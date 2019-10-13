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 Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук. ФОТОрепортаж

В Киеве 13 октября из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления.

"Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию экс-нардепа Игоря Мосийчука в Facebook.

Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук 01

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Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук 02

Как сообщают в пресс-службе полиции Киева, убийство произошло на улице Дегтяревской - нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего и скрылись на черном авто. Мужчина скончался в больнице, злоумышленников разыскивают.

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Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук 03
Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук 04
Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук 05
Участник кавказского антикремлевского сопротивления Гусейнов застрелен в Киеве, - Мосийчук 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3153726
 
 
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Никогда такого не было и вот опять... Надо же, Мосейчук проснулся, что в Киеве убивают на улицах.
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Не хвилюйся. Він пробачення попросив.
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Даль продолжайте россиян в Украину пускать, мьі же гостеприимньій народ.
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А вот "злейший враг Путина", по утверждению пороховаты, жив, здоров и весел... Как это порохоботы могут объяснить?
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Соболезнования родным.
А что Вы хотели? Это *****... Не только Мотороллу можно "нейтрализовать"...
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перед тем как возобновить дружбу двух братских народов, прийдется уничтожить всех врагов, что мешают обьединению
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А если выяснится позднее, что это был представитель криминальной группировки?
И что его из за внутренних разборок устранили, безо всякой руки Москвы и *******?
Ведь расследовать даже не начинали.
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Банальная кремлёвская спецоперация.
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фсб в києві вже вольготніше ніж у себе дома
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Я тоже предполагаю, что это кадыровцы, но надо дождаться результата расследования
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Кроме московских агентов,этот полюбому вежливый кавказец,никому не мог перейти дорогу...
А колличество оружия в руках населения всё растёт...
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что то этот гусейнов больно на уголовника похож.
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Пристайко опять скажет,что думали о другом поведении засРашки после обмена пленными Учасника кавказького антикремлівського опору Гусейнова застрелили в Києві, - Мосійчук - Цензор.НЕТ 7101
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