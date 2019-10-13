EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  15500  182
Материалы по теме:
Все про:Киев (18013) марш (539) День защитника Украины (81) Формула Штайнмайера (130)

 Марш сопротивления капитуляции пройдет в Киеве в День защитника Украины. КАРТА

Ветераны 14 октября выйдут на Марш сопротивления капитуляции. Начнется мероприятие в 16:00 в парке Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Наши требования к президенту:

  1. Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
  2. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  3. Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
  4. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
  5. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
  6. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров", - говорится в описании мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В День защитника Украины, 14 октября, Зеленский посетит Донецкую область

"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации.

Отметим, что по улицам столицы 14 октября пройдут два шествия - в 11:00 на Михайловской площади стартует марш в поддержку Виталия Маркива. По маршруту движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт.

В пресс-службе патрульной полиции столицы предупреждают, что одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Перекрытия ориентировочно запланированы на 14:00.

"После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться", - отмечается в сообщении.

Марш сопротивления капитуляции пройдет в Киеве в День защитника Украины 01
Марш сопротивления капитуляции пройдет в Киеве в День защитника Украины 02

Читайте также: Генштаб ВСУ в связи с праздниками усилил боеготовность воинских частей

Источник: https://censor.net.ua/p3153716
 
   
 Топ комментарии
 
А "слуга урода" завтра не выйдет. Оно Донецк поехало "штурмовать". Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 6597
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 8845
 показать весь комментарий
 
А зелепупы выйдут на марш под названием- мы не моники!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А я думаю чого це сепарня з'їжджається до Києва.А воно ось як - вони дуже вболівають за Маркова.
 показать весь комментарий
 
 
Вова шестой в этот день решил свалить подальше от украинцев и поближе к мышебратьям и сруским маньякам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
«Нынешние действия Зеленского - это продолжение того, что в свое время, условно говоря, было создано Порошенко: Минские договоренности с пунктами, которые предполагали в том числе и особый статус Донбасса, и проведение там выборов, и «формулу Штайнмайера». Это все возникло именно при Порошенко.

Другое дело, что в связи с серьезным протестом общества и политической оппозиции он в свое время не сумел это реализовать», - отмечает наш собеседник. Сейчас же, продолжает Гайдай, Петр Порошенко делает вид, что «его план был совсем не таким». «Но, как известно, Порошенко - мастер манипуляций и лжи, и теперь он выходит на протест, хотя должен был бы поддерживать президента.

Ведь, по сути, Зеленский идет по тем же граблям, что и Порошенко, продолжая его дело»
 показать весь комментарий
 
 
Не пугайте Монику Зеленски. Оно думало, что 73 %проголосовало за него и оно может делать, что угодно. Может, но только в сортире. Как Кива....
 показать весь комментарий
 
 
Это теперь Диме нужно объяснить, где получать рошенки?
 показать весь комментарий
 
Мінські домовленості-це санкції.Не можна від них відмовлятись.
 показать весь комментарий
 
 
Є альтернатива - вимагати замiни "Мiньська" "Будапештом"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как-то в интервью Порох сказал: «Да, нас мало, но мы активные». И тут он чертовски прав, посмотрите как новая власть прогибается под него. Сейчас все активно постят новости о том, что 14 октября в Киев будут свозить множество активистов, будут происходить провокации, собираются устроить «стычки» с полицией. Раскачивать будут полным ходом.
Но если вы все это знаете, почему не пресечь еще до начала?
Народ сам не собирается, есть люди, которые занимаются организацией и оплатой таких митингов, в этот раз разговор идет о суммах от 500 до 1000 гривен за сутки.
Вы власть, у вас все силовики, все эти вопросы можно закрыть за день.
С нашей страной играть в демократию не получится, нужно принимать серьезные, волевые, жесткие решения.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины.
***********
Игорь Монахов Как-то в интервью Порох сказал: «Да, нас мало, но мы активные»
************

А на другий марш вийдуть пасівні?
Я смутно подозрєвав... Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 1497
 показать весь комментарий
 
 
Агась, порно-в возглавит. Там кажуть, шо в нього анал понад усе.
 показать весь комментарий
 
 
Я смутно подозрєваю, шо «Игорь Монахов», то Арахамія...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пипец... вашей фантазии можно позавидовать...прими таблЕтку и успокойся.. Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 9216
 показать весь комментарий
 
Оно абрахамия. Так более кошерно. И понятно, за шо его зебенина мишпуха держит.
 показать весь комментарий
 
 
игорёшка манахов у них и богдан и арахамия! один отдувается за всю зеленую гадость!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я о том что нужно запретить тот марш за который платит деньги петро..
 показать весь комментарий
 
Ты таки раскопал чивокуневские методички за 2014 год.
 показать весь комментарий
 
 
жене своей запрети трусы носить! ещё один запретитель!
 показать весь комментарий
 
 
Ти, зебільчику, бери гроші авансом з усіх. І встигни пробігти по всіх мітингах. А потім в китайському ресторані замов соєвий суп. Бери відразу відро, сам поїси, свинок вдома нагодуєш.
 показать весь комментарий
 
