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 Один человек погиб, один - госпитализирован в результате аварии в Кировоградской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Александрийском районе Кировоградской области автомобиль слетел с моста на железнодорожные пути и попал под поезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел возле поселка Приютовка на автодороге Глинск-Александрия-Петрово. Автомобиль Chevrolet упал с моста на рельсы, где его сбил пассажирский поезд №80 Киев-Днепр.

"Водитель погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы г. Александрия", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что машина порвала контактную электросеть железнодорожного пути.

Один человек погиб, один - госпитализирован в результате аварии в Кировоградской области, - ГСЧС 01
Один человек погиб, один - госпитализирован в результате аварии в Кировоградской области, - ГСЧС 02
Один человек погиб, один - госпитализирован в результате аварии в Кировоградской области, - ГСЧС 03
Один человек погиб, один - госпитализирован в результате аварии в Кировоградской области, - ГСЧС 04
Один человек погиб, один - госпитализирован в результате аварии в Кировоградской области, - ГСЧС 05
Фото: kr.dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3153713
 
 
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ну это мало ли- промазать в мост, так и еще и упасть под поезд....(((
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