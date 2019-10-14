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 Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ВИДЕО

Ветераны войны на Донбассе и простые украинцы вышли на Марш сопротивления капитуляции в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Радио Свобода"

Смотрите также: "Маркиву свободу!" - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 08
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 09
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 11
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 12
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 13
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 14
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 15
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 16
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 17
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 18
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 19
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 21
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 22
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 24
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 25
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 26
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 27
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 28
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 29
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 31
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 32
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 33
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 35
Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 36
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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 51

Фото - Олег Богачук

"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации организаторов мероприятия.

К президенту выдвигается ряд требований:

  1. Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
  2. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  3. Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
  4. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
  5. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
  6. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 52

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Источник: https://censor.net.ua/p3153716
 
   
 Топ комментарии
 
А "слуга урода" завтра не выйдет. Оно Донецк поехало "штурмовать". Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 6597
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 8845
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Просто не понимаю - быть готовым задушить за русский и при этом говорить... на русском. Я правильно понял логику?
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Суицидник)) Как рот открывает, сразу руки к своему горлу тянутся)))
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Стаховський - патріот, а ти? Жалюгідне зелене чмо!
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Стаховский назвал итальянца "стукачом" за то что он "разоблачил сеть договорных матчей". Настоящий партизан.


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Ваши предложения? Стоять еще 20 лет на позициях? - Это и есть капитуляция. У вас нет предложений. Украина вынуждена идти на переговоры, чтоб вернуть Донбасс.
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Да потому, что цитируешь хотелки кремля, типа идите на переговоры до самого Днепра
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я не говорил "до самого Днепра". Это ты цитируешь хотелки кремля, типа идите на переговоры до самого Днепра. Так почём пост в рублях?
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загадки мне задаёшь? да откуда мне знать почём твой пост в рублях, или тугриками.
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Твои предложения, подписать капитуляцию?
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Нет. А твои предложения, подписать капитуляцию и стоять еще 20 лет на том же месте?
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Я так понимаю, договорится гдето по Днепру для тебя больше подходит.
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нет. не для меня, а для тебя договорится гдето по Днепру больше подходит.
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Если для тебя методичек для ответов не подготовили, то хоть не мучай себе жопу.
Пости дальше вбросьі, может хоть на ролтон заработаешь.
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Уважаемый порохобот, по Станице Луганской был отвод, сепары отошли на 2 км, украинские военные на 500 метров. Обстрелов нет, людям там спокойнее жить стало. Почему вам Петя об этом не сказал?
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Не юли зебот, всяких перемирий и отводов было 100500 уже, лучше расскажи людям подробнее, что подписал капитулянт.
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Это ты не мне, не обо мне, а сам себе написал. Теперь, соевый зебобик прочти себе сам о себе: "Если для тебя методичек для ответов не подготовили, то хоть не мучай себе жопу.Пости дальше вбросьі, может хоть на ролтон заработаешь."
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всі проти капітуляції але воювати чомусь не збираються )))
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Так они же последним пунктом прописали - инициировать "Бюдапештский фармат". Мол, хай страны гаранты Войс присылают и отвоевывать будут, а мы потом ещё подумаем, кто нам за восстановление Бамбаса платить будет - нищая рашка или богатый Запад
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тебе очи повылазило? на Майдан вышли в основном ветераны АТО!
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И это все организовал Порошенко и всем заплатил, какой ужас
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Цеглина за кожне місто і село, які опиняться в "сірій" зоні після "розведення"
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9885

