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Все про:Киев (18006) сепаратизм (11207) Иванов Сергей (12)

 Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев "защищать столицу от радикалов", - Иванов. ФОТО

В Киев приехал луганский сепаратист Андрей Недовес, чтобы "защищать столицу от С14 и других радикалов".

Об этом сообщает в фейсбуке блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно конченый предатель, один из двигателей "русской весны" на Луганщине, хедлайнер сепаратистских сессий Луганского облсовета, подписант обращения к "братскому русскому народу", многолетний резидент "Миротворца"", - отметил он, опубликовав фото Недовеса на площади Победы.

Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев защищать столицу от радикалов, - Иванов 01

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"Если такие кадры стекаются в Киев, значит здесь что-то планируется - это уже очевидно. С одной стороны, это плохо, поскольку демонстрирует абсолютную импотентность правоохранительной системы, с другой - мы готовы к встрече с такими персонажами гораздо лучше, чем пять лет назад. Вы думали, что "русская весна" - это где-то? Встречайте", - добавил Иванов.

Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев защищать столицу от радикалов, - Иванов 02

Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев защищать столицу от радикалов, - Иванов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3153697
 
   
 Топ комментарии
 
Всё очень странно . Зеля просит "перестаньте стрелять" . Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев "защищать столицу от радикалов", - Иванов - Цензор.НЕТ 3353
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та то з інтернаціоналу комуногандонів...
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Этот памятник не подпадает под закон о декоммунизации ?
Проспека "победы" уже давно нет.
Уродам лучше сниматься у забора посольства московии.
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надеюсь если и есть - вернется к исконному названию - брест-литовский Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 8906
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А у нас всегда так - най буде, может оккупант вернется - и сразу как дома расположится, немного постреляет, попытает, пограбит и опять братья.
Всегда на двух стульях(и всегда падаем)
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Да, да.
А гдє кстаті сейчас враг? Не в крємлє....
Нє?
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Димочка, кто спасет твоего Зелечку от порохоботов и прочих радикалов, если всех москалей убить?
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да хватит уже дебильные картинки постить, диванная жопа
ты Недовеса поймай - и поменяй на наших
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От Ляшка будет защищать? От скотыняка така,сепаратюга.
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думаю назад не вернется... Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 6800
при пе этого мусора было и есть немало Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 7551 Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 7551
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В его недовесе нехватка десятка граммов. Киевляне нужно довесить недовеску!
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Нашей СБУ некогда таким заниматься, они экономическими преступлениями заняты. Решают вопросики Коломойского через Богдана, и так д. Масло ведь само себя на хлеб не намажет.
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кто сепаратист или преступник определяет суд. а не задроченный сайт свиномордого лизуна геращенки
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це той самий Сергій Іванов, який разом з Мосейчук галасував на на Г+Г: https://glavcom.ua/interviews/zhurnalist-sergiy-ivanov-zhodnoji-normalnoji-posadki-a-voni-vzhe-140-dniv-pri-vladi-631539.html
Нехай начувається.
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Непогана кандидатура на посаду начальника управління МВС в якій-небудь області.
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По крайней мере этот дебил хоть посмотрел с кем воевал.
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Тільки через те, що такі сепаратюги, вороги України, без страху ходять по Українській землі, в столиці України, треба запитати у одного "чорта": "Це -зрада?" Чим займається сбу? Як ця нечисть потрапила в Київ? Кияни, невже утритеся мовчки? "руський мир" вже поруч.Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 1924
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Такие вопросы необходимо задавать не только одному "чорту" Зе, а еще и брехуну Пе, при котором сепары отдыхали в киевских кафешках (один из главных сепаров ЛНР Сергей
Корсунский, 2016 г.). Вычислили его журналисты, а не СБУ и задержали уже под
Полтавой.
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але ж затримали!
А пройопи бувають. І були. І будуть.
А от через вас, 73/43%зебілів, подібні з Недовесом випадки входять в правило.
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Та понятно, что при брехуне, мародере и барыге Порохе сепары отдыхали в киевских кафешках. Вопрос в том, почему они продолжают это делать в Киеве при честнейшем, справедливейшем и очень патриотичном новом преЗЕденте и его ооочччень эффективной молодой команде управленцев?
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не ну тут конечно один козлёнок туда суда мотается, не находите это позорным, вопрос к тем кто за его голосовал.

