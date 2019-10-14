 "Ломаем стереотипы": Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением "Сокиры Перуна". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда (Гаврилюк) на своей странице в Facebook.

"День защитника – это крутая вечеринка. Ломаем стереотипы. Ветераны – крутые! День защитника – это крутая вечеринка. Это крутые рок-исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук – премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" – написала она.

Фото: Коляда (Гаврилюк)/Facebook

Как пишет "Новинарня", по словам присутствующих на вечеринке, Гончарук вышел на сцену во время выступления группы "Сокира Перуна" (известно, что музыканты группы "Сокира Перуна" известны ультраправыми взглядами, а стиль своей музыки позиционировали как украинский white power rock).



Фото: Сергій Бондар/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский

Отметим, Veterans Strong PARTY стала заключительным аккордом фестиваля "Дни защитников Украины", инициированного и организованного самими ветеранами войны с Россией накануне 14 октября.

В Docker Pub на Богатырской выступили группы "Сокира Перуна", "Кому вниз" и FRAM.

Благотворительный концерт проводился при поддержке "Движения ветеранов Украины" и патриотического движения "Достоинство нации". Входной билет стоил 100 гривен, все собранные средства будут переданы на Главный киевский военный госпиталь.



Фото: Гаврилюк/Facebook

Алексей Гончарук известен как активный участник Евромайдана и Революции Достоинства. 29 августа он возглавил правительство.