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Почему все эти люди не пойдут воевать, чтоб отбить Донбасс?
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Большинство из них воевало, чтоб ты понимал.
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Воевало? А что они тут делают в мирном Киеве? Война закончилась?
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А з якого дідька ти вважаєш що Київ мав стати мирним? Хіба твої улюблені орки вже забралися з українських земель Донбасу чи Криму у свою Московію з її нескінченними необробленими землями і мільйонами померлих "деревєнь"?
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 6093
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Тьі уже бельій флажок достал и погладил?
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Ти або троль, або недолуге інтелектом, коли не розумієш що всі ці Люди з великої букви вже воюють за Україну.
У твоєму розумінні воювати - це тупо бігти в атаку і стріляти. Для тебе немає розуміння що більша частина суспільства обов'язково повинна забезпечувати надійний тил, вирощуючи і виробляючи хліб та інші продукти харчування, виготовляючи одяг, санзасоби, ліки, ремонтуючи техніку та шляхи якими вона зможе доїхати до пункту призначення, і т.д., і т.п.
Звісно, "загрядотряди" які під кулеметним вогнем у спину примушували примусово мобілізованих громадян бігти вперед під кулі супротивника тобі ближчі. Але це методи твоїх улюблених орків, а не волелюбних українців.
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Ага, свіжі методички "всіх протестуючих на фронт"
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Понавозили автобусами.
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не збуджуйся, твої мають спеціальні клуби
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Доктор Фрейд,пока ты сидишь на горшке в теплом сортире,эти юноши остановили москальную орду на Донбассе! помни об этом
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Что может предложить Россия спустя 28 лет после деоккупации? Всё те же: ватник, пилотку, кирзовые сапоги, портянки, и пистолет с автомататом, чтобы опять "спасти" Украину от цивилизации, как "диды" в 1940-м и 1944-м
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Если Зеля не уймётся , протесты наверняка будут продолжаться . Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 1933.
Вова , сынок , плюнь ты нах.. на эту Шайтан формулу . Погубит она тебя , зуб даю . ! Ну достал уже прям , патриотов тебе никогда не сломить , хоть они и в меньшинстве ,, а вот они тебе хребет сломать могут .. Это самая безбашенная часть общества , они Овоща отправили в Ростов , а тебя так и подавно вышвырнут . Уймись Вова . Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7407 .
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Может погубит а может беня и ва банк пойдет и устроит танковую историю типа тянь ань мынь......
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В том то и дело что Беня может отправиться в Ростов вместе с Вовой . Майдану ведь "фиолетово" , Вова или Беня . Тем более что сейчас оружия по стране гуляет , наверняка не меньше чем в зоне ООС . Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 3892 . Не доведи Господи , где то "заискрит" . Нельзя чиркать зажигалкой в пороховом погребе . Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 2580 .
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Беня два раза приват никак не потеряет а вот 2 раза приобрести может- так что по сути ему нечего терять!
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А вот насчет заискрит бабахнет - тоже самое сепарня гаварили - Беня их быстро угомонил !
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а в танки кого посадит ? мусорских ?
вояки по людям не поедут..
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Януковоч перелонгись - тебя феня зековская выдает)
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по какому существу? ты свои фантазии считаешь реальностью и существом ?))
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То есть подверждаешь что ты тупое и бальное шизо быдло? Радует что таких в Украине меньшинство даже на западенщине)))
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Вабщето во всем мире капитуляции сопротивляются на передовой ..........
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Да , но ведь передовую хотят ликвидировать Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9195 .. !! Поэтому народ и протестует .
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так там стріляють )))
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Давить зеленых мерзких мух и гнать из Украины!
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Свинарчук уже в санктпетерьбурге. Петю жаба пока давит. Не все так быстро.
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Слава патріотам, але коли ж вони вирішать питання Ахметова і Медведчука ?
Горлати "Смерть ворогам!" трохи замало.
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Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 2796

Розводити можна лохів "на районі", якщо ти гопник, розводити можна акваріумних рибок, якщо ти любитель тварин. Розводити можна руками, дивлячись на народ занадто чесними очима и кажучи: "і таки що я міг зробити в такій ситуації?"
В решті решт, Зеленський може попросити свою дружину розвести ноги, коли вони будуть трахатись... І це буде абсолютно законна вимога
Але розводити війська?? Тут уж ні, хлопцюга. Ти загрався

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Выгуляли шарфики. С хорошим настроением. И то хорошо.
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Сколько тут титушек антимайдановских вышло - против Штанмаера Европы и НАТО ! Жуть !Радует что это даже не 1 % Украинцев ! Большинство Украинцев за Европу НАТО и Штанмаера!
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Не визжи щлюха петя-путинская - терпи! )
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на "3,14тора" ВСЕГДА отзывается только кацапня - у них это не западло.. Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 2919
пробуй еще,дырявый..
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Всех с Днем Защитника Украины! Украина возвысится - параша распадется. Думаю, зеленые сектанты, поклонники медведчука, сторонники "мира любой ценой" и приспешники кремлевского ***** усвоили сегодняшний "урок". Все ходил на марш - молодцы, радует, что мы активные граждане Украины)
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Молодцы ребята. Нет жизни без свободы, свобода - самое ценное, что есть у человека, пусть голодная, натужная, но своя. Тем, "уставшим от войны", как моя бабка, живущая в 4-хкомнатной квартире с субсидируемой коммуналкой и тарелкой к телику, что вещает НТВ и ОРТ с утра до вечера, нужно позакрывать ********* и не давать выражать свое "мнение", они овощи, они при любых раскладах будут менять свободу на пайку. Пусть эти долбоебы не обманывают себя мифами о "договоренностях" с РФ, им верить нельзя, и, как писал Клаузевиц, "на ограждение страны от потерь никогда нельзя смотреть как па цель обороны в целом, ибо этой целью будет выгодный мир. Все усилия должны быть направлены на достижение последнего возможно более надежным способом, и нет той временной жертвы, которую можно было бы считать чрезмерной. Однако эти потери, хотя бы они и не имели решающего значения, все же должны быть положены на чашу весов, ибо всегда будут нас интересовать", и он был прав, если бы не это мировоззрение, не было бы той большой Германии, о которой сейчас знает весь мир.



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Від щирого серця вітаю Захисників України зі святом. Бажаю міцного козацького здоров'я Вам та Вашим родинам, Божого благословіння і миру всим нам, але після нашої перемоги! Разом переможемо! Слава Україні! Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 8490
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