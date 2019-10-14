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Все про:ДТП (5801) Киев (18013) скорая (223)

 Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате дорожно-транспортного происшествия, с участием кареты скорой помощи, в воскресенье вечером в Киеве погиб водитель скорой и фельдшер, четверо, в том числе двое детей, госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Жуткое смертельное ДТП с участием скорой на Троещине, погиб водитель. Предварительно, девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул. Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадали также девушка с Пежо и двое ее детей. Все трое были также срочно госпитализировали.

Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 01

По словам свидетелей водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.

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Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 02

Позже стало известно, что по дороге в больницу умерла девушка - фельдшер из скорой на Перова, ей было 23 года: "Ее взяли на борт почти без признаков жизни. Спасти не удалось. Таким образом погибших двое".

Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 03

"Ребенок-пациент жив. Ребенок, девочка из скорой, и ее родители, которые были в салоне скорой в момент удара, не получили тяжелых травм. Девочка уже дома с мамой. Предварительно, ее везли на УЗИ по поводу инородного тела в глотке. Тяжелого состояния не было.

Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 05

Получить информацию о состоянии девушки водителя Пежо и ее детей пока невозможно, известно что они не в тяжелом состоянии", - сообщается на портале ДТП.kiev.ua.

Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 05
Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 06
Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 07
Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 08
Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 09
Фото: ДТП.kiev.ua

Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 10
Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 11
Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 12
Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы 13

