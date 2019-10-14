 "Ломаем стереотипы": Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением "Сокиры Перуна". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда (Гаврилюк) на своей странице в Facebook.
"День защитника – это крутая вечеринка. Ломаем стереотипы. Ветераны – крутые! День защитника – это крутая вечеринка. Это крутые рок-исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук – премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" – написала она.
Фото: Коляда (Гаврилюк)/Facebook
Как пишет "Новинарня", по словам присутствующих на вечеринке, Гончарук вышел на сцену во время выступления группы "Сокира Перуна" (известно, что музыканты группы "Сокира Перуна" известны ультраправыми взглядами, а стиль своей музыки позиционировали как украинский white power rock).
Отметим, Veterans Strong PARTY стала заключительным аккордом фестиваля "Дни защитников Украины", инициированного и организованного самими ветеранами войны с Россией накануне 14 октября.
В Docker Pub на Богатырской выступили группы "Сокира Перуна", "Кому вниз" и FRAM.
Благотворительный концерт проводился при поддержке "Движения ветеранов Украины" и патриотического движения "Достоинство нации". Входной билет стоил 100 гривен, все собранные средства будут переданы на Главный киевский военный госпиталь.
Алексей Гончарук известен как активный участник Евромайдана и Революции Достоинства. 29 августа он возглавил правительство.
Байден чи Трамп?
Про яку націю іде мова ? Що це за маячня.
так що ніхто тобі не зобов.язаний перелічувати 100 націй.
У нас если кризис - полный обвал по металлургии, он типо не знает? Потом скажет: , вот чуть не выросли не то что на 40, а на 50%, но кто-то злой(рептилоиды?) сделал криСИС и все обосрались.
шучц, сам люблю RAC(rock against communism) - музыку)
сиську небось еще просит на вечер)))
они там все такие)))
и сисько у них одна
и то обрезанная
А тут ти диджиталізатор-мегапрогресивний реформатор :
Їх з Зєлєнскім Бадоєв піарить ???
Профінансує все, що треба для оборони.
Потім може пити, хоч в pub Doker, хоч у налівайці біля метро.
Неуютно им там будет очень.
Если только лечение за рубежом предлагать, но Кварталу на это денег жалко.
Відчинилась Брама Вальхалли, щоб прийняти дух борця!
Ми ніколи тебе не забудемо і не зрадимо пам'ять твою! Поруч з нами, завжди поруч з нами,
Рудольф Гесс - допомога і сила в боях!"
Ребятки из православия ушли, но мозги так и не прыдбали.
В докладе говорится, что во время заключения в Ладсбергу Гитлер очень сблизился с Рудольфом Гессом. Сам Гесс имел прозвище "Фройляйн Анна", потому что любил переодеваться в женское платье. Седжвик замечал, что после 1937 года характер Гитлера можно было назвать "садомазохистским с уклоном в гомосексуальности".Седжвик предполагает, что у Гитлера была близость с Гессом. Последний был известен пристрастием к переодеванию в женскую одежду. Давно уже не секрет, что эти "борцы" пялили друг друга в женских платьях. Короче верным путем идёт Гончарук.
А кто то зеленый бормочет про "усталость от войны". да её же не видят и не замечают, как от неё можно устать?