поїде , а?
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"Помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця.
Відчинилась Брама Вальхалли, щоб прийняти дух борця!
Ми ніколи тебе не забудемо і не зрадимо пам'ять твою! Поруч з нами, завжди поруч з нами,
Рудольф Гесс - допомога і сила в боях!"
Ребятки из православия ушли, но мозги так и не прыдбали.
В докладе говорится, что во время заключения в Ладсбергу Гитлер очень сблизился с Рудольфом Гессом. Сам Гесс имел прозвище "Фройляйн Анна", потому что любил переодеваться в женское платье. Седжвик замечал, что после 1937 года характер Гитлера можно было назвать "садомазохистским с уклоном в гомосексуальности".Седжвик предполагает, что у Гитлера была близость с Гессом. Последний был известен пристрастием к переодеванию в женскую одежду. Давно уже не секрет, что эти "борцы" пялили друг друга в женских платьях. Короче верным путем идёт Гончарук.
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Гитлер пялил Книппер и Браун , это извнестно , остальное бред голубцов . Сам Седжвик был бисексуалом . А вот Сталин вполне возможно пялил Микояна .и без всяких платьев . Путин тоже наверное кого то пялил . возможно Володина и Суркова .
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Гончарук ,по чаще говори - Слава Украине . Героям Слава , Бандере Слава ! Смотрел Петушария ( иногда смотрю врагов ), он там за это на тебя чуть в экран не плевался . Выродок - педофил оч бурно реагирует в угоду своим кремлевским кураторам .По чаще , самокатец ,может у его шмары случиться выкидыш .
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Круто, молодец! Ходит туда, куда хочет.
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Во как... "на вечеринке", пока другие на фронте.
А кто то зеленый бормочет про "усталость от войны". да её же не видят и не замечают, как от неё можно устать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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