Источник: https://censor.net.ua/p3153739
 
 
 Топ комментарии
 
Водилы на скорых совсем охренели. Уже за пивом гоняют на красный с сиренами... На узи он козел ехал на красный....
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от дурачок, от умора.... пункт 3.1 ПДД пролистни для начала и 3.6 за одно.... водитель скорой дятел, не пристегнулся, сирена не за пару секунд выключается, перекресток не пролетаешь на такой скорости, и главное водитель транспорта с спец сигналами - ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, так в правилах написанно.... вот только тогда он может ехать быстрее ветра... а так сам убрался, сотрудницу за собой забрал и людей покалечил.... тем более скажу по секрету, если больной не тяжелый - спец сигналы не обязательны.... а девочка была не тяжелая... и тут нарушил. выводы?
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Ключевой момент: Водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.
Вот и причина этого жуткого ДТП - не соблюдение водителем скорой ПДД, от некоторых разделов которых он имел право отступать, но только выполняя ряд обязательных условий.
Второй вопрос, зачем было так лететь, везя на УЗИ пациента не в тяжелом состоянии.
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Трагения. Нет слов. Те, кто должен спасать гибнут....
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Вы дурочка или да? Скорая ехала по вызову и за пару секунд до перекрестка включила сирену! Ей хоть на фиолетовый свет при вызове можно ехать! Я как понял, был вечер, и водителька Пежо не сообразила видимо сразу, откуда сирены и едет скорая...
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от дурачок, от умора.... пункт 3.1 ПДД пролистни для начала и 3.6 за одно.... водитель скорой дятел, не пристегнулся, сирена не за пару секунд выключается, перекресток не пролетаешь на такой скорости, и главное водитель транспорта с спец сигналами - ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, так в правилах написанно.... вот только тогда он может ехать быстрее ветра... а так сам убрался, сотрудницу за собой забрал и людей покалечил.... тем более скажу по секрету, если больной не тяжелый - спец сигналы не обязательны.... а девочка была не тяжелая... и тут нарушил. выводы?
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Учи ПДД,езда по вызову не даёт право приоритета на перекрёстке
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Если вызов срочный , сирена и маячки должны работать беспрерывно , а не за пару секунд до перекрёстка . Водитель скорой нарушил правила . тчк Швидка потрапила в ДТП на Троєщині в Києві: двоє людей загинули, чотирьох госпіталізовано - Цензор.НЕТ 3501 .
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Ну скорые тоже ночью стараются лишний раз не шуметь. Помню в начале как полицию делали они ездили везде с включенными мигалками (без сирены) показать что они есть. Так вот в два ночи остановились они на дороге возле моего дома перекурить или что, я аж проснулся бо по окнам лупит эта мигалка капитально. Уже хотел одеваться выходить сказать пусть поедут своему авакову в окна так посветят.
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Та да. ******* они тогда со своими люстрами. Смотришь в зеркало - мигалка. Перестраиваешься, не обгоняют. Чего хотят - хз. Потом, правда, привык.
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мсье, вы обосрался.
желаю тебе тоже чтоб за пару секунд включили сигнал и ты за этих пару секунд обязан:
а) понять откуда сирена
б) встать как штык, раз-два! с 40км./ч. до нуля за 2 секунды тооо-рмо-зии!
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Водилы на скорых совсем охренели. Уже за пивом гоняют на красный с сиренами... На узи он козел ехал на красный....
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можно предположить, что у родителей ребёнка была истерика, вот и гнали..
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Это очень весомая причина, чтобы убиться, и едва не убить других.
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Водій і фельдшер швидкої ймовірно не пристебнуті були, тому і загинули, дуже прикра ситуація. Паски безпеки прописані в ПДР кровью, коли вже всі це зрозуміють.
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Ключевой момент: Водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.
Вот и причина этого жуткого ДТП - не соблюдение водителем скорой ПДД, от некоторых разделов которых он имел право отступать, но только выполняя ряд обязательных условий.
Второй вопрос, зачем было так лететь, везя на УЗИ пациента не в тяжелом состоянии.
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Водила скорой не прав. Проезжая на красный с маячками и сиреной, не убедился что его все пропускают.
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водила скорой мудак и на его совести эти смерти.
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Сумно. Постраждалим - вижити і одужати, рідним загиблих - співчуття...
Пижик міцний. У "французів" - найкраще залізо.
Паски безпеки не просто так винайшли!
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Зависит еще какая скорость была у легковушки. Ранее,на перекрестке возле моего дома аварии были раз в одну-две недели.И хотя на главной дороге был знак "40 км" все летели с огромной скоростью. После того как на перекрестке,поставили знак "Пешеходный переход" и сделали зебру,аварии прекратились.
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Маячки даны скорой что бы ее на перекрестке пропустили только тогда, когда ее заметят. Все позади нее будут стоять, а она поедет.
А водятлы на скорых вылетают на перекресток так будто это происходит ежеминутно, все остальные водители уже привыкли и только и смотрят вправо-лево, не летит ли скорая, даже вперед нету времени посмотреть.
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Большой перекресток, куча помех для видимости, много лишнего света от реклам, разделительные бордюры, да и просто по Ватутина 5 полос движения. Тем более если пыжык ехал в сторону троещинского рынка(прямо), то 3 ряда авто слева стоят еще на красном(поворот налево). Хрен заметишь кого слева, пусть хоть с прожектором Бетмена едут. А вот на сирену внимание обращаешь, пожарные частенько носятся. Короче, водиле скорой - премию Дарвина.
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почему погибли там машина только капот смчт и она большая..наверно фейк типо погибли а сами в прольшу улетели
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Звонив Петросян. Запросил тебе к себе на роботу.
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Ехала себе спокойно и тут - за 4 секунды надо понять откуда воет и остановиться с 60км./ч.(или 40, или 52) - до нуля. Ублюдок может пьян был? Хотя их проверяют, но может что-то глотнул уже во время выезда, ибо как таких идиотов берут в водилы скорых? Это же просто опасно - и пациента не спасут, и других убьет, и сам сдохнет.

Классные названия улиц. Ватутин это же вроде совковый палач(можно просто сказать было - совковый деятель, так как все они палачи), не? Поздравление свободолюбивым киевлянам - их дедов гноили и убивали те, на чьих(на "честь") улицах живут дети и внуки замордованных.
тьху!
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