 В Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Портер". ФОТО

Это – уже второй визит эсминца "Портер" в Одессу с начала года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство Минобороны "Армия Inform".

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца за этот год демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море", - заявила командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

Американский эсминец находится в водах Черного моря в рамках правил, установленных конвенцией Монтре. Согласно этому документу, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря в течение 21 суток.

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Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за перемещением "Портера" следят несколько российских военных кораблей. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

Во время визита в Одессу он американских эсминец примет участие в тренировках типа PASSEX. Также между экипажами кораблей двух стран состоятся традиционные спортивные соревнования.

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"Портер" - 28-й корабль класса Arleigh Burke ВМС США, названный в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управления вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.