Монахов, шота я непоняла Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 5676! Вы призываете зельоную власть наежжать на Украинцев?! Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 404 А не облезете, козлы зебенины?! Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 531
 показать весь комментарий
 
 
Завтра я хочу узнать, что сопля скажет , что оно устало от наркоты и уходит. Или оно будет подвешено на каштане, как его квартальные угрожали всем порохоботам. Шмарклю ГЕТЬ! Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 2044
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А *** успел ты ******* отсосать у Пороха. На столбах висеть будите овечки шоколадные.
 показать весь комментарий
 
А ты чьо, поц, давно откинулось, шо привычка сосать сокамерникам никак не попустит?! Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 5544 Ну шож , вовик, на столб, так на столб! Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 2619 Как скажете. Вам виднее, где вам висеть. Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 7953
 показать весь комментарий
 
Долой Минский сговор!Избавим Украину от Капитуляции!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
провокация будет завтра от твоего пэти ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ты иди просто на пока при памяти.
 показать весь комментарий
 
 
врят ли ты при памяти,этого у тебя-дауна нету,нету
 показать весь комментарий
 
 
это " не люди" , это подонки типа богдана-андрея и арахамии , брехуны , которые врут всю жизнь , ветераны АТО и волонтёры всегда всё делают бесплатно , так было в 2004 , так было в 2013-14 , так есть в 2019
 показать весь комментарий
 
 
кстати за Богдана.все шесть пунктов требований не будут выполнены пока не уберут эту шавку Бабломойского и корефана Вохи Ермака ,хотя Ермак без должности (член набсовета Укроборонпрома),просто корефан.эти два штемпа сдают Украину в угоду бизнес интересам бабушки Бени.
 показать весь комментарий
 
 
Памперс поросцяный не забываем.Дружными коллонами к столам записи добровольцами "Освободим Донбас!" и на фронт!
 показать весь комментарий
 
будт платить по 15 000 зуб даю приходи даун посмотриш хоч как люди отстаивают права, это тебе не мордор что нужно пресекать как ты пишеш санкционированый митинг или нет разрешить или нет силовики знают что если хоть один волосок упадет с головы людей авакова вынесут оно ему не надо он понимает и держится за власть так что Украина не россия
 показать весь комментарий
 
 
игорёк! не пора ли умнеть? уверенна, что ты до сих пор членские взносы в партию регионов платишь! логика не мужика, а МЫШИ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
инна.. если завтра прольется кровь то вас порохоботов будут бить первыми.. и вопрос - почему вы не вышли на свою акцию сегодня? почему именно завтра вместе с националистами с совсем другими требованиями чем у них ?! да еще Зе сцикун завтра бежит из Киева на передок - может знает чет больше чем мы ?! Включите мозги!!! ..хотя о чем это я - у вас их нет!!
 показать весь комментарий
 
От авторов "От****им студентов, чтобы по домам сидели" - "Вы власть, у вас все силовики...".
 показать весь комментарий
 
Зеленский пришел к власти обещая народу скорый МИР.
Это был его главный лозунг. Типа - Порошенко это партия войны. А я принесу Мир.
ОК
Теперь когда Зеленский президент ему нужно дать мир. Иначе через год его рейтинг будет равен 15% или меньше если учесть что будет еще повышение тарифов и скандалы дерибана Коломойского и Богдана и пр.
***
Думаю понятно что Путин никакого мира Зеленскому не собирается дарить. А 40 тыс. вооруженных сепаров в ОРДЛО тем более не собираются сдаваться.
***
И что мы имеем в сухом остатке?
Мира не будет.
Экономика идет под откос.
МВФ не дает кредита.
Гривна без кредитов МВФ падает(инфляция!!!)
Наша газовая труба с нового года закрывается и мы теряем 3 млрд. долларов за прокачку.
С ветеранами АТО (это 350 тыс. чел + их семьи и друзья) Зеленский пересрался.
С оппозиционными партиями и их СМИ Зеленский пересрался (не пустил их в правительство). Олигархи за его спиной в турборежиме принимают законы в своих интересах и идет дерибан госсобственности.
***
И что Зеленскому предъявить народу через год?... "Я устал. Я ухожу?"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Петя что, не боится раскачивать лодку и не боится что Путен нападет? В последнее
время Петя в какого-то шатуна превратился.
 показать весь комментарий
 
 
по методичке ***** Порох стал шатуном ещё в 2014
 показать весь комментарий
 
 
Не читай методички *****, читай заявления СБУ.
11 ноября 2016 г. СБУ предупредила украинцев о плане "Шатун". План разработанный
российскими спецслужбами.
 показать весь комментарий
 
тролятина ленинградская вроде тебя ******** брешет всегда и во всём
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
завтра футбол - вот там и орите во всю глотку ))
 показать весь комментарий
 
