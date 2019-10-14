 Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео - "Радио Свобода"
Фото - Олег Богачук
"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации организаторов мероприятия.
К президенту выдвигается ряд требований:
- Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
- Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
- Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
- Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
- Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.
Пости дальше вбросьі, может хоть на ролтон заработаешь.
У твоєму розумінні воювати - це тупо бігти в атаку і стріляти. Для тебе немає розуміння що більша частина суспільства обов'язково повинна забезпечувати надійний тил, вирощуючи і виробляючи хліб та інші продукти харчування, виготовляючи одяг, санзасоби, ліки, ремонтуючи техніку та шляхи якими вона зможе доїхати до пункту призначення, і т.д., і т.п.
Звісно, "загрядотряди" які під кулеметним вогнем у спину примушували примусово мобілізованих громадян бігти вперед під кулі супротивника тобі ближчі. Але це методи твоїх улюблених орків, а не волелюбних українців.
Вова , сынок , плюнь ты нах.. на эту Шайтан формулу . Погубит она тебя , зуб даю . ! Ну достал уже прям , патриотов тебе никогда не сломить , хоть они и в меньшинстве ,, а вот они тебе хребет сломать могут .. Это самая безбашенная часть общества , они Овоща отправили в Ростов , а тебя так и подавно вышвырнут . Уймись Вова . .
вояки по людям не поедут..
отож..
Горлати "Смерть ворогам!" трохи замало.
Розводити можна лохів "на районі", якщо ти гопник, розводити можна акваріумних рибок, якщо ти любитель тварин. Розводити можна руками, дивлячись на народ занадто чесними очима и кажучи: "і таки що я міг зробити в такій ситуації?"
В решті решт, Зеленський може попросити свою дружину розвести ноги, коли вони будуть трахатись... І це буде абсолютно законна вимога
Але розводити війська?? Тут уж ні, хлопцюга. Ти загрався
повтори...
пробуй еще,дырявый..