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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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 Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины. КАРТА

По улицам столицы 14 октября пройдут два шествия, по маршруту движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов мероприятия, ветераны 14 октября выйдут на Марш сопротивления капитуляции.

"Наши требования к президенту:

  1. Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины.
  2. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  3. Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
  4. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО.
  5. Запретить проведение выборов в любых органов власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине Украины-российской границы.
  6. Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров", - говорится в описании мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В День защитника Украины, 14 октября, Зеленский посетит Донецкую область

"Марш сопротивления капитуляции - это не политическая акция. В этот день мы все объединимся ради Украины", - отмечается в публикации.

Также 14 октября в 11:00 на Михайловской площади стартует марш в поддержку Виталия Маркива. "Наше требование - справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год. В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у Министерства иностранных дел Украины о состояния "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пройдем колонной к посольству Италии в Киеве с требованием справедливого суда для Виталия", - сообщают организаторы.

При этом отмечается, что марш является неполитическим, поэтому участников призвали использовать только нацинальную символику.

В пресс-службе патрульной полиции столицы предупреждают, что одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Перекрытия ориентировочно запланированы на 14:00.

Также читайте: Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер Юсупова рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины

"После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться", - отмечается в сообщении.

Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины 01
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3153716
 
 
 Топ комментарии
 
А зелепупы выйдут на марш под названием- мы не моники!
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А "слуга урода" завтра не выйдет. Оно Донецк поехало "штурмовать". Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 6597
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 8845
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А зелепупы выйдут на марш под названием- мы не моники!
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А у порохоботов название,как всегда? - порохоботы ...ы
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і тобі не хворіти сепароид рошенівський
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завтра спросишь у своих соплеменников(племя)
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Ні, вони вийдуть на марш "Моніка - наше фсьо!" Масово. Перед дисплеями казенних компів.
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Есть два варианта:
1-й вариант - не освобождать ОРДЛО, будут гибнут люди, эконмика разрушаться. Генералы будут списывать имущество и богатеть.
2-й вариант - освободить территории мирным путем. Ватники из бывшего ОРДЛО будут голосовать против Порошенко, Яценюка и других выдвиженцев Львова.
Все разговоры про капитуляцию - демагогия для отвлечения внимания.
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А "слуга урода" завтра не выйдет. Оно Донецк поехало "штурмовать". Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 6597
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 8845
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Итальянское посольство помидорами можно закидать или нельзя?
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У них свої є. А якщо серйозно, то така акція не допоможе Марківу, лише переконає європейців, що ми таки бандюки. Тому на такі провокації піддаватися не потрібно. Але сказати своє це, тим більше - масове таки треба. І ще, мені цікаво, чому питання Марківа піднімають звичайні громадяни,та не влада в особі преЗедента, міністра МЗС, чи хоча б голови президентської ОПи?
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ооо!.. ты вышел на новый уровень, и овладел смайликами.. раскажи, как у тебя это получилось?"!
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Член как на пианино ложил Зеленский на ваши требования! За ним 74% украинцев а за таких буйных отморозков и 3 % не наберется
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ой, да ладно!!! какой там член?!.. так себе, прыщик..
давно известно, что в артисты лезут, что б компенсировать себе недостаток длинны..
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Ещё чего. Он выжидает- ему, как говорится - или майдан , или к прокурору.
Так эта скотина решил раскачать майдан.
Первого ноль первого не хочет в Лондон , видать.
Но все-таки прийдется
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Да, да, да.
«Послє 31, послє 21, послє 21, после 01... пєрєобуєтся, Ростов, АБЬІРВАЛГ !!!!»
Да, да да, да...
Імєнно так і будєт...как во влажних снах *****...

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Обидві ходи треба підтримувати, але за Марківа треба питати з Авакова.
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а мо' якось за маркова в інший день мона було п
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тебе даже тест на "Зебила" сдавать не надо.. сразу видно..
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Зеботы, выходите завтра в поддержку Зеленского.
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согласен!!ни поддерживать незачем!!и даже сливать его некуда(пустота она и есть пустота!!) Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 6324 Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 4715
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Це вже класичний мем яскраво характеризуючий ЗЕленського дурака.
Манергейм смалить цигарку обабіч.

Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 2162
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Класс!
Раньше все на Цензоре рассказывали пост фактур. А тут такое))
И карта, и требования.
И порошенко в кустах.
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А воно має знайомих атошників?
Тих, що іхали на другу лінію, щоб отримати УБД?
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Уже пять лет парадов и маршей... и чем они помогли?
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танки расийские не ездят по Киеву, и у тебя в квартире не живет Маторыло с целым отделением "Руссо идиото казакус".. ты не доволен?!
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В Україні як в лісі: вгорі шумить, а внизу тихо-тихо.
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Перед виборами і зеленими призначеннями спостерігав цікаву картину, як люди намагалися змиритись з вибором, мотивуючи це тим, що у владній партії та серед кандидатів на посади є "нормальні пацани". Не засуджую. Людям властиво сподіватися на краще. Властиво думати, що люди, яких вони знають з позитивного боку, такими і залишаться.
Однак, скептично ставився до подібних сподівань.
Причини скепсису достатньо прості: не вірю в наявність хоч якихось моральних характеристик у людей, які об'єднались з ворогами України. А після того, як щеля повернув в Україну справжніх злочинців і справжніх мародерів, які очолюють процеси, будь-які розповіді про те, що "я не знав", "я хотів інше", "в мене були інші завдання", вважаю цинічним фуфлом.
Тому мене зовсім не дивують огидні маніпуляції колишніх "своїх" щодо проплаченості людей на Майдані, щодо виправдання капітуляції і т.д. Бо ці люди куди мерзенніше за українофобів, які йшли в українофобську партію відстоювати свою українофобську позицію. Я не можу прийняти їх позицію, але не можу не віддати належне наявності яєць.
А тут просто безхребетні, безродні істоти.
Впевнений, що цього разу їх крокодилячі сльози вже не подіють.
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Ветераны видимо не понимают, что многие из них ещё живы только благодаря Минску.
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я видел твои лайки в пользу УПЦ МП.. хмм.
Не хочешь ли ты покаяться, сын мой, об участии в секте УПЦ МП ФСБ РФ, ибо гиена огненная ждет тебя и не будет тебе благословения в жизни и после неё!
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І тримайтеся своїх. За деякою інформацією ,тітухани Авакова готуються до провокацій.
Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 3745
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Вова!!!, а как же народовляддя, как же референдум?, возможно твои избиратели скажут ну на фиг на таких условиях Донбасс в составе Украины, пусть себе живут отдельно и содержат сами себя..., минные поля, полная изоляция с украинской стороны, никаких переходов через линию разграничения, все понимают ДНР ЛНР это де факто Россия, мне России в составе Украины не надо!!! и пока нету нашего контроля на российско-украинской границе, не может быть никаких формул, никаких выборов, никаких особых статусов, может быть только высокий забор и плотные минные поля и санкции которые убивая российскую экономику заставят эту страну вернуть нам нашу землю...
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Вова!!!, а как же народовляддя, как же референдум?, вы о чём?? вам же?? объяснили!! ,,вы все президенты!!"(отэпитесь!!)примерно так всё выглядит.
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а, поняв - об 11:00 на Михайлівській збираюця за Марківа йти до МІДа, а об 14:00 біля Унівєра збираюця проти капітуляції йти на банкову
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нє, друга збираєця біля червоного корпусу о 16:00
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Да… Через несколько дней кто-то обязательно притащит скрины десятка групп в телеграм-канале, им же созданных. И будет как дурень со ступою носиться по соцсетям, возмущённо потрясая «бумажками», дескать, это всё проплачено. С экранов своих телеканалов они сутками напролёт будут талдычить мантру про то, что все устали от войны и пора мириться. Выдавливая у зрителей слезу, расскажут про мир, который искренне хочет принести главный слуга какого-то народа, и про то, как злобные (и, конечно же, проплаченные, а как иначе) националисты не дают бубочке это сделать.
Впрочем, ничего нового. Ведь Украина уже проходила «наколотые» апельсины, отряды Топаза и массированную информационную атаку четырнадцатого года «Россияне нам братья. А это война олигархов, вы за них воюете». Но как они ни старались, их голос был схож на едва заметный писк.
Но это будет потом… Идиотам идиотово, а нам своє робити, рятувати країну!
Завтра, 14 жовтня, у День захисника України, як ніколи треба показати свою єдність! Єдність ветеранського братерства! Єдність нації перед загрозою гібридної капітуляції, яку зараз ************ під прикриттям казочки «мы хатим мира, мы хатим дружить!».
Київ. Парк Шевченка. О 16:00. Нація повинна сказати своє слово! Сказати «НІ КАПІТУЛЯЦІЇ» так голосно, щоби у «мызамирщиков» вуха позакладало!
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 10 окт.



З нотаток президента. Взяв на Радіо Свобода. Вибори на ДоМбасі? Мда. Будь-ласка, скажіть, що це буква "Н".

Два марші відбудуться у Києві в День захисника України - Цензор.НЕТ 9179
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А я думаю чого це сепарня з'їжджається до Києва.А воно ось як - вони дуже вболівають за Маркова.
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Вова шестой в этот день решил свалить подальше от украинцев и поближе к мышебратьям и сруским маньякам.
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«Нынешние действия Зеленского - это продолжение того, что в свое время, условно говоря, было создано Порошенко: Минские договоренности с пунктами, которые предполагали в том числе и особый статус Донбасса, и проведение там выборов, и «формулу Штайнмайера». Это все возникло именно при Порошенко.

Другое дело, что в связи с серьезным протестом общества и политической оппозиции он в свое время не сумел это реализовать», - отмечает наш собеседник. Сейчас же, продолжает Гайдай, Петр Порошенко делает вид, что «его план был совсем не таким». «Но, как известно, Порошенко - мастер манипуляций и лжи, и теперь он выходит на протест, хотя должен был бы поддерживать президента.

Ведь, по сути, Зеленский идет по тем же граблям, что и Порошенко, продолжая его дело»
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