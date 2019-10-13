 Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев "защищать столицу от радикалов", - Иванов. ФОТО

Об этом сообщает в фейсбуке блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно конченый предатель, один из двигателей "русской весны" на Луганщине, хедлайнер сепаратистских сессий Луганского облсовета, подписант обращения к "братскому русскому народу", многолетний резидент "Миротворца"", - отметил он, опубликовав фото Недовеса на площади Победы.
"Если такие кадры стекаются в Киев, значит здесь что-то планируется - это уже очевидно. С одной стороны, это плохо, поскольку демонстрирует абсолютную импотентность правоохранительной системы, с другой - мы готовы к встрече с такими персонажами гораздо лучше, чем пять лет назад. Вы думали, что "русская весна" - это где-то? Встречайте", - добавил Иванов.
ги
Проспека "победы" уже давно нет.
Уродам лучше сниматься у забора посольства московии.
Всегда на двух стульях(и всегда падаем)
А гдє кстаті сейчас враг? Не в крємлє....
Нє?
ты Недовеса поймай - и поменяй на наших
при пе этого мусора было и есть немало
Нехай начувається.
Корсунский, 2016 г.). Вычислили его журналисты, а не СБУ и задержали уже под
Полтавой.
А пройопи бувають. І були. І будуть.
А от через вас, 73/43%зебілів, подібні з Недовесом випадки входять в правило.
https://youtu.be/a_VS6MWHBek?t=69
то шо на підході пасічник і пушилін???
вы заслужили валить лес в Сибири для китайцев
это нужно сделать до завтрашнего вечера, если кто не понял, зачем они прибыли
чечены вам в советники, дятел, прости Господи
Это вызов.
И возбуждаясь беспредельно,
Полезно помнить, что по жопам
Нас бьют впоследствии раздельно.
готовьте людей для 100% - ной замены