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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
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 Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Ветераны войны на Донбассе и простые украинцы вышли на Марш сопротивления капитуляции в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Радио Свобода"

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Фото - Олег Богачук

"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации организаторов мероприятия.

К президенту выдвигается ряд требований:

  1. Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
  2. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  3. Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
  4. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
  5. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
  6. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

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Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3153716
 
   
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А "слуга урода" завтра не выйдет. Оно Донецк поехало "штурмовать". Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 6597
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 8845
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Только не понятно что Мародер сотрудничающий с врагом делает в первых рядах и дискридитирует марш украинцев.
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Давно украинцем стал, зебобик? Ты эту шмарклю привел -так что тебе просить прощения, а мы еще очень подумаем...
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Помню , когда Саакашвили майдан собирал против свинохряка, то цензор писал обо всем уже пост фактум.
А теперь, какая дивная трансформация- тут тебе и стримы, тут тебе и карты
Порохоботы уже всех матом открыто обкладывают - и им ничего.
После этого ещё кто-то верит в незалежности цензора?
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А зря...
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Тебя твой путин-***** в пупик не целовал?
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Наоборот, она целовала Куйлу писю. Марш опору капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 2235 Марш опору капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 2235 Марш опору капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 2235Для этого не надо доказательств, за все говорят высеры этой соски.
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Так теперь будет всегда) или ты решила, что тебе, подкацапнице, в воюющей стране, кто то голосовать на выборах разрешит?)
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незалежних ЗМІ апріорі не існує - і ЦН , звичайно , тут не виняток
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Любому нормальному человеку очевидно, что война с кацапией была позорно проиграна пораженком еще в Иловайске, когда эта мразь настояла на переговорах с оккупантом, вторгнувшемся на украинскую землю. Затем соевый капитулянт-говнокомандующий закрепил наше поражение в минских договоренностях. Это и есть та горькая правда, которую никак не хотят принять соевые макаки спромытыми минстецьковой пропагандой остатками мозга.
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У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота.
Джон Кеннеди

З.Ы
Сейчас загонять все в спам ))
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А що тоді можливо було зробити під Іловайськом? Проти добровольців у кросівках - до зубів озброєні регулярні кацапські війська. З танками і артилерією. Так, зупинилися, не втримали. Зокрема і завдяки говнокомандуючому з говноштабом. Але, хто готувався до цієї війни
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Самое умное,что зеленая власть может сделать, пока не поздно, это уйти и дать возможность провести новые выборы. Не надо бояться выборов, надо бояться поражения, катастрофы страны из-за не компетентного, дурного руководства.
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А если опять за Порошенко не проголосуют. Что тогда? Опять перевыборы?
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В Эквадоре пиризидент - Ленин, теперь некоторые его избиратели на всю голову ипанулись и пытаются всем зеленую соплю всунуть, считают, что лучше не бывает. Идиоты...
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Да что ж тебе Порох так покоя не дает ? Перейди в соседнюю ветку, там портнов призывает Бубочку с его генпрокурором реабилитировать беркутовцев и наказать "зачинщиков" Майдана. Тебя это совсем не беспокоит ?
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Володя наш выбор - и он самый невероятно настоящий президент Украины!!!!!!!
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Ага, выходной) Полгорода сидит без воды с часу ночи)). Дадут нескоро).
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Судя по требваниям отказаться от Минска Пепе лучше не выходить на трибуну ...
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Да этот лицемер глазом не моргнет: я - не я и кучма был не мой.
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Уверенна, что если он снова выйдет -будет дякую и селфи) мы его любим
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звісно - ви , кацапня соєва , його просто обожнюєте ... Марш опору капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9522
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.А що робив Порошенко сам крав і розмножив олігархів. Українці ви послухайте як виступає Лукашенко в Белорусії немає олігархів він думає за державу і народ тому пенція 400 $ а в Україні 40$.
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Вся эта акция главный его лозунг не повторять ошибки Офшоренко .
И шо Кондитера прокатили на всех выборах не только за офшоры и свинарчукпром ... но и за Иловайск, за Минский слив ....

Вова он еще не безнадёжный , бо его знания в дипломатии , в политических раскладах почти девственные ...
А Пепа знал, что каждый пункт Минска есть бомба под незалежнисть , понимал , что нельзя выполнять .... но согласился на подписание .
Только позиция "Самопомощи" , "Батькивщины" , "Радикалов" и "Свободы" не дали продавить в Раде положения этого капитулянской писульки ...
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Поддерживаю эти марши даже стой целью, чтобы Европа увидила, что не надо давить на Украину через Зе, пусть давят на хутина. Зе не последняя инстанция в таком щикотливом вопросе.
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Пять лет Петруху Минск устраивал, а теперь нет! На допросы **** ходи, а не на Майдан!
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Причем минские соглашения Петя писал сам с Меркель. Он сам в этом признался!!!
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

А теперь то, что он написал для не его власти зрада! Оборотень!!!
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Хряк соєвий - звичайний брехливий пристосуванець !
а після 2014 він став злочинцем
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Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є,
А лента набої поспішно подає.Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай! Марш опору капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 5148

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Мы не кошки! Хватит на нас тренироваться! Некомпетентная, нулевая зеленая\ власть не способна в принципе дать Украине мир и процветание, она может принести только капитуляцию, разруху и беспредел! Ганьба зеленой шмарле и его шпане!
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Ну и много записалось до вийська из этих некапитулянтов? Опять за них должен воевать сельский Мыкола та Васыль. Ну еще сын Порошенко,куда же без него
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Вони навіть цю фотку заспамили - це просто істерика.
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Жывотное постит картинки с людьми. Совсем от бешенства съехало с катушек.
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Так идёт становление гражданского общества и обратной связи весьма популярного президента и общества .
Сигнал общества , что его не на царство выбрали ...
И что всякие антинародные инициативы будут сталкиваться с реальным спротивом !
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Всі на маршах, коло військоматів - тиша...
співають пісень, махают різно-кольоровою тканиною, та думають , що Росія сама по собі відчепиться...Дебіли та деграданти навіжені...
А інших в Україні і не було...вся історія - непорозуміння, зрада та свою сорочка ближча- це на ділі, а на словах - патріоти в сьомому коліні.
По 100 гривень, краще-б скинулися та в армію відправили, бовдури!
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Мутный протест какой-то. Похоже на управляемую имитацию.
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