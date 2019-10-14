 Скорая попала в ДТП на Троещине в Киеве: два человека погибли, четверо госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал ДТП.kiev.ua в Facebook.
"Жуткое смертельное ДТП с участием скорой на Троещине, погиб водитель. Предварительно, девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул. Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадали также девушка с Пежо и двое ее детей. Все трое были также срочно госпитализировали.
По словам свидетелей водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.
Позже стало известно, что по дороге в больницу умерла девушка - фельдшер из скорой на Перова, ей было 23 года: "Ее взяли на борт почти без признаков жизни. Спасти не удалось. Таким образом погибших двое".
"Ребенок-пациент жив. Ребенок, девочка из скорой, и ее родители, которые были в салоне скорой в момент удара, не получили тяжелых травм. Девочка уже дома с мамой. Предварительно, ее везли на УЗИ по поводу инородного тела в глотке. Тяжелого состояния не было.
Получить информацию о состоянии девушки водителя Пежо и ее детей пока невозможно, известно что они не в тяжелом состоянии", - сообщается на портале ДТП.kiev.ua.
желаю тебе тоже чтоб за пару секунд включили сигнал и ты за этих пару секунд обязан:
а) понять откуда сирена
б) встать как штык, раз-два! с 40км./ч. до нуля за 2 секунды тооо-рмо-зии!
Вот и причина этого жуткого ДТП - не соблюдение водителем скорой ПДД, от некоторых разделов которых он имел право отступать, но только выполняя ряд обязательных условий.
Второй вопрос, зачем было так лететь, везя на УЗИ пациента не в тяжелом состоянии.
Пижик міцний. У "французів" - найкраще залізо.
Паски безпеки не просто так винайшли!
А водятлы на скорых вылетают на перекресток так будто это происходит ежеминутно, все остальные водители уже привыкли и только и смотрят вправо-лево, не летит ли скорая, даже вперед нету времени посмотреть.
Классные названия улиц. Ватутин это же вроде совковый палач(можно просто сказать было - совковый деятель, так как все они палачи), не? Поздравление свободолюбивым киевлянам - их дедов гноили и убивали те, на чьих(на "честь") улицах живут дети и внуки замордованных.
тьху!