Да, Максик, теперь нормальные пацаны во всю глотку будут орать "зеля - *уйло!" Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 6316
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этот охламон типа националист и патриот.!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Святого Питера-ссцарем!Такси на Майдан!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего завтра не будет . погуляет народ и по домам получать инфо . как через 1-3 месяца выполнена часть Минских согл , а именно формула Штайнмайера .
 показать весь комментарий
 
 
А в чем смысл Аваковского марша якобы в поддержку Маркива в Киеве, если суд в Италии, если не секрет?
 показать весь комментарий
 
 
Про яку тотальну підтримку СН говорять--за них проголосувало пята частина населення ,яка має право голоса Тому про "тотальна підтримка" це міф який вони роздувають. А дві ходи в один день---це щоб відволікти суспільство .це для лохів розроблений 95 кварталом.
 показать весь комментарий
 
 
Пригожин зажмурился в авиакатастрофе! Классный подарок к дню создания УПА!.
 показать весь комментарий
 
 
Та ничего, нам всёравно приятно было слышать эту новосць
 показать весь комментарий
 
 
Шо, в натуре?! Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 8298 Ну тогда здоровья прегожину! Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 7401
 показать весь комментарий
 
 
Со ссылкой на источники, имеющие отношение к компаниям Пригожина, канал сообщает, что бизнесмен находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Вчера бизнесмен должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе, куда и летел самолет, но встреча не состоялась.
С момента катастрофы Пригожин не выходит на связь со своим окружением.
Ранее пресс-служба компании «Конкорд» заявляла, что ей неизвестно, находился ли на Пригожин на борту самолета. Спустя некоторое время пост был удален.
При этом источники других СМИ пока что не подтверждают факт гибели Пригожина в Конго. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/incidents/42986359/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Думаю, если Пригожин зажмурился, то ***** срочно из говна, силикона и ботокса срочно слепит его двойника, чтоб скрыть такой жесткий про*б.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 



Киевский

@Kieffskiy

Всі хто йде завтра на акції, пам'ятайте: Мародеру потрібна кров.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский шел в президенты под бредом "Слуга народа", вот пусть и выполняет волю народа! Чтобы майдана не было, то нужно выполнять интересы Украины! Четко заявить, что никакой формулы Штайнмаера и никаких минских соглашений с особыми статусами не будет выполнять и он полностью с народом! Зеленский должен выполнять волю своего народа, а не волю Лаврова и Путина. Выбор за Зеленским на чьей он стороне и это решит его судьбу!
 показать весь комментарий
 
 
Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверенитета.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная. Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
 показать весь комментарий
 
 
Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так трампу ща некогда, занят сильно он, и сказал же ясно , занимайтесь там мол сами, так шо инициировать будапештский формат можно, но эта инициатива останется не услышанной, а так да, минские 1 + 2 это капитулятивные соглашения изначально ( правда без обязаловки), так шо долой минский договорняк Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 6722 ,сейчас как раз подходящий момент для того шоб все вдруг прозрели и до тугих немцев, французов, итальянцев, испанцев дошло кто тут пуп... Это Ярош сам такое придумал, или петралексеича осенило когда его смыло зелеными помоями с небес на бренную землю, так шо ж ты не инициировало его (будапештский формат) пять год к ряду, а? А шо будем делать когда нам очередной раз вежливо откажут , может допишите седьмой пункт в требованиях, если будапештского чуда не случится - имеем моральное право, выкопать ядреную бомбу из схрона... Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 7744
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Быдло Акраинское завтра будет отсасывать у агента ФСБ Пидрошенко. Идите ***** работать а не ждать волонтеров которые вас гопников кормить должны. ******** Путинские.
 показать весь комментарий
 
Нікому не вірте, скільки на сайті кацапської бл@доти, аж нудить.
Слава Україні!!!!
Харків forever!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Напоминаю, завтра в 12:00 на Майдане выставка ослов! Приходите все - будет смешно!
 показать весь комментарий
 
Если там будет осёл колорто, то я непременно прибуду! Максик, ты-таки сделаешь мне смешно? Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 1545
 показать весь комментарий
 
 
Без тебя ничего не состоится. Смотри не опаздывай.
 показать весь комментарий
 
Но ты же будешь? И Мародер тоже. - вписывай ослов обратно!
 показать весь комментарий
 
Приходи на площадь и ржи погромче - это главное!
 показать весь комментарий
 
У людей так не принято. Хотя, откуда тебе знать...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
петя, ты так всё честно украденное просрёшь.... ой, о чем я, тут жеж зеля так всех ахметовых-парашенок от энергетики отодрал, вон фиксаторы рекордов бегают, догнать не могут, штоб зафиксировать
 показать весь комментарий
 
Лахта дружными рядами на Шереметьево-200-ый босса встречать из Конго.
 показать весь комментарий
 
 
Главнокомандующий на праздник поехал на фронт что бы поздравить военных, или просто подальше от Киева. В принципе одно другому не помеха. ( Хотя лучше на фронте не ехать в места развода, а то могут встретить не по чину, армия и тем более война она людей "раскрепощает")
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх