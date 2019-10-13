 Один человек погиб, один - госпитализирован в результате аварии в Кировоградской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел возле поселка Приютовка на автодороге Глинск-Александрия-Петрово. Автомобиль Chevrolet упал с моста на рельсы, где его сбил пассажирский поезд №80 Киев-Днепр.
"Водитель погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы г. Александрия", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что машина порвала контактную электросеть железнодорожного пути.