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 На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы. ФОТОрепортаж

12 октября в рамках Дня защитника Украины в спортивном стрелковом клубе Steel Argument под Киевом прошли товарищеские стрелковые соревнования среди ветеранов АТО / ООС "Всегда готов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 01
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 02
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 03

Участие в соревнованиях принимало 17 команд из различных подразделений - ветераны-добровольцы, десантники, артиллеристы, бойцы ССО, морпехи, бойцы "Альфы", аэроразведчики и другие.

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На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 04
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 05

Бойцы стреляли из карабинов и пистолетов на разное расстояние, а также по движущейся мишени. Дополнительной дисциплиной стал мультимедийный тир.

На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 06
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 07
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 08

Победу на турнире одержала команда Strange People, которая представляла полк особого назначения Киевской области. Второе место заняла команда "Блогеры" из 79 бригады, а третье - команда "ШХШ" из 501 батальона морской пехоты.

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На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 09
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 10
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 11
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 12
На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы 13

Источник: https://censor.net.ua/p3153699
 
   
 Топ комментарии
 
Счастья, здоровья, долгих лет жизни ВСЕМ нашим защитникам!
Победителей, поздравляю!... На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы - Цензор.НЕТ 3287
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десятка первая - шо и не удевительно)))
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Счастья, здоровья, долгих лет жизни ВСЕМ нашим защитникам!
Победителей, поздравляю!... На стрелковых соревнованиях среди ветеранов победили спецназовцы - Цензор.НЕТ 3287
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Зеля , лучше бы ты с ними 14 часов общался .
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спецназовцы победили: они перестреляли всех остальных
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А правильно ли вывешивать в открытый доступ фото СпНовцев, пусть и в запасе?
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Не правильно понял . Наши бойцы не должны скрывать лица .
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От наших? Да (но опять же на их усомтрение).
Но есть ведь и мокша, и их холуи-предатели...
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Було б дуже дивно,якшо перемогла б збірна команда бухгалтерів. А так все закономірно...
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То були б дуже войовничі бухгалтери, напевно з Мосаду)
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