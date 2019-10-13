 На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.







Участие в соревнованиях принимало 17 команд из различных подразделений - ветераны-добровольцы, десантники, артиллеристы, бойцы ССО, морпехи, бойцы "Альфы", аэроразведчики и другие.

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Бойцы стреляли из карабинов и пистолетов на разное расстояние, а также по движущейся мишени. Дополнительной дисциплиной стал мультимедийный тир.







Победу на турнире одержала команда Strange People, которая представляла полк особого назначения Киевской области. Второе место заняла команда "Блогеры" из 79 бригады, а третье - команда "ШХШ" из 501 батальона морской пехоты.

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