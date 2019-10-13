 Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов мероприятия, ветераны 14 октября выйдут на Марш сопротивления капитуляции.
"Наши требования к президенту:
- Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
- Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
- Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
- Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
- Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров", - говорится в описании мероприятия.
"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации.
Также 14 октября в 11:00 на Михайловской площади стартует марш в поддержку Виталия Маркива. "Наше требование - справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год. В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у Министерства иностранных дел Украины о состояния "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пройдем колонной к посольству Италии в Киеве с требованием справедливого суда для Виталия", - сообщают организаторы.
При этом отмечается, что марш является неполитическим, поэтому участников призвали использовать только нацинальную символику.
В пресс-службе патрульной полиции столицы предупреждают, что одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Перекрытия ориентировочно запланированы на 14:00.
"После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться", - отмечается в сообщении.
1-й вариант - не освобождать ОРДЛО, будут гибнут люди, эконмика разрушаться. Генералы будут списывать имущество и богатеть.
2-й вариант - освободить территории мирным путем. Ватники из бывшего ОРДЛО будут голосовать против Порошенко, Яценюка и других выдвиженцев Львова.
Все разговоры про капитуляцию - демагогия для отвлечения внимания.
😁
давно известно, что в артисты лезут, что б компенсировать себе недостаток длинны..
Так эта скотина решил раскачать майдан.
Первого ноль первого не хочет в Лондон , видать.
Но все-таки прийдется
«Послє 31, послє 21, послє 21, после 01... пєрєобуєтся, Ростов, АБЬІРВАЛГ !!!!»
Да, да да, да...
Імєнно так і будєт...как во влажних снах *****...
Манергейм смалить цигарку обабіч.
Раньше все на Цензоре рассказывали пост фактур. А тут такое))
И карта, и требования.
И порошенко в кустах.
Тих, що іхали на другу лінію, щоб отримати УБД?
Однак, скептично ставився до подібних сподівань.
Причини скепсису достатньо прості: не вірю в наявність хоч якихось моральних характеристик у людей, які об'єднались з ворогами України. А після того, як щеля повернув в Україну справжніх злочинців і справжніх мародерів, які очолюють процеси, будь-які розповіді про те, що "я не знав", "я хотів інше", "в мене були інші завдання", вважаю цинічним фуфлом.
Тому мене зовсім не дивують огидні маніпуляції колишніх "своїх" щодо проплаченості людей на Майдані, щодо виправдання капітуляції і т.д. Бо ці люди куди мерзенніше за українофобів, які йшли в українофобську партію відстоювати свою українофобську позицію. Я не можу прийняти їх позицію, але не можу не віддати належне наявності яєць.
А тут просто безхребетні, безродні істоти.
Впевнений, що цього разу їх крокодилячі сльози вже не подіють.
Не хочешь ли ты покаяться, сын мой, об участии в секте УПЦ МП ФСБ РФ, ибо гиена огненная ждет тебя и не будет тебе благословения в жизни и после неё!
Впрочем, ничего нового. Ведь Украина уже проходила «наколотые» апельсины, отряды Топаза и массированную информационную атаку четырнадцатого года «Россияне нам братья. А это война олигархов, вы за них воюете». Но как они ни старались, их голос был схож на едва заметный писк.
Но это будет потом… Идиотам идиотово, а нам своє робити, рятувати країну!
Завтра, 14 жовтня, у День захисника України, як ніколи треба показати свою єдність! Єдність ветеранського братерства! Єдність нації перед загрозою гібридної капітуляції, яку зараз ************ під прикриттям казочки «мы хатим мира, мы хатим дружить!».
Київ. Парк Шевченка. О 16:00. Нація повинна сказати своє слово! Сказати «НІ КАПІТУЛЯЦІЇ» так голосно, щоби у «мызамирщиков» вуха позакладало!
З нотаток президента. Взяв на Радіо Свобода. Вибори на ДоМбасі? Мда. Будь-ласка, скажіть, що це буква "Н".
Другое дело, что в связи с серьезным протестом общества и политической оппозиции он в свое время не сумел это реализовать», - отмечает наш собеседник. Сейчас же, продолжает Гайдай, Петр Порошенко делает вид, что «его план был совсем не таким». «Но, как известно, Порошенко - мастер манипуляций и лжи, и теперь он выходит на протест, хотя должен был бы поддерживать президента.
Ведь, по сути, Зеленский идет по тем же граблям, что и Порошенко, продолжая его дело»