https://youtu.be/a_VS6MWHBek?t=69
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что за народ эти москали . само в говне живет но все рвется кого то спасать и защищать Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 9216
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Все идет к тому что будет отсрел зеБилов и этой ватной нечисти
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вопрос где нацжоны и гришин шо все в золотом 4 булки парят..как ветром здуло студентов заробитчан))
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По вашому, всі питання з сепаратистами, що без страху шниряють по Києву, мають вирішувати не гарант коонституції і не, на пряму підвладна йому, сбу, а Нац. дружини? Як що так, то нахрєн тоді Україні такий "херант"?
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почему его еще по асфальту не протянули мордорй батальон нацжон и не в били в асфальт по пояс Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 5349
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Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев "защищать столицу от радикалов", - Иванов. ФОТО
то шо на підході пасічник і пушилін???
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Доказательства. Завтра вам идиотам покажут палец, скажут - это сепаратист показал и будет изливание говна на Зеленского.
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Да им всё равно, лишь бы гавкать!
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Политическая ситуация поменялась, теперь уже можно... Радуемся, мы этого так ждали... Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 7780
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Спортивная гимнастика.Штутгарт-2019. Игорь Радивилов - бронзовый призер ЧМ в опорном прыжке.

Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 4097
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ДА, ЗЕ и такой и сякой!!!! А вот где офигенно смелые борцуны против сепаров, которые днём и ночью орут на цензоре и всегда готовые гнать ЗЕ в Ростов?
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Дык, за борьбу на улицах не платят, только вонь в сети стоит.
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Давно 25% элиты Украины стали считать себя ПРОСТЫМИ гражданами???? До сих пор вы были Афигеть какими не простыми!!!! Учили Президента и даже пугали его майданом, обещали в Ростов выгнать.... А теперь вдруг такая беззубость... Как оно так?
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Так побольше пунктов пропуска,мостов и т.д.,вместо колючей проволоки с током и бетонного забора
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И чё? Фашик Мильчаков тоже был в Киеве при мародёре.

Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 6926
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Пока в Луганске идет война и каждый день умирают люди, луганский сепаратист Арсен Клинчаев развлекается на столичных пляжах.

Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 9087
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Пор крайней мере он себя так не афишировал... Теперь уже можно...
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На пол-шишки не считается, да? Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 8132 Шашлычок на пляже - это скрывался, да? Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 8132
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Зеля ну совсем не причём! Да зебилы?
Спільник окупантів РФ Недовєс приїхав до Києва "захищати столицю від радикалів", - Іванов - Цензор.НЕТ 6704
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если никто не сможет похитить Недовеса и поменять его на наших пленных - я ставлю крест на этом поколении
вы заслужили валить лес в Сибири для китайцев
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P.S.
это нужно сделать до завтрашнего вечера, если кто не понял, зачем они прибыли
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Т.е. похищать людей это норм? В принципе, вопросов больше не имею
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да, похищать "людей", держать их на ферме для уборки навоза, и ждать обмена
чечены вам в советники, дятел, прости Господи
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С14 к вам приехали - встречайте))))
Это вызов.
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Ось скоро білецький і ко підтянуться, от тоді да, от тоді ого-го, ховайтесь всі, а пока трішки повременим, чуточку-чуточку, іще не час, але вже скоро. Ох тобі і буде, ой що буде !
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Заметь, против аваковских (бениных) нацжон они ничего не имеют...
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Несясь гуртом, толпой и скопом
И возбуждаясь беспредельно,
Полезно помнить, что по жопам
Нас бьют впоследствии раздельно.
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Родіна ******** гьероєв, а пи...а рождаєт дураков. Як говорив Кравчук "Маємо те, що маємо".
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дураки будут завтра бегать с факелами, вместо того, чтобы нейтрализовать приезжих сепаров
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Вот так, увидел Иванов на улице Киева сепара, зашел на сайт "Миротворец" и по базе проверил его, убедившись, шо это в натуре сепар и он не ошибся. А вот президент Валодя Зеленский и его ближайшее окружение не могут простить сайту .что жену Зеленского, однажды внесли в список. Этот случай в очередной раз показывает, что сайт "Миротворец" нужен, многи представители спецслужб им пользуются и люди не зря тратили кучу сил для наполнения базы данных. А сепары, ватники и русские твари беснуются при одном упоминании сайта)
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от, підтримую! Потрібен! Навіть при тому, що його творець - Геращенко.
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Так может оно "героически погибнет в борьбе с радикалами" болтаясь где-нибудь под Киевом на осине,если СБУ абсолютно импотентна?
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абсолютно
готовьте людей для 100% - ной замены
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на бярьозке, осина - куст же? как такую тушу на кусте то повесить?
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Так чому ж цей "Абсолютно конченый предатель, один из двигателей "русской весны" на Луганщине" спокійно гуляє по Києву. Де наше СБУ? Може в Києві "русская весна" в повному розгарі і всі налаштовані зустрічати "рюській мір". Похоже на то. А якби Мотрола не вилетів в повітря а приїхав в Київ, то йому також було б вільно ходити по ньому?
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сбу мабуть готується зустрічати рогатих з поляницею?? ((
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Треба цього виродка відловити та пригостити ....відправивши на корм ракам!!!!
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