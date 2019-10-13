 Дело Маркива: украинцы накануне Дня защитника Украины побывали у матери нацгвардейца. ФОТО

В городе Толентино, где девять лет жил и учился военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Марков, собрались около 50 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Туда приехали украинцы, которые живут в Риме, Милане, Брешии, Пескаре, Толентино и других городах. Они побывали в гостях у Оксаны Максимчук, матери Виталия.

"Мы приехали поддержать семью Маркива и поздравить их сына с Днем защитника Украины, также поблагодарить их за сына, который в тюрьме продолжает свою борьбу за личную честь и за достоинство Украины", - сказала организатор мероприятия Марина Буть.

Участники акции устроили флешмоб с фотографиями осужденного военного и лозунгами "Свободу Маркивым!". Желающие записывали аудиообращение к солдату, которые ему в миланскую тюрьму сможет передать мать.

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Активисты убеждены в невиновности бойца и называют приговор суда несправедливым и крайне предвзятым.

"Мы знаем, что Маркив не виноват, это знают и судьи, не знаем, однако, почему так произошло, но невиновный человек сейчас в тюрьме. Хотя путь к победе тернист, и он дается тому, кто упорно идет до конца", - заявил Олесь Городецкий, председатель Христианского общества украинцев Италии.

Мероприятие завершилось обедом и праздничным тортом, украшенным кондитерским кремом синего и желтого цветов с надписью: "Спасибо за сына!".

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.