 Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео - "Радио Свобода"
Фото - Олег Богачук
"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации организаторов мероприятия.
К президенту выдвигается ряд требований:
- Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
- Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
- Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
- Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
- Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.
А теперь, какая дивная трансформация- тут тебе и стримы, тут тебе и карты
Порохоботы уже всех матом открыто обкладывают - и им ничего.
После этого ещё кто-то верит в незалежности цензора?
Джон Кеннеди
З.Ы
Сейчас загонять все в спам ))
И шо Кондитера прокатили на всех выборах не только за офшоры и свинарчукпром ... но и за Иловайск, за Минский слив ....
Вова он еще не безнадёжный , бо его знания в дипломатии , в политических раскладах почти девственные ...
А Пепа знал, что каждый пункт Минска есть бомба под незалежнисть , понимал , что нельзя выполнять .... но согласился на подписание .
Только позиция "Самопомощи" , "Батькивщины" , "Радикалов" и "Свободы" не дали продавить в Раде положения этого капитулянской писульки ...
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
А теперь то, что он написал для не его власти зрада! Оборотень!!!
а після 2014 він став злочинцем
А лента набої поспішно подає.Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
Сигнал общества , что его не на царство выбрали ...
И что всякие антинародные инициативы будут сталкиваться с реальным спротивом !
співають пісень, махают різно-кольоровою тканиною, та думають , що Росія сама по собі відчепиться...Дебіли та деграданти навіжені...
А інших в Україні і не було...вся історія - непорозуміння, зрада та свою сорочка ближча- це на ділі, а на словах - патріоти в сьомому коліні.
По 100 гривень, краще-б скинулися та в армію відправили, бовдури!