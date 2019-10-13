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Все про:корабль (1229) Одесса (5690) США (15589)

 В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер". ФОТО

Визит корабля должен продемонстрировать приверженность Вашингтона свободному судоходству. "Портер" несет на себе ракетные установки для "Томагавков", за ним следят военные корабли РФ.

Это – уже второй визит эсминца "Портер" в Одессу с начала года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство Минобороны "Армия Inform".

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца за этот год демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море", - заявила командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 01

Американский эсминец находится в водах Черного моря в рамках правил, установленных конвенцией Монтре. Согласно этому документу, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря в течение 21 суток.

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Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за перемещением "Портера" следят несколько российских военных кораблей. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 02

Во время визита в Одессу он американских эсминец примет участие в тренировках типа PASSEX. Также между экипажами кораблей двух стран состоятся традиционные спортивные соревнования.

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"Портер" - 28-й корабль класса Arleigh Burke ВМС США, названный в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управления вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 03
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Портер 04

Источник: https://censor.net.ua/p3153710
 
   
 Топ комментарии
 
Зєбануте, пійди закодуйся від Порошенка.

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Військові кораблі росії, які слідкують за американським есмінцем залишають за собою коричневий слід, але це не шоколад.
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«Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".
И иконами хуйла.
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Один в один,як Поціни катери))
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Пэдро копировать умеет, у нас таких 136 штук уже есть. Амеры отстали. В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 1141
СЛАВА ПЕТРУШКЕ!!!!! НАШЕМУ МОРСКОМУ ГЛАВНЮКУ!!!!
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За шароварами и вышиванками обращаться питру аликсеичу
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а ти вже зарезервував у зелепупа косоворотку і кокошнік?
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Бобіків жалко...ну чого до нього тулити?
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Зєбануте, пійди закодуйся від Порошенка.

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У всіх шанувальників Моніки якийсь незрозумілий комплекс Пороха. Хоча, скоріше за все, він їм досі у штани кладе.
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Кто бы говорил? Только не наЗЕбонутые!
А на говно да, комплекс, сильно воняет!
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«возникло впечатление, что настоящая трагедия не в том, что Порошенко считает себя президентом, а в том, что в глубине души Зеленский тоже так считает. Надеемся, к концу 14-го часа аутотренинга он сумел определиться в своих изысканиях.» Источник: https://censor.net.ua/r3153566
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В аренду штаты не сдают энтот эсминец лет так на пять?
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Что б его за это время в дельмо превратили?
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сказал ***** что если более чем неделю или сколько там он разрешил находится и в черном море , то америкосы будут асемитрично наказаны
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Да просто они на 7 км приехали,а распердолить весь Крым они могут и со средиземки. В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 4519
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О, лахтинське ЧМО спалилось «америкосами».
Свинорусссе, США Є СТРАТЕГІЧНИМ СОЮЗНИКОМ УКРАЇНИ.
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Хватит уже лизать пендосам задницы, а то привыкнешь
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Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за перемещением "Портера" следят несколько российских военных кораблей. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".Источник: https://censor.net.ua/p3153710

Во сцут то как, а)))
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Військові кораблі росії, які слідкують за американським есмінцем залишають за собою коричневий слід, але це не шоколад.
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«Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".
И иконами *****.
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Когда корабли США в порту Одессы, то чувствуешь себя безопаснее, что русские туда не нападут! Потому что на США они обосрутся нападать!
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Коцапы и без США обосрутся нападать.Им уже показали что может ПКР "Нептун" Дальше они сами додумают. В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 8801
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И руснявые вуайеристы подглядывают, как всегда.
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Плять не могли позичати у нацгвардіi який-небудь джип, шо б не на сраним Уазі під'їхати до стейтцов
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Ну зараз «партія міра» сциться, шо б не «разгнєвать» Ладі Міра, Ладі Міровіча...
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Один в один,як Поціни катери)) В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер" - Цензор.НЕТ 7400
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Пэдро копировать умеет, у нас таких 136 штук уже есть. Амеры отстали.
СЛАВА ПЕТРУШКЕ!!!!! НАШЕМУ МОРСКОМУ ГЛАВНЮКУ!!!!
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Щось нема віри америкосам. Курдів вони кинули...
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І шо? Як прийшов так і пішов! Хіба що може пробну партію джавелінів привіз.!?!
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а лєнточку на пірсє пєрєрєзать? де свиночолий?
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портер? ну так себе. я больше пшеничное люблю, или темный лагер
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«пшенічнойє» ?
«Бояришник» аптєчний, твій НАПІТОК.
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