 Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Жуткое смертельное ДТП с участием скорой на Троещине, погиб водитель. Предварительно, девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул. Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадали также девушка с Пежо и двое ее детей. Все трое были также срочно госпитализировали.

По словам свидетелей водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.

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Позже стало известно, что по дороге в больницу умерла девушка - фельдшер из скорой на Перова, ей было 23 года: "Ее взяли на борт почти без признаков жизни. Спасти не удалось. Таким образом погибших двое".

"Ребенок-пациент жив. Ребенок, девочка из скорой, и ее родители, которые были в салоне скорой в момент удара, не получили тяжелых травм. Девочка уже дома с мамой. Предварительно, ее везли на УЗИ по поводу инородного тела в глотке. Тяжелого состояния не было.

Получить информацию о состоянии девушки водителя Пежо и ее детей пока невозможно, известно что они не в тяжелом состоянии", - сообщается на портале ДТП.kiev.ua.











Фото: ДТП.kiev.ua







